Maailman johtavien mediayhtiöiden ja Britannian hallituksen verkkosivut ovat kaatuneet

Maailman johtavien mediayhtiöiden, kuten The New York Timesin, The Guardianin, Financial Timesin ja The Independentin, CNN:n ja Le Monden verkkosivut ovat kaatuneet.

Myös Ison-Britannian hallituksen verkkosivut ovat alhaalla. Myös Valkoisen talon sivustolla oli hetken aikaa error-viesti.

Kaatuneina ovat lisäksi ainakin Reddit ja Twitch. Tanskan TV2:lla kerrotaan olevan niin ikään yhteysongelmia.

Sivustojen kaatuminen tapahtui tiistaina kello 13 jälkeen Suomen aikaa.

Myös BBC:n sivusto oli muutaman minuutin ajan poissa pelistä, mutta on palautettu.

BBC kertoo (siirryt toiseen palveluun), että ensiraporttien mukaan syynä saattaa olla ongelma monia suuria verkkosivuja pyörittävään Fastly-pilvipalveluun. Myös Fastlyn sivut ovat kaatuneet.

Fastly tiedottaa uutistoimisto Reutersin mukaan, että häiriö globaalissa sisällönjakeluverkossa on löydetty, ja sitä korjataan.

Uutinen päivittyy.

Lähteet: Reuters, AFP, AP