Voisiko Kalevala olla seuraava Muumit? Mimosa Sukanen ajattelee niin ja houkuttelee japanilaisia Suomeen, ensin virtuaalisesti

Tulevana syksynä Tokiosta odotetaan lentävän turisteja Suomeen ja matkustavan Helsingin, Espoon, Lohjan ja Vihdin kautta Kajaaniin.

Siellä matkailijat pääsevät ihastelemaan jokirantaa ja juomaan kupposet kuumaa Elias Lönnrotin yrttimaan kupeessa olevaan mökkiin. Sieltä matka jatkuu kohti Kuhmon Juminkekoa ja Kalevala-hotellia. Illalla järjestetään juhlat, saunotaan ja syödään hyvin.

Tämän kaiken saa kokea vain kahden tunnin aikana. Kyseessä on nimittäin virtuaalimatka, eikä osallistujan tarvitse liikkua fyysisesti kotisohvaansa kauemmas.

Matkan takana on Kalevala kartalle -hanke, joka haluaa brändätä Kalevalaa uudelleen ja viedä sitä kautta Suomi maailmankartalle – ja houkutella matkailijoita Suomeen.

Digimatka on yhdistelmä video- ja 360-kuvaa. Osallistujat saavat myös keskustella matkan aikana keskenään. Matkalla on mukana suomen- ja japaninkielinen opas, joka kertoo kustakin paikasta ja sen historiasta. Ja tietenkin Kalevalasta.

Hankkeen projektijohtaja Mimosa Sukasen mielestä Kalevala on ääretön tarinasampo, joka on täynnä käyttämätöntä potentiaalia.

Kajaanissa kuvattiin Kalevala kartalle -virtuaalimatkaa. Se on osa hanketta, jolla pyritään tekemään Kalevalaa tunnetuksi maailmalla ja houkuttelemaan turisteja Suomeen.

Esimerkiksi japanilaisille suomalainen mytologia on ainakin vielä hyvin vieras, mutta kovalla työllä siitä voisi Sukasen mukaan tulla Muumeihin verrattavissa oleva menestystarina.

– Matkailun lisäksi Kalevalasta voisi ammentaa ruoka- ja hyvinvointituotteita, elämyksiä ja elokuva- ja tv-sarjoja.

Ensin Japani

Pilottivaiheessa digimatkan kohderyhmänä ovat japanilaiset, koska monelle heistä Suomi on entuudestaan tuttu matkailumaana.

– Japanilaiset ovat myös kiinnostuneita mytologioista ja luonnosta. Suomalainen luonto on eksoottista heille, Sukanen kertoo.

Matkojen esisuunnittelu on Sukasen mukaan myös iso osa japanilaisten valmistautumista matkalle lähtöön. Virtuaalimatka toimii siis hyvänä tutustuttajana kohdemaahan ja sen kulttuuriin.

– Japanilaiset haluavat esimerkiksi tietää, minkälaista ruokaa paikan päältä saa ja mitä kaikkea siellä on tarjolla, että he ovat sitten valmistautuneita, kun he sitten varsinaisesti tulevat tänne.

Sukanen kertoo, ettei Japani ole jäämässä ainoaksi virtuaalimatkojen kohderyhmäksi. Keskusteluja on käyty yhteistyökuvioista jo esimerkiksi saksalaisten kanssa.

– Varmasti myös monet muut eurooppalaiset maat voisivat olla sopivia kohteita.

"Haluamme tuoda piilossa olevat helmet entistä paremmin näkyville"

Kainuun matkailuvaltti on luonto, ajattelee Kainuun liiton aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen. Ja sitä tullaankin näkemään rutkasti Kalevala kartalle -digimatkalla, jossa Kainuun liitto on yksi yhteistyökumppani.

Digimatka toimii Komulaisen mukaan hyvänä houkuttimena turisteille.

– Täällä on, jotain ainutlaatuista, mitä ei välttämättä muualla ole. Me haluamme tuoda piilossa olevat helmet entistä paremmin näkyville.

Turistien toivotaankin matkustavan Suomeen paikan päälle kunhan olosuhteet sen vain sallivat. Kalevala kartalle -virtuaalimatkaa suunnitellaan myös fyysiseksi matkailureitiksi, joka olisi myös suomalaisten matkailijoiden käytössä.

Reittiä halutaan myös laajentaa ympäri Suomea.

– Tällä hetkellä Kalevalaa on hyödynnetty monessa paikassa, mutta palvelut on ripoteltu ympäriinsä. Kukaan ei ole kuronut niitä yhteen, Mimosa Sukanen sanoo.

