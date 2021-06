Nyt uimaan! Uimavesien lämpötilat pomppasivat viikossa yli 20 asteeseen – tilanne voi kuitenkin muuttua yhtä nopeasti

Uimavedet ovat lämmenneet nopeasti helteisen kesäkuun aikana. Pintavedet ovat nyt useita asteita keskimääräistä lämpimämpiä sekä järvissä että merellä. Kyseessä on kuitenkin todennäköisesti vain hetkellinen piikki.

Lappeenrannan Myllysaaren uimarannalla oli vielä tiistaina alkuiltapäivästä rauhallista, vaikka uimavesi oli yli 20-asteista.

Henni Hovi ja Aino Vaaranmäki nauttivat uimarannalla lämpimästä kesäpäivästä.

– Tulimme yhdentoista aikaan pelaamaan rantalentistä ja sitten tulimme tänne, naiset kertoivat.

Esimerkiksi Saimaalla veden lämpötila on noussut viikon sisällä yli viisi astetta. Tiistaina Lappeenrannan Lauritsalassa lukema oli noin 20 astetta. Uimavedet ovat nyt Suomen järvissä keskimääräistä lämpimämpiä (siirryt toiseen palveluun).

– Ihan muutamaa poikkeusta lukuunottamatta tällä hetkellä ollaan 3–6 astetta keskimääräisen arvon yläpuolella, hydrologi Merja Pulkkanen Suomen ympäristökeskuksesta kertoo.

Suurin poikkeama keskiarvoon on Kyrönlahden Näsijärvessä. Siellä tiistaina mitattu 20 asteen pintaveden lämpötila on noin kuusi astetta korkeampi kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Mittauksia on tehty siellä vuodesta 1996 lähtien.

Päivän korkein lukema mitattiin Tuusulanjärvestä, jossa järven pintalämpötila oli 21,3 astetta. Se on 4,5 astetta tavanomaista korkeampi lukema.

Monen asteen nousu viikossa

Jopa merenrannoilla (siirryt toiseen palveluun) pintaveden lämpötila on noussut paikoin pariinkymmeneen asteeseen. 20 asteen lukemia on mitattu esimerkiksi Haminan Pitäjänsaaressa, Porin Mäntyluodon Kallossa sekä Pietarsaaren Leppäluodossa.

Ilmatieteen laitoksen poijut mittaavat meren lämpötilaa avomerellä kauempana uimarannoista. Myös niissä merivesien pintalämpötilat ovat nousseet viikon sisällä monin paikoin 5–6 astetta. Suurinta nousu on ollut Kalajoen Maakallassa, jossa pintaveden lämpötila on nyt yhdeksän astetta korkeampi kuin viikko sitten. Vesi on Maakallassa nyt noin 15-asteista.

– Tällainen nousu tapahtuu, kun on suhteellisen kylmä lähtötilanne ja lämmin, rauhallinen sää. Kun tuulet ovat heikkoja merialueilla ja on myös hyvin lämmintä, niin pintaveden lämpötila nousee nopeasti, meriasiantuntija Aleksi Arola Ilmatieteen laitokselta kertoo.

Arolan mukaan samanlainen nopea nousu tapahtui viime kesänä, silloin tosin vasta kesäkuun lopussa.

Esimerkiksi Suomenlahdella meriveden lämpötila on tällä hetkellä noin 14 astetta. Tyypillisesti lukemat ovat tähän aikaan vuodesta noin kymmenessä asteessa.

Lappeenrannan Myllysaaressa oli tiistaina alkuiltapäivästä rauhallista lämpimästä uimavedestä huolimatta. Satu Heikkilä / Yle

Hetkellinen piikki

Ilmatieteen laitoksen meriasiantuntija Aleksi Arola huomauttaa, että meriveden pintalämpötila on todennäköisesti noussut vain hetkellisesti.

– Jos tulee kovia tuulia ja vesi sekoittuisi tai tapahtuu kumpuamista, niin lämpötila laskee hyvin nopeasti. Erityisesti jos tapahtuu enemmän kumpuamista, lämpötila voi laskea viikon takaiseen lähtötilanteeseen, Aleksi Arola kertoo.

Sama tilanne on järvivesissä: pintaveden lämpötila seuraa pitkälti ilman lämpötilaa.

– Riippuu ihan tulevien viikkojen sääolosuhteista, minkälaisissa lukemissa pintaveden lämpötilat jatkossa ovat, hydrologi Merja Pulkkanen Suomen ympäristökeskuksesta kertoo.

Pulkkanen huomauttaa, että lämpö ei ole ehtinyt järvissä kovin syvälle, joten pohjalla vesi on vielä huomattavasti viileämpää. Pintaveden lämpötila mitataan 20 senttimetrin syvyydestä.

Aleksi Arola Ilmatieteen laitokselta kertoo, että tämänhetkisen ennusteen mukaan perjantaina ja viikonloppuna ainakin läntisillä merialueilla on riittävän voimakkaista tuulia aiheuttamaan veden sekoittumista.

Siitepölyä rannoilla

Sinilevätilanne on ollut toistaiseksi rauhallinen. Tällä hetkellä rantoja värjää lähinnä siitepöly, jota on ollut tänä vuonna tavallista runsaammin.

Tutkija Heidi Hällfors Suomen ympäristökeskuksen Merikeskuksesta huomauttaa, että veden värjäymiin pitää aina suhtautua varovaisesti. Hänen mukaansa siitepölyn ja sinilevän erottaminen toisistaan on vaikeaa, koska sinilevän toteaminen sataprosenttisesti vaatii mikroskooppisen tutkimuksen.

– Sehän siinä kinkkistä onkin, mutta tyypillisesti siitepölyä on runsaasti alkukesästä. Sen huomaa, kun puista oikein pöllähtää siitepölyä liikkeelle. Sitä on myös laitureilla ja puutarhakalusteilla.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan sinilevät yleensä runsastuvat merellä, kun veden lämpötila nousee noin 16–17 asteeseen.

– Vaikka tässä vaiheessa alkaisivat sinilevät jo runsastua, ei voi missään nimessä sanoa, että olisi tulossa ihan kamala sinileväkesä. Sen nähdään oikeastaan vasta kesän lopulla, Heidi Hällfors kertoo.