Vihdoin voi kaivaa mekot ja shortsit esiin, katso kuusi kuvaa katujen hellemuodista – "Kerrankin uskalsin lähteä kaupungille ilman sukkahousuja"

Kävimme Helsingin keskustassa kysymässä ihmisiltä, miten he valitsevat asun hellepäivään. Kesämekot ja värikkäät paidat ovat suosittuja. Päivän kovin sana on kevyt.

Tiistaina aamupäivällä Helsingin keskustassa helli helteinen, mutta tuulinen sää. Hellepäiviä maassamme on niukasti, joten lähdimme selvittämään, millaisia tyylejä katukuvasta silloin löytyy. Tyylikirjo oli monipuolinen, mutta kovassa huudossa olivat pastellisävyt ja kesämekot.

Heidi Kelho Tuli Mikkelistä Helsinkiin lyhyelle kaupunkilomalle Hupi-koiran kanssa. Jorge Gonzalez / Yle

– Suomessa on niin vähän näitä mahtavia hellekelejä, joten piti hyödyntää laittamalla kesämekko päälle. Teki mieli laittaa päälle jotain ilmava ja hempeätä. Sellaista mistä tulee itsellekin kiva fiilis.

– Tällaiset kesäleningit on vakiovaruste helteellä. Kesää varten olen ostanut jo kolme mekkoa ja tämä kyseinen on uusin hankinta. Ajan saatossa tulee aina ostettua eri värisiä asioita sen kummemmin suunnittelematta, jolloin löytyy vahingossa toimivia komboja, kuten tänään, kertoo Heidi Kelho.

Idham Budiman kertoo isänä miettivänsä pukeutuessaan ennen kaikkea säätä. Kuvassa myös 3-vuotias Daniel. Jorge Gonzalez / Yle

– Laitoin päälle shortsit, koska on lämmin, mutta pitkähihaisen bändipaidan, koska tänään hieman tuulee. Tykkään myös väreistä, vaikka tulee käytettyä paljon mustia vaatteita. Tyylissäni ehkä näkyy se, että harrastan skeittaamista. Vaimo puolestaan taisi valita lapsen vaatteet, sanoo Idham Budiman.

Tiina Lappalainen kertoo ostavansa suuren osan vaatteistaan kirppareilta ja matkoilta. Jorge Gonzalez / Yle

– Kerrankin uskalsi lähteä kaupungille ilman sukkahousuja, niin päälle valikoitui tällainen asu. Teen töitä teatterilavastajana, missä käytän lähinnä tylsiä maalintahraisia haalareita, joten vapaa-ajalla tykkään käyttää jotain värikkäämpää, kuvailee Tiina Lappalainen.

– Aika suuren osan vaatteista ostan kirppareilta ja matkoilta. Esimerkiksi tämä paita on Tel Avivista ostettu. Hattu tarttui juuri äskön kaupoilta mukaan. Sanoisin, että tyylini on aika vaihteleva, mutta menossa yhä huolellisempaan suuntaan. Nuorempana pukeuduin vähän enemmän miten sattuu, mutta nykyään mietin enemmän, mikä sopii itselleni.

"Tänään teki mieli pukea päälle jotain värikästä ja säähän sopivaa", kertoo Gabriel Doukatas. Jorge Gonzalez / Yle

– Huivin valitsin tuulisen sään vuoksi. Ostan vaatteita sekä uutena, että kirpputorilta. Esimerkiksi nämä farkkuni on kirpparilöytö. Sandaalini sen sijaan on käsityöläiseltä ostettu. Sanoisin, että tyylini on värikäs ja kypsä, mutta funky. Pidän muodista ja tulevaisuudessa haluaisinkin tehdä jotain sen parissa, kertoo Gabriel Doukatas.

Vasemmalta katsottuna Jesse Saarenpää, Marjukka Laakso, Tiia Mäenpää ja Hanni Lehmusvirta olivat matkalla lounaalta takaisin töihin. Jorge Gonzalez / Yle

– Tyylini on mielestäni rento, mutta siisti. Päälläni on tänään suomalaisen Nanso-brändin mekko, koska haluan tukea suomalaista. Tämä on pellavaa niin hengittää hyvin tällaisella kelillä. Mekkoja tulee paljon muutenkin käytettyä. Ne sopivat hyvin arkeen ja toimistoon, toteaa Tiia Mäenpää.

Veljekset Aleksi ja Lauri Kariola olivat matkalla Stockmannille. Jorge Gonzalez / Yle

– Ulkona oli lämmin, joten teki mieli laittaa päälle jotain tyylikästä, mutta keliin sopivaa. Katsoin, mitä kaapista löytyy ja vähän mietin, mitkä voisivat sopia yhteen. Aika samanlailla pukeudun muutenkin. Yleensä kädessäni on kello, mutta tällä kertaa ei tullut mukaan kauppareissulle, kertoo Lauri Kariola.

