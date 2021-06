Vaalikommentaattori Sami Borg pitää kiinni samasta kravattirituaalista, nimeää kolmet elämänsä vaalit, mutta ihan kaikkeen hänkään ei vastaa

Ylen pitkäaikainen vaaliasiantuntija Sami Borg on seurannut vaaleja jo pikkupojasta. Viiden lapsen isä on innostunut penkkiurheilija, joka voi juhlia Leijonien kultaa myös vaalistudiossa.

Pöydän takana on Sami Borg, ja olemus on vakuuttava. Kukaan ei kyseenalaista tulosta.

Kun Sami Borg on juniorien salibandyturnauksen toimitsija Tampereella, vanhemmilla katsomossa on luottavainen ja jotenkin juhlallinen olo.

Samanlaiseen tunteeseen suomalaiset ovat tottuneet vaali-iltoina kotona. Tampereen yliopiston politiikan tutkija on ollut vuodesta 1994 Ylen vaalikommentaattorina.

Sunnuntaina 56-vuotias tutkija ja opettaja nähdään jälleen Ylen kuntavaalien tulosillan asiantuntijana. Puoli seitsemän -ohjelman kesäkiertueen haastattelussa Borgista paljastuu rento puoli.

– Minua ei jännitä. Luulen, että olen paikalla olevasta kalustosta kokeneimmasta päästä.

Borg pitää omaa rooliaan helppona verrattuna esimerkiksi vaali-illan juontajiin.

– Minulla ei ole edes nappia korvassa. Vastaan vain silloin kun kysytään, Borg naurahtaa.

Tärkeä rituaali uutisankkurin kanssa

Vaalistudiossa ollaan yleensä puku päällä, mutta Borg ei ole ehtinyt vielä miettiä, minkä solmion hän laittaa. Eikä hänen tarvitsekaan.

Yleensä Borg on mennyt Pasilaan jokin oma kravatti mukanaan. Lopulta hän on päätynyt uutisankkuri Matti Röngän apuun.

– Käytännössä Rönkä on katsonut, että on kaikilla mieshenkilöillä on yhtäläinen kravatti. Usein on päädytty Matin valikoimaan.

Tuloslähetyksen juontaja Matti Rönkä suoristaa vaaliasiantuntija Sami Borgin solmiota ennen lähetyksen alkua vuonna 2012. Mikko Kuusisalo / Yle

Sami Borg on antanut Röngän valita kravatin ja laittaa siihen solmun.

– Matin kravattisolmut ovat niin paljon parempia. Siitä on tullut meille sellainen rituaali.

Faktapohjalta

Borgin vastaukset tulevat kärsivällisesti ja kuin apteekin hyllyltä. Rauhallinen tyyli uppoaa suomalaisiin. Vaikka esiintyminen ei jännitä, vaalit ovat asiantuntijasta aina kiinnostavat ja innostavat.

Näissä vaaleissa erikoista on esimerkiksi koronan tuoma poikkeusaika ja vaalien siirtäminen. Vaikuttaako se äänestysaktiivisuuteen? Se on Sami Borgille tavallinen lämmittelykysymys.

– Olen positiivinen, mutta en odota ihmeitä äänestysaktiivisuudelta. Luultavasti päästään viime kuntavaalien 59 prosenttiin, Borg ennustaa.

Tutkijalla on toki faktaperusteet valistuneelle arviolle. Ennakkoäänestys laajeni kahteen viikkoon, ja koronarokotusten kattavuus on jo melko hyvä. Tämä tuo lisää äänestäjiä.

Sami Borg nauttii, kun Tampereen Hämeenkadun pääsee pyörällä päästä päähän. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Aiemmin eduskuntavaaleissa on nähty merkkejä äänestysaktiivisuuden piristymisestä. Perussuomalaiset ovat saaneet uurnille sellaisia, jotka eivät aiemmin ole äänestäneet.

– Tampereen ja muiden kaupunkien tilanteet menevät aika lailla valtakunnallisen asetelman mukaan. Oppositiopuolueet yleensä voittavat jonkin verran ja hallituspuolueet häviävät.

Perussuomalaisten kannatus on noussut ja etenkin yliopistokaupungeissa vihreiden.

Leipätyö yliopistossa

Sami Borg on ylpeä tamperelainen, joka ei tee numeroa julkisesta työstään. Osa tunnistaa hänet Tammelantorilla, osa ei.

– Olen säännöllisesti mutta aika harvoin telkkarissa. En ole mikään meteorologi, joka on jatkuvasti televisiossa.

Borgilta kysytään arvioita vaalitilanteesta lähinnä ennen ja jälkeen vaalien. Hänen ei tarvitse ennustaa yhtä usein kuin meteorologin säätä.

Dosentti Sami Borg ja toimittaja Tarmo Ropponen eduskuntavaalien tulosillassa vuonna 1999. Yle

Vaalikommentointi on vain pieni osa miehen työtä. Sami Borg oli pitkään Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtajana. Viime vuodet hän on ollut politiikan tutkija ja opettaja.

Ihmisten kanssa jutteleminen on Borgin mielestä mukavaa.

– Ihmiset ovat fiksuja ja ymmärtävät, etten mää mikään poliitikko ole.

Isän esimerkki

Toista oli lapsuudenkodissa. Sami Borgin viime vuonna menehtynyt isä Olavi Borg oli valtio-opin professori ja kansanedustaja. Myös Olavi Borg oli useita vuosikymmeniä vaaliasiantuntijana televisiossa ja radiossa.

Professori Olavi Borg oli pitkään vaaliasiantuntijana. Tampereen yliopisto

Sami Borg muistaa isänsä vaalikommentaattorina, mutta vielä paremmin vaaleja käyvänä poliitikkona. Olavi Borg oli liberaalisen kansanpuolueen kansanedustajana 1972–1975. Nämä vaalit ovat jääneet Borgin mieleen.

– Jaoimme veljien kanssa isän vaalimainoksia ainakin kaikissa 70-luvun vaaleissa. Muistan lapsuuskodista riemun ja onnittelupuhelut, kun isä valittiin eduskuntaan vuonna 1972.

Isän esimerkki vaikutti siihen, että myös poika lähti lukemaan valtio-oppia. Vaalitutkijaksi hänet houkutteli kaksi muuta professoria.

– Professorit Pertti Pesonen ja Risto Sänkiaho pyysivät minua aikoinaan töihin vuoden 1991 eduskuntavaalitutkimusprojektiin. Sain projektista väitöskirjaan aineiston.

Sami Borg ja Pertti Pesonen olivat pitkään tuttu aisapari vaalistudiossa.

– Oma kommentaattoriurani alkoi Ylessä radion puolella vuoden 1994 presidentinvaaleissa, joiden käänteet hakevat vieläkin Suomessa vertaistaan.

Kyseessä oli ensimmäinen suora kansanvaali, jossa presidentiksi valittiin SDP:n Martti Ahtisaari. Kisa Elisabeth Rehniä (rkp) vastaan ratkesi vasta toisella kierroksella.

Kolmannet erityisesti mieleen jääneet vaalit olivat ne, joissa perussuomalaiset nousivat ryminällä suureksi puolueeksi.

– Vuoden 2011 jytkyvaalit ovat olleet tuloksiltaan yllättävimmät.

Sometähden ja suurperheen isä

Vaalistudioiden ulkopuolella Sami Borg kertoo elävänsä normaalia perhe-elämää. Hänellä ja vaimollaan on viisi lasta, joista 14-vuotias nuorin asuu enää kotona. Yksi lapsista, kauppatieteen maisteri Sointu Borg, voitti juuri Diili-ohjelman.

Myös kolme lastenlasta ovat mieluisaa seuraa.

Borg on asunut perheensä kanssa 30 vuotta samassa talossa Tampereen Kissanmaalla. Vanhassa talossa riittää remontoitavaa.

– Meillä ei ole vapaalla korkeakulttuurista akateemista elämää.

Kesäkuisena päivänä Borg maalaa sokkelia.

– Nyt ei ole otollinen maalausaika, koska suoraa valoa ei saisi olla. Kokemuksen mukaan sokkelin maali pysyy, vaikka sitä vetää vähän valonkin aikana.

Laulu Leijonille suorassa lähetyksessä

Kotitaloon liittyy tamperelaista historiaa. Siinä asui tunnettu suomalainen speedway-urheilija Kalevi "Kille" Lahtinen.

Sami Borgia yksityiskohta kiinnostaa, koska hän on kova penkkiurheilija.

– Kuulun sukupolveen, joka katsoi arvokisojen aikaan sporttia kansakoulun juhlasalissa. Nykyisin seuraan aktiivisimmin NHL:ää. On hienoa, että Yle on nostanut naisurheilua kunnolla esille viime vuosina.

Kiekkoa Borg seuraa niin intohimoisesti, että vuoden 2019 eurovaalien valvojaisissa hän lauloi suorassa lähetyksessä Suomi on uusi maailmanmestari -laulua.

Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden. Sami Borg (oikealla) juhli tätä televisiossa. Toimittaja Ari Hakahuhta seuraa. Yle

Nuorena Sami Borg souti kilpaa ja pelasi pesäpalloa. Hänellä oli sekä pesäpallon että jääkiekon tuomarikortti.

Nykyään hän toimii lapsensa salibandypeleissä toimitsijana. Ennen koronataukoa hän pelasi itsekin höntsysäbää Tampereen yliopiston henkilöstöporukassa ja kävi kuntosalilla.

Sami Borg käy usein polkupyörällä töissä yliopistolla. Tampereen keskustan kadut ovat menneet uusiksi ratikan takia. Nyt Kissanmaalta pääsee suoraan keskustaan pyörällä.

Nuorena Sami Borg pyöräili samassa paikassa rekkojen ja henkilöautojen seassa.

– Ihme, että selvittiin hengissä. Mutta se oli sitä aikaa, 1970-lukua.

Rakas Tampere

Muita kotikulmilla tärkeitä paikkoja ovat Rauhaniemen kansankylpylä ja Tammelantori. Tammelantorilla Sami Borg juo mielellään kahvit, hän on juonut kahvia 12-vuotiaasta asti monta kuppia päivässä.

Tammelantorilla haistaa myös kaupungin tunnelman. Vanhan teollisuuskaupungin torilla on perusduunareita, eläkeläisiä ja uusia asiantuntijoita.

– Tamperelainen voi olla hyvin monenlainen. Tamperelaista on entistä vaikeampaa määritellä.

Kisa kaupungin pormestarista käy kuumana. Nykyinen pormestari Lauri Lyly (sd.) haluaa jatkokautta ja pääministeri Sanna Marin (sd.) antaa siihen vetoapua. Kokoomus on ollut vahva gallupeissa entisen pormestarin, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikosen (kok.) ja jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummolan (kok.) johdolla. Vihreät ja perussuomalaiset ovat heti kannoilla.

Sami Borgilta on turha udella veikkausta tulevasta pormestarista, hän ei ota niin suoraan kantaa päivänpolitiikkaan. Tutkija kuitenkin pitää todennäköisenä, että puolueilla jatkuu vahva yhteistyö, kuten ennenkin. Jos perussuomalaiset saa piikkipaikan, on Borgin mukaan mielenkiintoista nähdä, miten paljon se haluaa tehdä yhteistyötä.

Varmaa on ainakin se, että Sami Borg tekee näidenkin vaalien tilastoista ja aineistoista tutkimuksen.

