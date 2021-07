Mennyt vuosi saattoi kutistaa 150 hengen tuttavapiiriäsi, mutta lähimmät ystävyydet ovat voineet jopa lujittua – "Eihän se haittaa, ettei olla nähty vuoteen"

Anna Aaltonen ja Mikaela Rosenbröijer ovat olleet ystäviä 15 vuotta. Aaltonen on asunut viimeisen vuoden Tukholmassa, eivätkä he ole nähneet toisiaan reiluun vuoteen. Silti luotto toiseen ja ystävyyteen on kova.

Anna Aaltonen ja Mikaela Rosenbröijer eivät ole tavanneet vuoteen. Aaltonen on asunut vuoden Tukholmassa, eikä ole matkustusrajoitusten ja karanteenien takia juurikaan päässyt tapaamaan ystäviään Suomessa. Nyt puhuttavaa on paljon.

– Nyt on vaan tosi hyvä fiilis. On ihana, kaunis päivä ja tulee fiilis, että eihän se haittaa, ettei olle nähty vuoteen, Aaltonen sanoo.

Kaksikko on tehnyt sopimuksen: jos aina ei ehdi pitää yhteyttä, siitä ei tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa. Toinen pysyy elämässä, vaikka vuosi vierähtäisikin. Muihin suhteisiin poikkeusvuosi on vaikuttanut enemmän.

– Koronavuonna osaa on voinut nähdä, ja toisia ei ole voinut pitää arkielämässä, ja siinä on etäisyys kasvanut, Aaltonen kuvaa.

Suomalaiset asiantuntijat uskovat, että poikkeusvuosi on osaltaan kenties tiivistänyt hyvien ystävysten välejä, mutta myös koetellut löyhempiä kaveri- ja tuttavuussuhteita.

Tutkittua tietoa koronaepidemian vaikutuksista ystävyyssuhteisiin ei juuri ole. Alustavan tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) miehet, nuoret ja kouluttamattomat ovat kokeneet ystävyyssuhteissaan negatiivisia vaikutuksia muita enemmän.

Ihmisellä on keskimäärin 4–5 ystävää, joista on nyt pidetty huolta

Sosiaalipsykologi, kognitiotieteen dosentti Michael Laakasuo Helsingin yliopistosta on tutkinut ystävyyttä. Laakasuo sanoo, että elääkseen stressittömästi ja hyvinvoivasti, ihmisellä on tutkimusten mukaan keskimäärin neljä-viisi läheisintä ystävää.

Hän uskoo, että yhteydenpito läheisimpiin ystäviin on voinut koronaepidemian aikana jopa lisääntyä, koska muiden, satunnaisten kontaktien määrä on laskenut. Sosiaalisten suhteiden ja kommunikoinnin tarve ei ole kuitenkaan kadonnut minnekään.

Joidenkin ystävyyssuhteiden lujittumiseen uskoo myös yksinäisyyttä tutkinut, kasvatuspsykologian professori Niina Junttila Turun yliopistosta. Ystävyys ei hänen mukaansa riipu siitä, voidaanko toista tavata esimerkiksi poikkeusolojen vuoksi.

– Syvä ystävyys kestää tällaista aikaa. Voi olla, että ystävyys on syventynytkin, kun on ollut vaikeuksia ja nähdään se ystävien ja kavereiden merkitys ja että ystävyyssuhteista on huolehdittu paremmin.

Toisaalta kuluneen vuoden aikana osa ystävyyssuhteista on saattanut päättyä, Niina Junttila sanoo. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että yksinäisyyden kokemus on lisääntynyt: ei ole tavattu kavereita ja ystäviä, kontakteja ei ole ollut eikä koeta, että oltaisiin samalla aaltopituudella muiden kanssa.

– Osa läheisistäkin ihmissuhteista on ajautunut karille tai on huomattu, ettei se toinen ole tukena, kun sitä tarvitaan. Suhteet ovat voineet sekä tiivistyä että katketa.

Läheiset ystävät ovat myös geneettisesti samankaltaisia keskenään. Ystävystymme helposti sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat geeniperimältään kuin neljännesserkuksia, sosiaalipsykologi Michael Laakasuo sanoo. Samalla, kun perhekoko on pienentynyt, ystävien merkitys on kasvanut. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Tuttavuuksia tippuu pois, mutta uusia tulee tilalle

Jos läheisiä ystäviä voi ajatella olevan muutamia, seuraavalle "kaverikehälle" mahtuu Laakasuon mukaan hieman isompi, 15–20 hengen joukko.

Tuttavia meillä on eniten. Ihmisellä ajatellaan olevan noin 150 henkilöä, joihin keskiverto ihminen voi ylläpitää pysyviä, sosiaalisia suhteita. Tätä kusutaan Dunbarin luvuksi.

Tuttavuussuhteet ovat tärkeitä: tuttavilta saamme tietoa, heidän kanssaan verkostoidumme ja heistä voi olla hyötyä esimerkiksi työpaikan haussa. Junttilan mukaan tuttaviin voi olla vaikeampi olla yhteydessä esimerkiksi viestein.

Näitä tuttavuussuhteita koronaepidemia myös kenties eniten kuritti.

– Kriisit ja mullistukset saattavat helpommin muokata näitä ulompia, löysempiä sosiaalisia kehiä. Ulommalta kehältä putoaa helpommin kontakteja ja tuttavia, jotka sitten korvautuvat uusilla, Michael Laakasuo sanoo.

Urheilu yhdistää Risto E. J. Penttilää ja Jarkko Sistosta. He ovat päässeet viimeksi pelaamaan yhdessä reilu vuosi sitten. Tekniikka on mahdollistanut yhteydenpidon myös poikkeusvuoden aikana, mutta kavereita ja yhdessä oloa on kaivannut, Sistonen sanoo. Penttilä uskoo, että nyt yhteisestä ajasta nauttii jopa enemmän. Eikä ole niin väliä, kumpi voittaa, Penttilä naurahtaa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Keväällä 2020 kontaktien määrän arvioitiin vähentyneen lähes neljäsosaan tavallisesta.

Myös tänä keväänä kontaktien määrä laski, ja aikuisten kontaktimäärien arvioidaan olleen alkuvuodesta noin puolet normaalitasosta. Vähiten kontakteja oli yli 70- ja 60-vuotiailla ja alle 30-vuotiailla. (THL:n katsaus: Sosiaalisten kontaktimäärien seuranta Suomessa keväällä 2021) (siirryt toiseen palveluun)

Yksinäisyyttä tutkinut Niina Junttila sanoo, että meillä onkin nyt seuran ja yhteisen tekemisen kaipuu.

– Ihmisillä, joilla sosiaalinen hyvinvointi on rakentunut sen varaan, että näkee ihmisiä päivittäin vaikka koulussa tai työpaikalla, yksinäisyys on lisääntynyt voimakkaasti.

Nyt kannattaa soittaa kaverille: 12 minuuttia puhetta riittää

Ystävän kädestä pitämisen on aivokuvantamiskokeissa nähty lieventävän kipureaktioita. Flunssasta parantuu nopeammin, jos on ystäviä, ja ystävät myös vähentävät stressiä, sosiaalipsykologi Michael Laakasuo luettelee ystävyyden positiivisia vaikutuksia.

Laakasuo kertoo olevansa itse introvertti ja sanoo, että korona-aika on kenties ollut introverteille helpompaa aikaa myös ystävyyssuhteiden kannalta. Ekstrovertit ovat kenties enemmän kantaneet huolta ystävyys-, kaveri- ja tuttavuussuhteiden kunnosta, Laakasuo sanoo.

– Koronavuosi on voinut olla vaikea, mutta hyvän ystävyyssuhteen tunnistaa siitä, että se kestää tyrskyt, joita elämä tuo. Hyvät ystävyyssuhteet ovat varmemmin elämän läpi kantava voima kuin muut ihmissuhteet.

Juttu jatkuu siitä, mihin viimeksi jäätiin

Sanotaan, että hyvän ystävän kanssa juttu jatkuu siitä, mihin viimeksi jäätiin, vaikka edellisestä yhteisestä hetkestä olisikin kulunut pitkä tovi. Osin se johtunee siitä, että meillä jää muistijälkiä suhteista, mutta tarkemmin aivomme eivät pysty käsittelemään isoa määrää muistoja, selittää Michael Laakasuo ilmiötä.

– Ihmisen tunne siitä toisesta ihmisestä on summautuma kaikista aiemmista vuorovaikutustilanteista. Jos tunne on positiivinen, ihminen jatkaa vuorovaikutusta ikään kuin siitä pisteestä, mihin se on jäänyt.

Jälleennäkemisen riemu voi tehdä myös kateelliseksi. Heille, jotka ovat olleet vuoden eristyksissä, rima lähteä ihmisten ilmoille voi olla suuri. Voi olla vaikeaa nähdä muiden nauttivan kesäilloista ystävien seurassa.

– Samalla tavalla, kun muutos oli vaikea tähän tilaan, muutos live-elämään tulee tuottamaan monilla vaikeuksia. Vuosi on passivoinut ja tehnyt uudeksi normaaliksi sen, että jäädään ruutujen äärelle kotiin.

Nyt voisikin olla hyvä hetki ottaa yhteyttä, laittaa viestiä vanhalle kaverille, Junttila rohkaisee. Moni on vuoden jälkeen samassa tilanteessa, ja siksi yhteydenottoa ei kannata arastella.

Sari Kaidesoja, Liisi Salo ja Anna Kannel ovat olleet työystäviä parikymmentä vuotta. Tänä vuonna töissä on puhuttu vain työasioita, ja se on vähentänyt yhteisöllisyyden tunnetta, Salo sanoo. Kaidesoja kertoo, että osaan ystävistä on pidetty tiiviisti yhteyttä ja osaa ei ole nähty ollenkaan, turvallisuudenkin takia. Nyt ystävien tapaaminen tuntuu juhlalta. "Vähän sama, kun lehmät pääsevät keväällä laitumelle. Siihen verrattava fiilis", Salo sanoo ja ystävykset nauravat. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Lyhytkin rupattelu läheisen ihmisen kanssa voi auttaa. Michael Laakasuon mukaan on tutkittu, että 12 minuuttia päivässä riittää esimerkiksi parisuhteessa ylläpitämään suhdetta.

Laakasuo kertoo, että kädelliset, joilla ei ole puhekykyä tai monimuotoista ääntelyvalikoimaa, sukivat toisiaan kiintymyksen osoituksena. Kun ihmiset ovat joutuneet käyttämään käsiään muuhun, on tilalle tullut höpöttely.

– Höpöttely on ihmiselle luontainen tapa vaihtaa informaatiota ja ylläpitää läheisiä suhteita. Ei niinkään se, mitä puhutaan, vaan äänen rytmi ja sävy. Esimerkiksi sellainen hyvä jätkä -puhekin on pohjimmiltaan hellimistä ja sukimista.

