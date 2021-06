Aki Kaurismäki rakentaa elokuvateatteria vanhan ruukin tiloihin ja se on hänen unelmiensa täyttymys: "Lippukoppi ja pino lippuja, se on siinä"

Paljon on vettä virrannut Karjaanjoessa sen jälkeen kun viimeinen kylpyamme valmistui Högforsin ruukin Ala-Emalin tiloissa, kivenheiton päässä Karkkilan keskustasta.

Nyt jokirannassa sijaitsevan vanhan tehdasalueen uusi aika näyttäisi alkaneen. Tyhjillään vuosikymmeniä uinuneen tehdastilan jykevät punatiiliseinät on vastikään hiekkapuhallettu puhtaiksi. Uutta lattiaa valmistuu.

Pääkaupungissa elokuvateatterikenttää hallitsevat kauppakeskusketjut järjestäytyvät korona-sulkujen jälkeen uusiksi (Helsingin Sanomat) (siirryt toiseen palveluun). Samaan aikaan pikkukaupungin idylliin valmistuu kaupungin ensimmäinen elokuvateatteri, Kino Laika.

Ja totta tosiaan. Karkkilassa ei ole tätä ennen koskaan ollut oikeaa elokuvateatteria. Näytöksiä toki, työväentalolla ja esimerkiksi Karkkila-salissa.

– Olemme vuosia pitäneet elokuvakerho Kino Iglun kautta näytöksiä, joita koululuokat käyvät katsomassa. Sellaista elokuvasivistystä. Elokuvateatterihanke on ollut vireillä jo pitkään, mutta käytännön töihin päästiin huhtikuun alussa, Kino Laikan toinen omistaja, elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki kertoo.

Kaurismäki on asunut Karkkilassa 35 vuotta ja toteaa, että kaupunkiin on syntynyt kotipaikkarakkaus.

– Tämän kokoinen paikkakunta kerta kaikkiaan tarvitsee elokuvateatterin. Täällä ei ole kahteenkymmeneen vuoteen ollut mitään ja kun elokuva on vielä sydäntäni lähellä.

Kino Laikan ohjelmistossa tullaan näkemään pääasiassa uutuuselokuvia. Tärkeä rooli on myös art house- ja dokumenttielokuvilla sekä klassikoilla.

Elokuvateatterisali rakentuu tyhjään tilaan Högforsin ruukin alueella Karkkilassa Suvi Vesalainen / Yle

Vanhoja mittareita Högforsin ruukin entisissä tiloissa Suvi Vesalainen / Yle

Esityskausi käyntiin syksyllä

Aki Kaurismäki tarkastelee uuden elokuvateatterin töiden etenemistä tyytyväisenä.

– Tämä on erinomaisen innostavaa. Olen aina jostain syystä pitänyt rakentamisesta. Minun on pakko saada rakentaa jotain.

Ala-Emalin korkeaan teollisuustilaan rakentuu moderni elokuvateatteri nousevine katsomoineen ja kiinteine penkkeineen. Yli sadalle katsojalle suunniteltu sali ja sen tekniikka ovat täysin digitaalisia, mutta elokuvia on mahdollisuus näyttää myös 35-milliseltä filmiltä.

– Tässä on nyt lattialämmityksen valu ja sen jälkeen rupeamme kuorruttamaan salia ja akustoimaan. Tehdään nousevaa katsomoa ja konehuone. Lippukoppi ja pino lippuja, sitten se on siinä, Kaurismäki esittelee.

– Pitää saada esityskausi syksyllä käyntiin.

Elokuvateatterin nimi, Kino Laika, oli alunperin Kaurismäen edesmenneen ystävän ja Sodankylän elokuvajuhlien kantavan voiman, elokuvamies Peter von Baghin ajatus.

– Petteri sanoi kerran, että sen niminen elokuvateatteri pitäisi ehdottomasti olla kuin Kino Laika ja jäin sitä miettimään. Se muistikuva tuli esiin, kun tätä ryhdyttiin tekemään.

Kaurismäki kertoo, että hänellä on ollut myös kaksi Laika-nimistä koiraa, jotka ovat molemmat näytelleet elokuvissa. Kun elokuvaohjaajalla sattuu olemaan myös Laika Ltd -niminen yritys, syntyi elokuvateatterin nimi melko luontevasti.

Kuuntele elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen haastattelu uuden elokuvateatteri Kino Laikan rakentumisesta ohjaajan kotikaupunkiin Karkkilaan. Haastattelussa myös elokuvateatterin toinen omistaja ja toimitusjohtaja Mika Lätti.

Aki Kaurismäki uudessa toimistossaan Högforsin ruukin tiloissa Suvi Vesalainen / Yle

Lohduton matka läpi Euroopan

Ohjaaja palasi huhtikuussa autolla läpi Euroopan toisesta kodistaan Portugalista. Maassa oli kolmen kuukauden ajan täysi sulku päällä. Edes lähimpään kylään ei ollut asiaa.

– Tautitilanne oli hetken maailman pahin siellä, mutta nythän se on, kiitos tämän sulun, aisoissa. Puutarhatyö oli ainoa homma, ja nyt meidän piha on kuin Versaillesin puisto.

Kaurismäki on ajanut Portugalin ja Suomen välin autolla yli kuusikymmentä kertaa, mutta tällä kertaa matka poikkesi aiemmin koetusta. Ranska ja Saksa olivat täydellisessä koronasulussa.

– Matka oli tunnelmaltaan jopa lohduton. Ei ketään missään. Moottoritiellä kulki autoja, mutta kaupungit olivat kiinni, kaikki mahdollinen oli kiinni paitsi hypermarketit ja huoltoasemat. Olen usein ajanut tuota reittiä ja nyt touhu oli kylmäävän oloista, hän muistelee.

Kino Laika -elokuvateatterin omistajat Aki Kaurismäki ja Mika Lätti. Suvi Vesalainen / Yle

Mika Lätti: "Elokuvan asialla ollaan"

Aki Kaurismäki pyörittää Karkkilassa elokuvakerho Kino Iglun toimintaa yhdessä kaupungin toisen kulttuurin monitoimimiehen Mika Lätin kanssa.

Lätti työskentelee jatkossa uuden elokuvateatterin toimitusjohtajana, ja Kaurismäen mukaan myös elokuvakoneen pyörittäjänä.

– Elokuvakerho Kino Iglussa on tehty yli kymmenen vuotta pohjatyötä. Olemme näyttäneet ihmisille hyviä elokuvia ja meillä on ollut elokuvien esittelijävieraita ja paljon spesiaalitapahtumia elokuvaan liittyen, toimitusjohtaja Lätti kertoo.

– Elokuvan asialla ollaan ja paikalliskulttuurin puolesta tätä tehdään, hän lisää.

Elokuvateatteri Kino Laika tekee yhteistyötä Suomen elokuvasäätiön ja Karkkilan kaupungin kanssa. Rahoitusta hankkeelle on saatu elokuvasäätiöltä.

– Ja loppu on omarahoitusta. Eiköhän tässä tavalla tai toisella selvitä, Kaurismäki uskoo.

Elokuvateatterin rakentaminen on tarkoitus kuvata dokumentiksi. Ranskassa asuva tsekki-ohjaaja Veljko Vidak, Kaurismäen vanha tuttava ja Sodankylän elokuvajuhlien kävijä, innostui asiasta ja päätti taltioida uuden teatterin valmistumisen.

– Mitäs me muuta siihen kuin että tervetuloa.

Tulevan elokuvateatterin seinät on hiekkapuhallettu. Suvi Vesalainen / Yle

Kaurismäki ei lupaa elokuviensa ystäville kierroksia kuvauspaikoille

Kysymykseen siitä, voisiko kaupunkiin saada esille enemmänkin Kaurismäen elokuvien ystäville suunnattua ja niihin liittyvää nähtävää, ohjaaja suhtautuu toistaiseksi vielä torjuvasti.

– Olemme Kino Iglussa näyttäneet joka kaudella yksi minun elokuvani sen takia, että kopiot ovat puolen kilometrin päässä ja ne eivät maksa mitään. En minä sen enempää halua omia teoksiani täällä esitellä, Kaurismäki toteaa.

Karkkilassa on kuvattu joitain Kaurismäen elokuvia ja monet karkkilalaiset ovatkin tottuneita statisteja elokuvissa.

– Tuossa tien toisella puolella on konepajahalli. Juha tehtiin pitkälti studiossa siellä. Myös Mies vailla menneisyyttä -studio oli siellä, ja nyt elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen on tulossa tekemään sinne mykkäelokuvaa. Se on mainio elokuvastudio, vaikkei se ole virallisesti kuin halli, Kaurismäki hymähtää.

Kaurismäen ympärille luotua matkailubisnestä tullaan tuskin siis näkemään.

– Kaurismäkeen liittyvät matkailu-hommat taitavat olla siinä, kun ajan koirat Portugaliin ja takaisin ja käyn tuossa Lopen puolella mökillä. Mutta sen sijaan voisimme ottaa Helsingistä bussilasteittain kulttuurituristeja tänne Karkkilaan, koska meillä on paljon annettavaa.

Elokuvaohjaaja Juho Kuosmasesta Kaurismäen manttelin perijä?

Viime viikolla kuultiin myös kulttuurin ilouutinen, kun suomalaisen elokuvaohjaajan Juho Kuosmasen uuden elokuvan, Hytti nro 6 kerrottiin päässeen Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjaan.

Kaurismäen elokuva on päässyt mukaan sarjaan neljästi. Edellisen kerran hän oli mukana kymmenen vuotta sitten elokuvallaan Le Havre. Viisi vuotta sitten Kaurismäki palkittiin Cannesissa elämäntyöpalkinnolla.

Kaurismäki on Kuosmasen menestyksestä vilpittömän iloinen.

– Se on äärettömän hienoa. Sinne on jokseenkin paljon tunkua, ettei sinne ihan niin vain mennäkään. Se on makeeta.

Kaurismäki ei ole nähnyt Kuosmasen elokuvaa vielä – ei mitään versiotakaan.

– En edes halua nähdä keskeneräisiä elokuvia. En itse asiassa usko, että sitä on nähnyt kovin moni muukaan paitsi tekijät ja näköjään Cannesin raati.

Vanhan ruukin alue on heräämässä henkiin

Högforsin vanhan ruukin alue on siis vähitellen heräämässä eloon, ja sinne on jo löytänyt muitakin uusia toimijoita. D-rapun tyhjillään ollut tila sopii täydellisesti elokuvateatteri-toimintaan.

– Tehdasalueen uusi omistaja etsi tälle käyttöä. Me satuimme juuri oikealla hetkellä paikalle. Tuohon viereen tulee pieni ravintola ja voisi toivoa, että täällä liikkuu väkeä enemmänkin, Kaurismäki pohtii.

Laajempaa ravintolatoimintaa ei teatterin yhteyteen ole kuitenkaan luvassa.

Karkkilasta on hieman vaivihkaa alkanut muodostua Länsi-Uudenmaan pieni suuri elokuvakaupunki. Kaupungissa kuvataan paljon elokuvia, ja Kaurismäen lisäksi sinne on asettunut asumaan myös muita alan tekijöitä muun muassa elokuvaohjaajat Mia Halme, Heikki Kujanpää, Mikko Myllylahti ja Aleksi Salmenperä.

Entä onko elokuvateatterin rakentuminen tämän nimenomaisen ruukin tilaan Kaurismäelle unelmien täyttymys?

– Tämä on nimenomaan sitä. Kyllähän tuo ikkunan alla soljuva Karjaanjoki on miellyttävä. Ja tila on täydellinen. Tänne saa 125 paikkaa, ja se on tämän kokoiseen kylään juuri sopiva määrä. Avaamme heti kun ilmastointi valmistuu, syyskuussa tai viimeistään lokakuun alussa, Juho Kuosmasen elokuvalla Hytti nro 6.

Elokuvateatteriin tehdään uutta lattiaa. Suvi Vesalainen / Yle

