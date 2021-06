Susikanta kasvaa viidettä vuotta peräkkäin − reviirejä jo yli 50

Luonnonvarakeskuksen mukaan susien määrän arvioidaan maaliskuussa 2021 olleen 279−321, viime vuonna vastaava luku oli 216−246. Susikannan runsastumisen taustalla on hyvä pentutuotto erityisesti siellä, missä susille on ollut saatavilla hyvin ravintoa. Susien määrä on kasvanut nyt useamman vuoden peräkkäin.