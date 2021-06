19-vuotias Kia Tarvainen alkoi etsiä yksiötä heti opiskelupaikan varmistuttua – yksityisiä vuokra-asuntoja tarjolla poikkeuksellisen paljon

19-vuotias Kia Tarvainen Porista sai toukokuussa tietää päässeensä opiskelemaan oikeustieteitä Turun yliopistoon. Hän alkoi heti etsiä vuokra-asuntoa Turusta.

– Lähetin hakemuksen Turun ylioppilaskyläsäätiöön, aloin katsella eri hakusivustojen nettisivuilta asuntoa yksityisiltä markkinoilta ja perheen kanssa on kartoitettu, olisiko sukulaisia ja tuttavia, joilla olisi sijoitusasuntoja Turun suunnalla.

Asunnon vuokra saisi olla korkeintaan 500–600 euroa kuukaudessa.

– Haen sellaista 20–30 neliön yksiötä, en kauhean isoa. Mukavan yhteyden päässä yliopistolta, että siitä on mukava mennä vaikka kävellen tai pyörällä yliopistolle, Kia Tarvainen kertoo.

– Asunto voisi olla suhteellisen uusi, ettei siellä olisi tulossa putkiremontteja tai muita remontteja seuraavien vuosien aikana. Haluaisin myös, että asunnossa olisi tila ja liitäntä pesukoneelle.

Tarvainen pääsi kevään todistusvalinnoissa myös varasijalle Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Jos paikka sieltä aukeaa heinäkuussa, alkaa vuokra-asunnon metsästys alusta Helsingissä.

Korona vapautti vuokrakohteita

Tänä vuonna opiskelijoilla on, mistä valita yksityisillä vuokra-asuntomarkkinoilla. Asuntoja on koronan seurauksena tarjolla poikkeuksellisen paljon. Vuokra-asuntojen markkina muuttui koronan aikana, ja asuntoja on ollut tarjolla aiempaa enemmän.

– Etätyön ja etäopiskelun yleistyminen on vapauttanut kakkosasuntoja markkinoille. Opiskelijat ovat esimerkiksi luopuneet opiskeluasunnoistaan aikaisemmin, kun on voinut opiskella kotoa käsin, johtaja Anna Leinonen Oikotie Asunnoista kertoo.

– Myös matkustamisen tyrehtyminen koronan myötä on aiheuttanut sen, että AirBnB -kohteita on jouduttu laittamaan pitkäaikaiseen vuokraukseen kulujen kattamiseksi.

Leinosen mukaan vuokra-asuntojen määrä Oikotie -verkkosivustolla oli tämän vuoden toukokuussa 76 prosenttia korkeammalla tasolla kuin koronapandemiaa edeltäneessä toukokuussa 2019.

– Vuokra-asuntojen tarjonta nousi korkealle tasolle heti koronan alkuvaiheessa keväällä 2020.

Oikotie on vuokra-asuntovälittäjä, jonka hakusivustolle voi asettaa hakuvahdin. Se lähettää tiedon kriteerit täyttävästä vapautuvasta asunnosta. Samanlaisia välittäjiä ovat myös esimerkiksi Vuokraturva ja Vuokraovi.

Anna Leinonen varoittaa, että suuresta tarjonnasta huolimatta etenkin uusien opiskelijoiden kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Vuokrayksiöistä ja -kaksioista hyvällä sijainnilla käydään tänä kesänäkin kovaa kilpailua. Kuva: Niko Jekkonen

Hakukriteereinä sauna, parveke ja astianpesukone

Opiskelijoilla vuokra-asunnon hakukriteerien kärjessä ovat yhä sijainti, hinta ja neliömäärä. Mutta näiden rinnalle on noussut uusiakin suosikkeja.

– Olemme huomanneet, että sauna, parveke ja astianpesukone ovat tällaisia luksuskriteerejä, joita asunnoilta odotetaan, Anna Leinonen kertoo.

– Myös erityisesti kalustetut kohteet ja asunnot, joissa on sallittu lemmikit, ovat nousevia hakukriteereitä.

Omalta kodilta kaivataan nyt mukavuuksia, kun siellä vietetään enemmän aikaa.

Viisi vinkkiä opiskelijalle vuokra-asunnon hakuun

1. Aloita asunnon etsintä heti, kun saat tiedon opiskelupaikasta, tai jopa ennen sen varmistumista.

2. Sovi näyttö heti, kun löydät sopivan asunnon. Kilpailu halutuista, esimerkiksi oppilaitoksen lähellä olevista, vuokra-asunnoista on kovaa.

3. Korosta vuokranantajalle, että olisit luotettava ja pitkäaikainen vuokralainen. Varaudu myös siihen, että vuokranantaja voi tarkistaa luottotietosi. Mieti etukäteen, miten vakuutat vuokranantajan siitä, että asunto kannattaa antaa vuokralle juuri sinulle.

4. Selvitä etukäteen paikkakunnan vuokrataso ja vuokra-asuntotarjonta.

5. Selvitä opiskelukaupungin joukkoliikenneyhteydet. Jos ne ovat hyvät, voit muuttaa kauemmaksikin oppilaitoksesta ja säästää vuokrassa.

Aiheesta voi keskustella maanantaihin 21.6. klo 23 asti.