Kamala Harris Väli-Amerikan siirtolaisille: "Älkää tulko Yhdysvaltoihin – teidät käännytetään takaisin"

Toivoa. Sitä Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris sanoi tuovansa kun hän saapui maanantaina ensimmäiselle kansainväliselle edustusmatkalleen Väli-Amerikan Guatemalaan.

Suurin osa Yhdysvaltoihin pyrkivistä paperittomista siirtolaisista on kotoisin Väli-Amerikan maista, joista köyhyys ja väkivalta ajaa ihmisiä pohjoiseen. Harrisin mukaan Yhdysvaltojen uuden hallinnon prioriteettina on puuttua siirtolaisuuden juurisyihin.

Harris esitteli Guatemalassa Yhdysvaltojen päämääriä hillitä siirtolaisuutta parantamalla Väli-Amerikan maiden turvallisuustilannetta ja taloudellista vakautta sekä kitkemällä korruptiota.

Suunnitelmissa on muun muassa perustaa korruption ja ihmissalakuljetuksen vastaisia työryhmiä yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa, kertoo guatemalalainen sanomalehti Prensa (siirryt toiseen palveluun)Libre (siirryt toiseen palveluun).

"Jatkamme rajojen turvaamista"

– Työmme tavoitteena on auttaa luomaan guatemalalaisille toivoa kotimaassaan, Harris sanoi presidentti Alejandro Giammattein kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Samaan aikaan Harrisilla oli tiukka viesti alueen maiden ihmisille, jotka harkitsevat yritystä ylittää Meksikon ja Yhdysvaltojen raja paperittomina siirtolaisina.

– Älkää tulko. Älkää tulko.

– Yhdysvallat jatkaa lakiemme valvomista ja rajojemme turvaamista. Siirtolaisuuteen on olemassa ja pitää olla laillisia mahdollisuuksia, mutta meidän prioriteettimme on torjua laitonta siirtolaisuutta. Uskon, että jos tulette rajallemme, teidät käännytetään takaisin.

Kritiikkiä joka suunnalta

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinto on siirtolaisuuteen liittyvissä kysymyksissä rankassa ristipaineessa, kirjoittaa Politico-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Oppositiossa olevat republikaanit syyttävät Bidenia siirtolaisuusongelman leviämisestä käsiin. Toisaalta omassa demokraattipuolueessa on sisäisiä soraääniä, jotka arvostelevat Bidenia edeltäjänsä Donald Trumpin käyttöön ottamien, koronapandemian nojalla aloitettujen käännytysmetodien jatkamisesta.

Demokraattien vasemman laidan näkyvin poliitikko, kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez, kritisoi Kamala Harrisin puheita Guatemalassa tiukkaan sävyyn.

– Tämä on pettymys. Turvapaikan hakeminen Yhdysvaltain rajalla on täysin laillista. Lisäksi, Yhdysvallat on vuosikymmenien ajan osallistunut Latinalaisen Amerikan epävakauttamiseen. Emme voi sytyttää jonkun taloa tuleen ja sitten syyttää heitä pakenemisesta, Ocasio-Cortez kirjoittaa Twitterissä.

