Lentovarausten data paljastaa: Juuri kukaan ei halua matkustaa nyt Suomeen karanteenin pelossa – jopa Ruotsi on suositumpi matkakohde

Höyrylaiva s/s Punkaharju on lähdössä risteilylle Savonlinnan satamasta. Matkailusesonki on alkanut hyvin Järvi-Suomessa, sillä kotimaiset turistit ovat jo liikkeellä.

Savonlinnan matkustajasatamassa s/s Punkaharjun kyytiin nousee parikymmentä suomalaisturistia. Aamun ensimmäisellä risteilyllä on nähty kalliolla kellivä saimaannorppa, ja elämyksiä odotetaan tälläkin matkalla. Kotimaisten matkailijoiden osalta kesästä on tulossa ennakkovarausten perusteella viime vuotta parempi, kun myös yritykset tuovat ryhmiä laivoille.

– Loppukesästä elo- ja syyskuussa alkaa myös kansainvälinen matkailu. Elokuussa tulevat pienet ryhmät, pariskunnat ja yksittäiset henkilöt, sanoo Vip Cruisen kapteeni Janne Leinonen.

Höyrylaiva s/s Punkaharjun risteilyllä on mukana vain suomalaisia matkailijoita. Varustamo odottaa ulkomailta tulevia turisteja aikaisintaan loppukesästä. Markku Rantala / Yle

Mutta matkat varataan nyt poikkeuksellisen myöhään, usein muutamaa päivää ennen lähtöhetkeä. Tällä hetkellä matkojen myynnin pitäisi olla vilkkaimmillaan, mutta ulkomailta tulee uusia Suomi-lomien varauksia harvakseltaan. Syynä on epävarmuus siitä, minkälaisilla ehdoilla Suomeen pääsee lomailemaan.

– Jos omaehtoisia karanteeneja on matkustusohjeissa, se käytännössä ehkäisee matkustuksen kyseiseen maahan, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Lentoyhtiö on huomannut Suomea koskevien matkakyselyjen lisääntyneen, mutta uusia varauksia tulee niin vähän, että yhtiö on joutunut lykkäämään monilla reiteillä heinäkuun alkuun suunniteltuja lentoreittien palautuksia myöhemmäksi.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner sanoo, Suomen tulee määrittää matkailijoiden terveysturvallinen maahantulomalli yleiseurooppalaisella linjalla EU:n suositusten mukaisesti Markku Rantala / Yle

Ulkomaalaisten matkavaraukset Suomeen romahtaneet

Amadeus on lentoyhtiöiden paikkavarauksia ja muita matkapalveluita ylläpitävä järjestelmä, josta löytyvät 141 lentoyhtiön varaukset, kuten mm. Finnairin, Lufthansan ja SAS:n. Amadeuksen mukaan tänä kesänä Pohjoismaiden ylivoimaisesti suosituin kohde on Islanti, joka on avannut maan matkailulle ja hyväksyy eurooppalaisen koronarokotetodistuksen.

Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin suuntautuvasta matkailusta oli ennen koronapandemiaa noin 15 prosenttia, mutta tänä vuonna se on pudonnut muutamaan prosenttiin. Jopa Ruotsi on nyt Suomea suositumpi matkailukohde ulkomaalaisille, vaikka tautitilanne on länsinaapurissa huonompi.

Suomeen suuntautuvista matkoista eniten ovat vähentyneet ruotsalaisten, brittien ja tanskalaisten tekemät varaukset. Sen sijaan Amadeuksen mukaan Yhdysvalloista tehtävät matkakyselyt Euroopan kohteisiin ennakoivat Atlantin ylittävien matkojen lisääntymistä.

– Yhdysvalloissa rokotekattavuus on hyvä, ja siellä selvästi on matkustuspatouma purkautumassa, sanoo Visit Finlandin saksankielisten maiden markkinoinnista vastaava johtaja Jyrki Oksanen.

Silti matkavarausten määrä on romahtanut. Suosituimmasta matkakohteesta Espanjasta on tehty varauksia tänä vuonna vain kahdeksan prosenttia siitä määrästä, mitä tehtiin vuonna 2019.

Ulkomaisia matkailjoita tulossa vasta jouluksi Suomeen

Lentovarausten perusteella Suomeen saapuva matkailu alkaa elpyä vasta joulukuussa. Silloin Suomi on nousemassa Islannin rinnalle Pohjoismaiden suosituimmaksi matkakohteeksi.

– Lapin matkailuyrittäjät kertovat, että Britanniasta tehdään nyt joulumatkojen varauksia kiihtyvällä tahdilla, sanoo Jyrki Oksanen.

Matkojen varauksissa on huomattu, että kysyntää on erityisesti suorilla lennoilla Britanniasta ja Keski-Euroopasta Suomen maakuntakentille. Eniten lentoja on tulossa Kittilään, Ivaloon, Kuusamoon ja Lappeenrantaan.

– Saksalaiset ovat tottuneet lyhyisiin suoriin lentoihin, mutta kyse on myös terveysturvallisuudesta. Matkustajat haluavat välttää koneiden vaihtoa.

Jopa puolet saksalaisista suunnittelee tänä kesänä lomaa ulkomailla, jos matkailla voi terveysturvallisesti. Matkoilla suositaan suoria lentoja, joilla pääsee lähelle lomakohdetta, esimerkiksi Saksasta Lappeenrantaan. Kari Kosonen / Yle

Matkustuksen avaaminen EU:n vihreän todistuksen periaatteiden mukaisesti jo kesällä mahdollistaisi myös Suomeen suuntautuvan matkailun palautumisen nopeasti.

– Nyt olisi todella tärkeää, että Suomen hallitus määrittää terveysturvallisen maahantulomallin yleiseurooppalaisella linjalla EU:n suositusten mukaisesti, vaatii Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Miljardien menetys matkailutuloihin

Mikäli Suomeen suuntautuva matkailu alkaa elpyä vasta joulukuussa, se merkitsee matkailuyrityksille jo toisena vuonna peräkkäin noin seitsemän miljardin euron menetyksiä. Ennen koronapandemiaa Suomen vuosittainen matkailutulo oli noin 15 miljardia euroa, mutta tänä vuonna pudotus voi olla yli 60 prosenttia.

– Ihmisten pitää kokea olevansa tervetulleita Suomeen. Jos meillä on karanteenin mahdollisuus, mitä muissa kohteissa ei ole, se voidaan ymmärtää niin, että matkustus ei ole tervetullutta Suomeen, sanoo Jyrki Oksanen.

Visit Finland arvioi, että Saksasta Suomeen suuntautuva matkailu palautuu vasta vuoden kuluttua. Matkahakujen ja lentovarausten perusteella tänä syksynä Suomessa nähdään lähinnä yksittäisiä matkailijoita. Vahva vapaa-ajan matkailun elpyminen alkaa vasta huhtikuussa 2022, ja vuoden kuluttua kesällä Suomessa nähdään runsaasti keskieurooppalaisia matkalijoita.

Vuoden 2019 matkailijamääriin palattaisiin silti vasta vuonna 2023.

Venäläiset lomailevat kotimaassa

Suomelle merkittävä matkailijaryhmä ovat olleet venäläiset turistit. Matkahakujen perusteella vain harvat venäläiset suunnittelevat tällä hetkellä Suomi-lomia. Amadeuksen kautta tehtyjen matkakyselyjen määrä on vähentynyt viime vuodesta peräti 71 prosentilla. Venäjän koronatilanteen takia Suomen ja Venäjän raja säilynee suljettuna matkailijoilta jopa ensi vuoteen.

– Venäläisten matkailun käynnistymisessä yksi ongelma tulee olemaan rokotus. Venäläisten käyttämää Sputnik-rokotetta ei ole hyväksytty EU-alueella, ja tämä asia tulee ensin ratkaista, muistuttaa Oksanen.

Koronapandemian aikana venäläiset ovat löytäneet itärajan tuntumassa sijaitsevan Karjalan Kannaksen ja Karjalan tasavallan. Viime vuosina alueella on avattu hyvätasoisia lomakyliä, useita kansallispuistoja, ja kotimaisia matkailjoita liikkuu Viipurin lisäksi Petroskoissa.

