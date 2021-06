Sakkolaskurin virhe aiheutti ihmisille liian isoja päiväsakkoja, ylimääräiset sakot palautetaan

Joillekin ihmisille on annettu viime marraskuusta lähtien liian isoja päiväsakkoja tietojärjestelmävirheen takia, kertoo poliisi (siirryt toiseen palveluun).

Alustava arvio on, että esimerkiksi noin 2 000–4 500 euroa kuukaudessa ansaitseva on voinut saada sakkoja, joissa yksittäiset määrätyt päiväsakot ovat olleet yhden euron suurempia kuin olisi pitänyt olla. Lopullinen summa on vaihdellut päiväsakkojen määrän mukaan.

Virhe johtuu siitä, että Verohallinnon sakkolaskuriin poimimissa tiedoissa ei ole ollut mukana työttömyysvakuutusmaksua, joka on 1,5 prosenttia henkilön palkkatuloista.

Maksu vähennetään sakotettavan tuloista, kun päiväsakon rahamäärää lasketaan. Nyt vähennys on jäänyt erehdyksessä tekemättä, joten osa annetuista päiväsakoista on ollut liian suuria.

Virhe koskee osaa niistä päiväsakoista, jotka on määrätty 16. marraskuuta tai sen jälkeen. Liian isoja päiväsakkoja ovat voineet määrätä sekä poliisi että muut sakkoviranomaiset eli rajavartiolaitos ja tulli.

Poliisihallitus on ohjeistanut poliisilaitoksia, että sakkomenettelyssä ei käytetä toistaiseksi verotustietoja vaan sakotettavan omaa arviota tuloistaan.

Sakon saaneen ei tarvitse tehdä asialle itse mitään. Poliisi, rajavartiolaitos ja tulli selvittävät, miten liikamaksut voidaan palauttaa niin, ettei sakotettavan tarvitse itse olla asiassa aloitteellinen.

Juttua korjattu 7.6. klo 16.48: Arvion mukaan yksittäiset päiväsakot ovat voineet virheen vuoksi olla 2 000–4 500 kuukaudessa ansaitsevilla yhden euron suurempia kuin olisi pitänyt. Lopullisen liikamaksun määrä on vaihdellut päiväsakkojen määrän mukaan.