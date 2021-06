Mikä vaikutus on sillä, kun kunnallisvaaliehdokkaana on edesmennyt, työnsä takia jäävi tai rikostutkinnan kohteena oleva henkilö? Sattuman kautta ääni voi päätyä yllättävään osoitteeseen

Tampereella kunnallisvaaleja on edeltänyt useampi ehdokkaisiin liittyvä yllättävä käänne. Kun ehdokaslistalle on nimi kerran lisätty ja äänestysnumero julki, listalla pysytään kunnes vaalit on käyty.

Kuntavaalit ovat ovella. Ennakkoäänestys päättyy tiistaina ja viimeistään sunnuntain vaalipäivänä on aika äänestää ja jännittää oman ehdokkaan menestystä.

Joskus käy kuitenkin niin, että tutulle ja tutkitulle ehdokkaalle annettu ääni menee yllättävään osoitteeseen.

Tampereella kuntavaalien ehdokaslistoilta löytyy kolme ehdokasta, jotka eivät kaupunginvaltuustossa tule äänestämään yhteisistä asioista, vaikka numero äänestyslistasta löytyykin.

Hämeenlinnan kaupunginjohtajuus estää kuntavaikuttamisen

Vihreiden kolmen kauden kaupunginvaltuutettu, Tampereen entinen apulaispormestari ja kuntavaaliehdokas Olli-Poika Parviainen valittiin keskiviikkona 7.6 Hämeenlinnan kaupunginjohtajaksi.

Tampereen kaupunginvaltuutetun ura loppuu varmasti, vaikka edellisvaaleissa hyvin ääniä saanut Parviainen edelleen löytyy listoilta.

– Kaupunginjohtajan tehtävä olisi mahdotonta yhdistää toisen kaupungin valtuutetun tehtävään. Kaupunginjohtaja on neutraali virkahenkilö, Parviainen sanoo.

Tampereella pitkään vaikuttanut Vihreiden edustaja Olli-Poika Parviainen siirtyy Hämeenlinnan kaupunginjohtajaksi ja työ politiikan riveissä jää sivuun. Parviainen kertoo, että ennakkoäänestyksessä kertyneet äänet eivät ole menneet hukkaan.

Parviainen kertoo lopettaneensa kampanjoinnin saman tien valinnasta kuultuaan ja tiedottaneensa asiasta. Parviainen sanoo, ettei ole selvittänyt tarkemmin tilanteeseen liittyviä pykäliä, koska intressiristiriita on ilmiselvän suuri. Kysymys kuuluukin, mitä Parviaista mahdollisesti äänestäneet saavat vastineeksi äänioikeudestaan.

– Ehdokaslistalla ollaan eikä sieltä poiskaan voi lähteä. Olen ilmoittanut julkisesti, että minua äänestäneiden ääni ei mene hukkaan, vaan se menee Vihreiden listalle, Parviainen sanoo.

Jos Parviainen saisi tarvittavan äänimäärän ja tulisi valituksi kaupunginvaltuustoon, Parviainen jättäisi eroanomuksen ja hänen tilalleen nousisi valittujen jälkeen eniten ääniä saanut vihreiden varavaltuutettu.

Tampereen vihreät on Parviaisen mukaan hyvin yhteneväinen joukko, minkä takia hän ei huolehdi, menevätkö hänen mahdolliset äänensä oikeaan osoitteeseen äänestäjän kannalta.

Näkeekö Parviainen ongelmaa siinä, että hän kampanjoi kunnanvaltuustoon vaikka tiesi mahdollisesti astuvansa työhön, mikä estää valtuutettuna toimimisen?

Parviainen sanoo tehneensä nyt kunnallisvaalikampanjaansa matalammalla profiililla aikaisempiin kampanjoihinsa verrattuna.

– Olen toki kampanjaa tehnyt ja markkinointia ostanut, mutta varsin maltillisesti. Myös työni sisäministeriössä on vienyt aikaani.

Hän ei kuitenkaan erityisesti tuonut esille mahdollista valintaa Tampereen etelänaapurin kaupunginjohtajaksi, kuten nyt kävi.

– Tämä on ollut esillä jonkin verran, mutta en minä sitä erityisesti ole huudellut, koska olen ajatellut, että elämän pitää jatkua ennallaan muutoksiin asti, jolloin niihin sopeudutaan yksi kerrallaan.

Ehdokkaan poismeno jättää RKP:n ilman valtuustopaikkaa

Surullisempi kuntavaaliehdokkuuteen liittyvä tapaus Tampereella oli RPK:n kaupunginvaltuutettuna vuodesta 1997 toimineen Peter Löfbergin kuolema 17. toukokuuta. Pitkän kunnallispolitiikkauran tehnyt Löfberg oli RKP:n ainoa kuntavaaliehdokas, ja äkillisesti edesmennyttä Löfbergiä voi edelleen äänestää.

– Meillä on ehdokas, joka on menehtynyt sen jälkeen kun listat on lyöty kiinni, eikä tätä voi korjata, kertoo Rikard Bjurström, RKP:n Tampereen osaston puheenjohtaja.

Edesmenneen ehdokkaan saamat äänet menevät menevät hänen edustamalleen puolueelle, vaaliliitolle tai yhteislistalle.

Löfbergin tapauksessa äänet menevät kokoomukselle, koska RKP ja Kokoomus kuuluvat Tampereella vaaliliittoon. Varavaltuutettua ei ole.

– Me olemme Tampereella seuraavat neljä vuotta ilman kunnanvaltuutettua. Mutta uskon, että kokoomus ymmärtää tilanteen ja yhteistyömme jatkuu normaalisti ja katkeamattomana, Bjurström kertoo.

Bjurströmin mukaan Tampereen RKP pystyy siis vaaliliiton kautta edelleen vaikuttamaaan kunnan asioihin puolueiden välisen yhteistyön ja keskustelun avulla. Hän kuitenkin uskoo RKP:n äänimäärän olevan vähäinen tapahtumien johdosta.

– Edessä ovat kuitenkin ensimmäiset maakuntavaalit ja eduskuntavaalit, joissa voimme sitten taas ajatella ehdokkaita, Bjurström sanoo.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen kertoo, että ehdokkaan kuolintapauksia on ollut ennenkin.

– Näille ei voi mitään. Lainsäätäjä on säännöt kehittänyt, miten näissä mennään eteenpäin.

Jääskeläisen mukaan Tampereen RKP:n tilanteessa ei lopulta ole kyse hirveän erikoisesta tilanteesta.

– RKP:lle annetut äänet olisivat joka tapauksessa voineet hyödyttää kokoomuslaisia eikä välttämättä nimenomaan omaa ehdokasta. Näin vaaliliitossa voi käydä.

Jos RKP:n ehdokas olisi ollut omalla listallaan, niin silloin äänet olisivat menneet kokonaan hukkaan.

– Äänet tulisivat hyväksytyiksi mutta niitä ei voitaisi ottaa tuloslaskennassa huomioon. Nyt vaaliliiton kautta mahdolliset äänet eivät ainakaan jää täysin hyödyttömiksi, Jääskeläinen sanoo.

Jääskeläisen mukaan aiemmin on käynyt niin, että listan ainoana ehdokkaana valittu kuntavaltuutettu on kuollut kesken kauden ja valtuusto on jäänyt varavaltuutetun puutteessa vajaaksi. Toisaalta näin kävisi myös, jos tällainen valtuutettu muuttaisi pois kunnalta kesken valtuustokauden.

Kesken ehdokkuuden alkanut rikostutkinta

Kolmas erikoisuus on Tampereella Vihreiden ehdokkaana olevan Harri Pinolan rikostutkinta. Pinolaa epäillään parituksesta, josta voi Suomessa saada rangaistukseksi sakkoja tai enintään kolme vuotta vankeutta.

Pinola itse kommentoi Ylelle, ettei tiennyt rikostutkinnasta asettuessaan ehdolle ja sanoo, ettei ole syyllistynyt paritukseen. Pinola lopetti kampanjoinnin rikostutkinnan paljastuttua ja kommentoi Ylelle, ettei ole vielä ajatellut mitä tekee, jos tulisi valituksi.

Tampereen vihreiden toinen puheenjohtaja Mira Isomäki kertoo, että puolueen kesken tutkinnan kohteena olevan Pinolan mahdollista valituksi tulemista ei olla juuri mietitty.

– Hän ei enää kampanjoi eikä me tehdä kampanjaa hänen puolestaan. Tällaisessa tilanteessa tulisi kysymykseen mahdollisesti valtuutetun omatoimisesti tehtävästään luopuminen.

– Katsotaan tilanne jos se sattuu kohdalle, Isomäki sanoo.

Oikeusministeriön vaalijohtaja muistuttaa, ettei rikostutkinta tai -tuomio vie vaalikelpoisuutta.

– Mutta kyllähän näissä puolueet ovat yleensä tarkkoja. Tällaiset ovat ehdokkaan ja puolueen välisiä asioita.

Mitä tapahtuu, jos kunnanvaltuustoon valittu saisi esimerkiksi vankilatuomion?

– Kuntalain 86. pykälässä sanotaan, että valtuusto voi pidättää valtuutetun luottamustehtävästä oikeudenkäynnin ajaksi jos tähän nähdään syytä. Lisäksi valtuusto voi erottaa valtuutetun luottamustoimesta, jos hänet tuomitaan vähintään kuudeksi kuukaudeksi vankilaan.