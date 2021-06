Jalkapalloprofessori Szerovay uskoo Suomen mahdollisuuksiin jalkapallon EM-kisoissa: "Suomen lohko on paljon helpompi kuin Unkarin lohko"

Suomi sai ensimmäisen jalkapalloprofessorin toukokuussa 2020, kun Mihaly Szerovay valittiin Jyväskylän yliopiston ja Suomen Palloliiton yhteiseen työelämäprofessorin tehtävään. Szerovay aloitti tehtävässään syyskuussa.

– Toimin eräänlaisena linkkinä käytännön ja akateemisen maailman välillä. Olen pyrkinyt tutustumaan ihmisiin, jotka ovat jalkapallossa mukana, ja kartoittamaan kuinka Jyväskylän yliopisto voi olla mukana kehittämässä jalkapallotutkimusta. Eli aika tällaista tilanteen kartoittamista on ollut tähän asti, kertoo Mihaly Szerovay, joka muistetaan myös JJK:n maalivahtina.

Jalkapallo on kansainvälisesti erittäin kilpailtu laji, ja siihen panostetaan rahallisesti erittäin paljon. Tutkimuksen ja koulutuksen kautta pyritään saamaan kilpailuetua huippu-urheilussa. Niin Suomessakin, mutta huippu-urheilu on vain pieni osa Szerovayn työn kuvaa.

– Jos katsotaan jalkapalloa yhteiskunnallisena ilmiönä, niin jalkapallolla on todella paljon annettavaa. Siinä on myös paljon tutkimuskysymyksiä. Mikä rooli jalkapallolla on esimerkiksi ulkomaalaisten kotouttamisessa, kysyy Szerovay.

Yli vuosikymmen sitten Suomeen tullut unkarilainen Szerovay tuntee suomalaista sielunmaisemaa jo sen verran hyvin, että lokakuisen illan tapahtumat vuodelta 1997 ovat hyvin tiedossa. Ja toki ne olivat tiedossa muutenkin, sillä hänen kannattamansa joukkue kävi hakemassa tasapelin Helsingin olympiastadionilta.

– On se tullut monta kertaa vastaan. Huomattavasti useammin kuin Unkarissa. Ehkä sen takia, että Unkari hävisi sitten MM-jatkokarsinnassa Jugoslavialle yhteismaalein 12-1. Unkarin osalta siinä ei ollut paljon muisteltavaa, mutta ymmärrykseni on kasvanut vuosien varrella. Olen ymmärtänyt, että tämä on ollut iso trauma suomalaisille jalkapalloihmisille, kertoo Szerovay.

Perjantaina alkavissa jalkapallon EM-kisoissa Szerovay näkee Suomella olevan paremmat mahdollisuudet selvitä alkulohkostaan jatkoon kuin Unkarilla.

– Unkarin lohkossa on Portugali, Ranska ja Saksa. Siihen verrattuna Suomella on helpompi lohko. Uskon, että jatkoon pääsy seuraavalle kierrokselle on mahdollista, näkee Suomen ensimmäinen jalkapalloprofessori Szerovay.