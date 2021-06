Kemissä odotetaan viimeistä niittiä paperitehtaalle – kaupunki pelkää työttömiksi jäävien lähtevän, ja tähtää nyt uusien työpaikkojen syntymiseen

Kemin Stora Enson Veitsiluodon sellu- ja paperitehtaan yt-neuvottelujen alkamisesta on tänään kuusi viikkoa, mikä on lain vaatima minimi. Jos pahin tapahtuu tehtailta jää työttömäksi yli 600 ihmistä.

Stora Enson viestinnästä kerrotaan, että osapuolet ovat keskiviikkona koolla seitsemättä kertaa. Yhtiö ilmoitti huhtikuussa yt-neuvotteluista, joiden tavoitteena on Veitsiluodon tehtaan sulkeminen heinä-elokuussa.

Kemissä varaudutaan jo rakennemuutokseen, jossa tärkeintä on luoda uusia työpaikkoja menetettävien tilalle.

Kaupungissa toivotaan, että Stora Ensolta työttömiksi joutuvat jäävät Kemiin, vaikka heille olisi kysyntää muuallakin. Teollisuuden työllisyysnäkymät pohjoisessa, mukaan lukien Ruotsi ja Norja ovat paremmat kuin koskaan.

Vielä rakennuslupaa odottava Fennovoiman ydinvoimalahanke Pyhäjoella työllistää rakennusvaiheessa tuhansia ja käynnistyttyään satoja ammattilaisia. Lapin jo olemassa oleville kaivoksille haetaan jatkuvasti työvoimaa ja uusia kaivoshankkeita on suunnitteilla.

Lähivuosina Skellefteån akkutehdas sekä fossiilivapaata terästä tuottavat muut tehtaat Pohjois-Ruotsissa tarvitsevat tuhansia työntekijöitä.

Kemissä hyvät työllisyysnäkymät teollisuudessa on pantu merkille, mutta samalla äkisti kurjistuva tilanne paikkakunnalla myös herättää huolta. Kaupungin kannalta ei ole hyvä tilanne, jos ihmisiä alkaa muuttaa sankoin joukoin pois työn perässä.

Kemin elinkeinojohtaja Mervi Nikander korostaa, että Kemin kaupungin näkökulmasta pyritään tekemään kaikki mahdollinen, että ihmiset saisivat työtä läheltä.

– Jos hyödynnämme Metsä Fibren sellutehtaan rakentamisvaiheen hyvän työpaikkavaikutuksen, se antaa meille siirtymää sinne 2024 jälkeiseen aikaan, jolloin meillä toivottavasti on niitä korvaavia työpaikkoja ehtinyt jo syntyä.

Paras lääke äkilliseen rakennemuutokseen ovat uudet työpaikat

Maanantaina Kemin kaupunginhallitus hyväksyi alueellisen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman.

Veitsiluodon tehtaiden sulkemisilmoituksen jälkeen tehdyssä suunnitelmassa esitetään keinoja, joilla pyritään minimoimaan tehtaan sulkemisen vaikutuksia ja luomaan mahdollisimman nopeasti uusia työpaikkoja satojen menetettävien tilalle.

Suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa paneudutaan erityisesti henkilöstön koulutukseen ja muuhun tukeen, jota alueella on jo tarjolla. Pidemmän aikavälin tavoitteena on luoda Kemiin ja lähiseudulle vähintään tuhat uutta työpaikkaa.

Elinkeinorakenteen monipuolistamiseen toivotaan tietysti myös valtion rahallista tukea useita miljoonia euroja. Olennaista alueen kannalta on sekin, saadaanko Stora Enson tehdasalueelle uusia yrityksiä.

Äkillisen rakennemuutoksen toimenpidesuunnitelma on valtioneuvoston käsiteltävänä kesäkuun lopussa. Kyseessä on pitkäaikainen työ ja suunnitelma tarkentuu vielä matkan varrella.

Kun suunnitelmia viedään eteenpäin ministeriöiden kautta, valtioneuvosto vahvistaa äkillisen rakennemuutoksen rahoituksen. Se kanavoidaan alueelle eri rahoituskanavien kautta sekä kansallisena että EU-rahoituksena.

Lähtökohtana on, että alue säilyy viennin keskuksena

Kemin kaupungin elinkeinojohtajan Mervi Nikanderinmukaan Kemin seudulla lähtökohtana on, että alue säilyy viennin keskuksena ja puuhun perustuva yritystoiminta on yksi tärkeä päälinja. Alue on kiinnostava monen toimijan näkökulmasta.

– Tänne on tulossa uusia kaupan yksiköitä eli palvelusektorille syntyy työpaikkoja. Puunjalostukseen ja kiertotalouteen on kiinnostusta ja alue on houkutteleva jo siksikin, että satama laajentaa ja sataman palvelut paranevat. Maailman taloudessa ennustetaan myös ensi syksyltä alkavaa kasvupyrähdystä, joten teollisuudella ja kaupalla on edessä hyvät ajat, Nikander sanoo.

Kemissä uskotaan, että Veitsiluodon korvaajaksi tehdasalueelle haetaan isoa toimijaa. Ennen kuin siitä on tarkempaa tietoa, alueella täytyy keskittyä nopeisiin toimiin työttömäksi jäävien ihmisten auttamiseksi.

– Uudelleen koulutuksiin ja muuntokoulutuksiin liittyviä palveluita on nyt paljon tarjolla. Kaupungin työllisyysyksikkö avaa Pointti-pisteen, joka on kehitetty rakennetyöttömyyden helpottamiseen. Sen yhteyteen avataan myös Stora Enson työntekijöille oma piste, jossa on mahdollisuus tavata koulutuksen ja työllisyyden hoidon asiantuntijoita, Nikander kertoo.

