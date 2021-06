Seuraa Bidenin lähtöä Eurooppaan suorana kello 15.15 – vierailun aikana valokeilassa korona- ja ilmastotoimet sekä Kiina

WASHINGTON Kotimaisemissa seurataan suurennuslasilla Joe Bidenin ensimmäistä ulkomaanmatkaa Yhdysvaltain presidenttinä.

Washingtonissa odotetaan konkreettisia tuloksia Britanniassa järjestettävästä teollisuusmaiden G7-kokouksesta sekä Brysselin EU- ja Nato-huippukokouksista.

Bidenin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen ensi viikon torstaina on amerikkalaisesta näkövinkkelistä mielenkiintoinen ja jännittävä. Maiden jäätävien suhteiden sulamiseen Geneven kokouksen ei kuitenkaan vielä uskota johtavan.

Ennen Geneveä Biden yrittää vakuuttaa epäluuloisia eurooppalaisia liittolaisia siitä, että Yhdysvallat on sitoutunut yhteistyöhön niiden kanssa. Biden on luvannut satsata perinteisiin liittolaissuhteisiin, mutta käytännön toimet ovat toistaiseksi jääneet vähiin.

Biden lyö pöytään kolme asiakokonaisuutta, joista puhutaan Washingtonissa "kolmena C:nä".

1. Korona (Covid-19)

Eurooppalaiset liittolaiset odottavat Bidenin kertovan koronaviruksen takia asetetun matkustuskiellon purkamisesta tai vähintäänkin suunnitellusta aikataulusta sen purkamiseksi.

EU on avannut rajojaan yhdysvaltalaisille turisteille, joten eurooppalaiset vaativat vastavuoroisuutta, arvioi Washingtonissa sijaitsevan CSIS-tutkimuslaitoksen vieraileva tutkija Pierre Morcos.

– Tämä alkaa olla kriittinen kysymys myös kymmenille tuhansille Yhdysvalloissa työviisumilla oleskeleville eurooppalaisille, jotka eivät ole nähneet perheenjäseniään pitkään aikaan. Paine asian ratkaisemiseksi kasvaa, Morcos sanoo.

Joe Biden pyrkii palauttamaan Yhdysvaltojen ja Euroopan liittolaissuhteen ennalleen, sanoo tutkija Pierre Morcos.

2. Ilmasto (Climate)

Biden toivoo eurooppalaisia mukaan jättimäisiin ilmastotalkoisiin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Euroopan ja Pohjois-Amerikan yhteiseen puolustukseen on nyt ensimmäistä kertaa teemana Naton huippukokouksessa.

Ilmastokysymys johdattaa Nato-johtajat syvällisempään keskusteluun koko puolustusliiton tulevaisuudesta.

– Naton on alettava miettiä tosissaan, millainen se haluaa tulevaisuudessa olla. Viime vuonna käynnistettyä Nato 2030 -prosessia on jo vietävä eteenpäin. Suuntaviivat on lyötävä lukkoon, Morcos arvioi.

3. Kiina (China)

Biden hakee EU:n, Japanin ja Kanadan kanssa yhteistä strategiaa Kiinan osalta. Se on helpommin sanottu kuin tehty, sillä kullakin näistä on omat talouteen ja puolustusteollisuuteen liittyvät intressinsä ja kahdenväliset suhteensa Kiinaan.

EU-huippukokouksesta Biden toivoo vähintäänkin transatlanttista ohjelmajulistusta, joka olisi jo näpäytys Kiinalle.

– Siinä vahvistettaisiin yhteiset tavoitteet kaupan, uusien teknologioiden käyttöönoton ja demokraattisten arvojen puolustamiseksi, Morcos sanoo.

