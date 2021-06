Perheet tarvitsevat nyt happea – lasten kesäleirien kysyntä räjähti, eivätkä kaikki mahdu mukaan: "Tällaista ei ole tapahtunut koskaan urani aikana"

Kesäleirit ovat täyttyneet, sillä tilausta ja painetta on kaikenlaiseen yhdessä olemiseen koronavuoden jäljiltä. Leirejä odottavat innolla sekä lapset että aikuiset.

Pesuvati kuhisee elämää. Kaverukset Ilari Faassen, Jooa Hotanen ja Jasper Harkko ovat pyydystäneet sinne ainakin kotiloita, vesimittareita ja matoja Kyminlinnan valleilta Kotkassa. Suurin löytö on kuitenkin vesilisko.

Kolmikko osallistuu kesäloman alkajaisiksi Kymenlaakson kesäyliopiston Voihan ötökät! -päiväleirille, jossa tutustutaan luonnon olioihin ja eliöihin asiantuntijoiden avustuksella.

Ötökkäleirin jälkeen osalla pojista on kesän ohjelmassa vielä luvassa Hylkyjä ja hirviöitä -päiväleiri ja partioleiri Kuohu heinäkuussa.

– Minä aloin syksyllä harrastamaan partiota ja kävin yhdellä päiväleirillä. Siitä tuli mieleen, että pitää päästä muillekin leireille, sanoo kotkalainen Jooa Hotanen.

Kymilinnan vallien vesistä löynyt vesilisko sai nimekseen Erä-Jarno. Se vapautettiin tarkastelun jälkeen takaisin kotiinsa. Antro Valo / Yle

Koululaisten kesälomien alkaessa kymmenettuhannet lapset ja nuoret kokoontuvat leireille. Yksistään 4H-liiton leireillä arvioidaan olevan vajaa 20 000 osallistujaa ympäri Suomen.

Kesäleirit ovat täyttyneet vauhdilla. Esimerkiksi Luonto-liiton leirit ovat kaikki täynnä.

– Minun parinkymmenen vuoden urani aikana tällaista ei ole koskaan ennen tapahtunut. Tarve päästä luontoon on selvästi kova, arvelee toiminnanjohtaja Petro Pynnönen Luonto-Liiton Uudenmaan piiristä.

Yhdessäoloa, toimintaa ja luontokokemuksia

Leirejä odottavat sekä lapset että aikuiset. Perheissä kaivataan pitkän koronavuoden jälkeen muuta ohjelmaa ja sitä, että lapset saavat kivoja kokemuksia kodin ulkopuolella. Vanhemmat tarvitsevat hengähdystä.

Moni perhe kaipaa lapselle kesällä jotain muuta kuin kotonaoloa yksin ja koneen ääressä, sanoo Eija Rieppola Parasta Lapsille ry:stä.

Leireillä lapset saavat olla kavereiden kanssa, mutta myös tutustuvat uusiin ystäviin. Antro Valo / Yle

Myös lapset kaipaavat kavereita, tekemistä ja yhdessäoloa uudessa ympäristössä. Kymenlaakson kesäyliopiston ötökkäleirille osallistuvat pojat tunnustautuvat luontoihmisiksi. Luonnon lisäksi yhdessäolo on tärkeää.

– Parasta on se, että saa uusia ystäviä ja oppii uusia asioita, pohtii Ilari Faassen ötökkäleiriltä.

Toisin kuin viime kesänä leirit pääsivät nyt käyntiin heti koulujen lomakauden alkaessa. Lähes kaikki leirit pystytään myös järjestämään suunnitellusti.

Koronaturvallisuus huomioiden

Tavanomaisten koronaturvallisuusohjeiden kuten aikuisten maskisuositusten, turvavälien ja tehostetun käsienpesun lisäksi leireillä on rajoitettu osallistujamääriä sekä pienennetty ryhmäkokoja.

Esimerkiksi 4H-liitolla ryhmäkoko on noin kymmenen. Suuremmilla leireillä, joilla osallistujia voi olla parisataa, kaikki eivät kohtaa vaan toimitaan esimerkiksi 50 henkilön ryhmissä.

Leireillä pyritään olemaan mahdollisimman paljon ulkona ja väljissä sisätiloissa. Aikuset käyttävät maskeja. Antro Valo / Yle

Lisäksi leireillä suositaan ulko-ohjelmaa. Jos säät suosivat, ulkona ollaan aamusta iltaan. Ainakin Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa on rajoitettu alkukesästä myös saunomista.

Leirinjärjestäjät seuraavat viranomaisten ohjeistuksia ja toimivat niiden mukaan. Osallistua voi vain terveenä ja täysin oireettomana.

Yli 30 vuoden kokemuksella ratsastusleirejä Etelä-Pohjanmaalla Soinissa järjestävällä Tiinan tallilla on varasuunnitelma mahdollisen koronatartunnan varalta. Altistuneet lähetetään kotiin. Seuraavalle leirille tulevat eri opettajat ja keittiöhenkilökunta, jotta tulevia leirejä ei tarvitse perua.

Koronatestillä leirille

Myös urheiluleireillä on viime kesään verrattuna hieman parempi tilanne. Viime kesänä leiritoiminta pysähtyi täysin, kun ei ollut tietoa kuinka leirit hoituisivat. Nyt leirejä uskalletaan järjestää, mutta rajoitetusti ja terveysturvallisuus edellä.

– Talven aikana on, opittu miten toimitaan terveysturvallisesti, kun koulut ja harrastukset on saatu vietyä talven aikana läpi, kertoo Suomen Olympiakomitean lasten liikunnan ja urheilun asiantuntija Marko Viitanen.

Esimerkiksi Vuokatissa järjestettävällä Teemu Selänteen kiekkoleirillä leiriläiset menevät kuplaan. Sisään pääsee negatiivisella koronatestillä.

Leirikesä on tuottanut myös pettymyksiä. Kaikkia isompia urheiluleirejä ei pystytä järjestämään, mutta esimerkiksi pesäpallossa leirejä korvataan muun muassa turnauksilla.

Leirikokemus syntyy pienemmälläkin porukalla

Partiolaisilla on kesän aikana tulossa yli 200 purjehdusta ja yli 400 retkeä ja leiriä. Pääpaino on kompakteilla partioleireillä, joille osallistuu muutamista kymmenistä muutamaan sataan partiolaista.

Yksi kesän suurimmista leireistä on Kymenlaaksossa Kouvolan Saaramaalla järjestettävä Kuohu, johon on ilmoittautunut 300 osallistujaa. Useamman tuhannen ihmiset suurleirit on peruttu tältä kesältä. Partiolaisilla niitä piti olla muutama.

– Leirikokemus tulee samalla tapaa pienemmilläkin leireillä ja se on tosi tärkeää lapsille ja nuorille, sanoo järjestöpäällikkö Tea Hurme Suomen partiolaisista.

Myöskään seurakunnilla ei ole tulossa suurleirejä. Tälle vuodelle suunniteltu hiippakunnallinen suurleiri Pieksämäen Partaharjussa on peruttu.

Suuri pesäpalloleiri jää Emma Remekseltä väliin tänäkin vuonna. Timo Sihvonen / Yle

Osa isoimmista urheiluleireistä on myös peruttu jo keväällä, koska silloin oli vielä suuri epävarmuus kesän koronatilanteesta. Yksi perutuista leireistä on alle 14-vuotiaiden suurleiri, jonne kokoontuu tavallisesti noin kaksituhatta pesäpalloilijaa vuosittain.

Leirin peruuntuminen ei huoleta sotkamolaista Emma Remestä. Vanhemmille se tietää lisäkilometrejä, leirin pelit pelataan kesän aikana.

– Kyllä se vähän harmitti, kun viime vuonnakin leiri peruttiin. Ei voi mitään, onneksi on pelejä, Remes summaa.

Ensimmäistä kertaa järjestetylle Voihan ötökät! -leirille jäi yksi paikka tyhjäksi. Antro Valo / Yle

Hakijoita enemmän kuin paikkoja

Hakijoita kesäleireille on ollut enemmän kuin leiripaikkoja voidaan tarjota. Parasta Lapsille ry:n joillekin yksittäisille leireille hakijoita oli jopa lähes kaksinkertaisesti.

Myös Lasten Kesän leireille jäi lapsia poikkeuksellisen paljon jonoon, koska tänä kesänä leireille otetaan puolet vähemmän lapsia kerrallaan.

Viime kesänä 4H kokeili etäleirejä, jotka ovat ottaneet oman paikkansa. Etäleirejä järjestetään myös tänä vuonna. Niihin voi osallistua vaikka mummolasta käsin.