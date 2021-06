Poliisi Porin lentoliikenteen konsulttisotkusta: "Vaikuttaa siltä, että asiassa ylittyy esitutkintakynnys"

Lounais-Suomen poliisi selvittää, onko syytä epäillä rikosta, kun Porin kaupungin johto käsitteli lentoliikenteen konsulttiyhtiön hankintaa kolme vuotta sitten. Rikosilmoitus on kirjattu virkavelvollisuden rikkomisesta, mutta ketään ei ole vielä nimetty epäillyksi rikoksesta.

Poliisi on selvittänyt helmikuun alkupuolelta lähtien rikosepäilyjä, jotka koskevat Porin kaupungin toimintaa lentoliikenteen konsulttihankinnoissa. Alustava selvitystyö on poliisin mukaan nyt loppusuoralla.

– Vaikuttaa siltä, että asiassa ylittyy esitutkintakynnys. Rikosilmoitus on itse asiassa jo kirjattu virkavelvollisuuden rikkomisesta, mutta siinä ei ole vielä ketään epäiltynä. Meidän täytyy vielä perehtyä asiaan lisää, jotta voimme olla varmoja, keitä rikoksesta epäillyiksi tulee kirjata, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hanna Lindblad.

Lentoliikenteen konsulttikohua on vatvottu Porissa koko alkuvuoden ajan ja se on ollut Porin kunnallispoliitikan puhutuimpia aiheita. Porin kaupunki päätti kesällä 2019 alkaa ostaa lentoliikennettä Helsinkiin unkarilaiselta BAS-yhtiöltä miljoonilla euroilla vuodessa. Lennoilla on koronan takia ollut vuoden ajan erittäin vähän matkustajia.

Lomakausi lykkää etenemistä

Rikoskomisario Lindblad sanoo, että mikään ulkopuolinen tekijä ei ole viivästyttänyt selvityksen tekoa. Hän arvioi, että lomakauden alkamisen vuoksi selvitystyö jatkunee noin kuukauden kuluttua.

– Laadimme kyllä asiasta tiedotteen, kun on sen aika.

Ilmoitukset kaupunginjohtajasta

Poliisille toimitettiin vuoden alkupuolella kaksi erillistä tutkintapyyntöä koskien Porin lentoliikenteen konsulttiyhtiön kilpailuttamista. Tutkintapyynnöt kohdistuivat Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkoseen.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen. Kuva vuodelta 2018. Antti Laakso / Yle

Porin kaupungin johto käytti konsulttipalveluita vuonna 2018, kun se etsi uutta lentoyhtiötä hoitamaan Porin ja Helsingin välisiä reittilentoja.

Asiaa selvittäessaan poliiisi on vaihtanut tietoja Porin lentoliikenteen konsulttihankintoja omalta osaltaan tutkivan kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n kanssa. Porin kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö totesi keväällä tekemänsä laajennetun tilintarkastuksen jälkeen, että kaupungin olisi pitänyt kilpailuttaa lentoliikenteen konsulttihankintansa.

Kuuntele tästä uusimmat Ylen radiouutiset Satakunnasta.

Lue täältä uusimmat Yle Uutiset Satakunnasta.

Lue lisää:

Porin lentoliikenteen konsulttisotkun poliisitutkinta alkutekijöissä – tutkinnanjohtaja toivoo, että asia selviää kahden kuukauden sisällä

Konsulttikohun tutkintapyynnöt Porin kaupunginjohtajasta – Poliisi: "Parin viikon aikana selvinnee, onko asiassa syytä epäillä rikosta"

Porin kaupunginjohtaja kiistää lehtiväitteet: "Lentoliikenteen konsulttipalvelujen hankinnassa on noudatettu lakia"