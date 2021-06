Sateenkaarisuojatie maalattiin Turkuun – ilmiö vielä harvinainen Suomessa

Turkuun, Aurajoen rannalle on maalattu sateenkaarisuojatie. Turun kaupungin mukaan sateenkaarisuojatie on Suomen ensimmäinen, mutta ilmeisesti sateenkaarisuojateitä on maalattu ainakin jo viime vuonna Helsinkiin.

Turun kaupunki kertoo, että sateenkaaren värit maalattiin tiistaiaamuna suojatielle, joka ylittää Itäisen Rantakadun Turun kaupunginteatterin kohdalla.

Aloitteen suojatien maalaamisesta on tehnyt kaupunginteatteri.

Parhaillaan vietetään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen pride-kuukautta. Turun kaupunki kertoo, että se haluaa viestiä suojatiellä ennakkoluulottomuutta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa sekä tukee seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuutta.

Turku on aikaisemmin myös liputtanut sateenkaarilipuilla ja valaissut Kirjastosillan sateenkaaren värein.

Turku haluaa olla tasa-arvoinen joka päivä

Viestintäjohtaja Saara Malila sanoo tiedotteessa, että Turulle on kunnia-asia tuoda monipuolisesti esille suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon asiaa.

– Liputtaminen tiettyinä päivinä sateenkaarilipulla toimii hetkellisenä viestikanavana. Katuun maalattu sateenkaariväritys muistuttaa siitä, että kaupunki on kaikille avoin ja tasa-arvoinen jokaisena päivänä.

Turku kertoo tiedotteessaan, että sateenkaarisuojateitä on eniten pohjoisamerikkalaisissa kaupungeissa, mutta sateenkaarisuojatie on kansainvälinen ilmiö ja värikkäitä suojateitä löytyy myös Euroopasta.

Suojatien maalaamisesta ja kunnossapidosta vastaa Turun kaupunginteatteri.

Sateenkaariväreistä huolimatta suojatie on edelleen virallinen suojatie, muistuttaa kaupunki.

– Itäisen Rantakadun ylittävää suojatietä koskevat jatkossakin samat liikennesäännöt kuin aikaisemmin. Suojatie on merkitty normaaliin tapaan liikennemerkillä. Lain mukaan suojatien merkiksi riittää liikennemerkki, vaikka usein merkinnässä käytetäänkin sekä liikennemerkkiä että katuun tehtyä maalausta, kaupunki sanoo tiedotteessaan.

Artikkelia korjattu 8.6. klo 10.32: Helsingissä on viime vuonna Pride-tapahtuman yhteydessä maalattu Senaatintorin suojatie sateenkaaren väreillä. Turun sateenkaarisuojatie ei siis ole Suomen ensimmäinen.