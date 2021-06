Oikeusministeri järkyttyi romaninaisten kohtaamasta väkivallasta: Se oli pysäyttävä uutinen – Romaniäiti Miranda kertoi Ylelle väkivaltaisesta elämästään

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo, ettei kenenkään pitäisi joutua kokemaan sellaista väkivaltaa, josta Yle uutisoi eilen. Vankilan perheosastolta on jouduttu viemään turvaan romanilapsia, kun näiden isät ovat uhkailleet äitejä.

Oikeusministeri huolestui romaninaisten kohtaamasta väkivallasta.

Yle uutisoi eilen, että syrjäytyneissä romaniperheissä on paljon väkivaltaa, joka on näkynyt esimerkiksi vankiloissa.

– Se oli todella pysäyttävä uutinen. Kenenkään ei pitäisi kokea sellaista väkivaltaa, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.).

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoi tiedotustilaisuudessa toukokuussa ihmiskaupan vastaisesta ohjelmasta. Markku Ulander / Lehtikuva

Naisten kohtaamaa väkivaltaa pyritään torjumaan uudella ohjelmalla, jonka hallitus hyväksyi viime syksynä.

– Se on on hyvin laaja ohjelma, jolla vahvistetaan sosiaalityöntekijöiden, poliisien, syyttäjien ja tuomareiden osaamista. Täytyy myös muistaa, että tarvitsemme tähän työhön mukaan terveydenhuollon ammattilaiset, sanoo oikeusministeri Henriksson.

Oikeusministerin mukaan vankilaan joutuvien naisten kohtaama väkivalta on tullut esiin myös Rikosseuraamuslaitoksen selvityksessä.

– Selvityksessä kävi ilmi, että vankilaan joutuneet naiset ovat kokeneet paljon väkivaltaa. Monilla on tai on ollut aiemmin kumppani, joka on väkivaltainen.

Perheosastolta sijoitettu pois kiireellisesti viisi romanilasta

Vanajan vankilan johtajan Kaisa Tammi-Moilasen mukaan vankilan perheosastolta on kymmenen viime vuoden aikana sijoitettu kiireellisesti pois kuusi lasta. Heistä viisi on ollut romaniperheen lapsia.

– Tällöin äiti on voinut niin huonosti jonkun väkivaltatilanteen jälkeen, ettei hänellä ole ollut voimia lapsen hoitamiseen. Yleensä kyse on ollut siitä, että lapsen isä uhkaa äitiä väkivallalla tai tänne tulemisella.

Tammi-Moilanen sanoo, että perheiden väkivaltatapaukset ja uhkaamistilanteet liittyvät ongelmaan, joka on tunnistettu vankilassa.

– Vankilaan päätyvissä romaninaisissa on naisia, joiden perhetilanne ja koko elämänpiiri on hirveän kaoottinen ja väkivaltainen

Vankilan johtaja korostaa, etteivät väkivaltaongelmat kosketa kaikkia vankilaan joutuvia romaninaisia. Monenlaista auttamistyötä tekevässä Romano Missiossa sanotaan, ettei romanikulttuurissa hyväksytä väkivaltaa.

Romano Mission Naisten kulma -hanke auttaa rikostaustaisia naisia. Hankkeen avulla moni entinen vanki saanut itselleen uuden ammatin.

Romano Mission Naisten kulma -hanke auttaa rikostaustaisia naisia. Vankila ja Romano Missio ovat tyytyväisiä yhteistyöhön. Hyviä tuloksia on saatu aikaan.

