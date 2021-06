Intia kiristää otettaan sosiaalisesta mediasta – maailman suurin demokratia varoittaa Twitteriä “tahattomista seurauksista”

Intia on monelle länsimaiselle teknologiayhtiölle suurin markkina-alue. Intian hallinto yrittää hallita maan digitaalista kehitystä monilla eri tavoilla. Helmikuussa hallitus rajoitti internetliikennettä Jammun ja Kashmirin osavaltioissa. Opiskelijat yrittivät käyttää sosiaalisen median palveluita VPN-yhteyden avulla.

Intia on monelle länsimaiselle teknologiayhtiölle suurin markkina-alue. Intian hallinto yrittää hallita maan digitaalista kehitystä monilla eri tavoilla. Helmikuussa hallitus rajoitti internetliikennettä Jammun ja Kashmirin osavaltioissa. Opiskelijat yrittivät käyttää sosiaalisen median palveluita VPN-yhteyden avulla. Jaipal Singh / EPA

Intian hallinto lähetti viikonloppuna tiukkasävyisen kirjeen Twitterille. Uutistoimisto Reutersin (siirryt toiseen palveluun) haltuunsa saamassa kopiossa Intia antaa Twitterille viimeisen mahdollisuuden noudattaa maan uutta IT-lakia. Jos näin ei tapahdu, Intia uhkaa Twitteriä “tahattomilla seurauksilla”.

Intian hallinto esitteli helmikuussa uuden lakipaketin, joka rajoittaa sosiaalisen median yhtiöiden liikkumatilaa maassa. Laki muun muassa velvoittaa yhtiöitä poistamaan viranomaisten sopimattomaksi katsomat sisällöt tiukan määräajan sisällä. Yhtiöiden pitää myös pystyä selvittämään jokaisen viestin alkuperä, mikä käytännössä murentaa salatun viestiliikenteen maassa.

Lisäksi viime viikolla voimaan tullut laki määrää, että yhtiöiden pitää nimetä paikalliset vastuuhenkilöt tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa. Näiden henkilöiden pitää olla tavoitettavissa vuorokauden ympäri. Lain mukaan vastuuhenkilö voidaan tuomita sakkoihin tai jopa 7 vuodeksi vankeuteen, jos yhtiö ei noudata hallinnon käskyjä.

Amerikkalaiset someyhtiöt ovat vastustaneet voimakkaasti uusia lakeja. Intiassa suositun Whatsapp-viestisovelluksen omistava Facebook on haastanut maan hallinnon oikeuteen uuden lakipaketin vuoksi. Käyttäjätietojen löperöstä hallinnoinnista tunnettu yhtiö on muuttunut Intiassa käyttäjiensä yksityisyyden äänekkääksi puolustajaksi.

Vastuuhenkilön nimeämistä vaativa lainkohta on puolestaan nimetty panttivangin ottamis -pykäläksi. Intian myllykirjeestä käy ilmi, ettei Twitter ole nimennyt maahan paikallisia yhteyshenkilöitä.

Poliisi ratsasi Twitterin toimiston

Twitteristä on tullut Intian uuden IT-lain näkyvin vastustaja. Yhtiöllä on maassa kymmeniä miljoonia käyttäjiä ja palvelu on suosittu etenkin poliitikkojen ja median keskuudessa. Vielä muutama vuosi sitten yhtiöllä oli lämpimät välit Intian hallintoon.

Kun Narendra Modin hindunationalistinen Bharatiya Janata -puolue voitti vuoden 2014 vaalit, hän ilmoitti ensimmäisenä voitostaan Twitterissä. Amerikkalaisyhtiö oli tehnyt vaalien alla paljon työtä, jotta intialaispoliitikot innostuisivat käyttämään palvelua.

Lobbaus onnistui ja etenkin Modin puolueessa Twitteristä tuli suosittu työkalu. Pääministeri itse otti innoissaan palvelun käyttöönsä ja nousi nopeasti koko Twitterin seuratuimmaksi poliitikoksi.

Digitaalista kehitystä eri puolilla maailmaa seuraava Rest of World -julkaisu (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa, että BJP-puolue integroi Twitterin Intian poliittiseen järjestelmään. Kehits alkoi erilaisina yhteistyöhankkeina, joissa digitaalisia ratkaisuja kokeiltiin eri hallinnon aloille.

Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey jopa tapasi Modin vuonna 2018. Tapaamisen jälkeen kaksikko kehui yhteistyötä ja taputteli toisiaan selkään Twitterissä.

Kaikki muuttui nopeasti. Modin puolueen edustajat kaappasivat alustan manipulointiin ja vastustajien trollaamiseen. Oikeistonationalistinen sanoma alkoi levitä Twitterissä.

Samalla hallinto alkoi yhä useammin vaatia kriittisten julkaisujen poistamista alustoilta. Kun maanviljelijöiden kritiikki Modin hallituksen maatalousuudistusta kohtaa alkoi kasvaa vuodenvaihteessa, hallitus vaati alustoja sensuroimaan protestisanomaa.

Twitterin maakohtainen raportti (siirryt toiseen palveluun) osoittaa, että Intian tekemät tieto- sekä poistopyynnöt ovat lisääntyneet huomattavasti viimeisen vuoden aikana. Koronapandemian myötä myös kritiikki Modin hallintoa kohtaan on kasvanut.

Twitter on poistanut joitakin käyttäjiä ja julkaisuja, mutta kaikkiin hallinnon vaatimuksiin se ei ole taipunut. Se on myös palauttanut joitakin poistettuja tilejä ja twiittejä, mikä on hermostuttanut entisestään Modin kannattajia.

Helmikuussa yhtiö alkoi merkitä valheellista tietoa sisältäviä twiittejä varoitustekstillä. Toukokuun puolivälissä yhtiö merkitsi BJP-puolueen edustajan twiitin (siirryt toiseen palveluun) sisältävän manipuloituja tietoja. Twiitissä oppositiota syytettiin häirintäkampanjan masinoinnista hallintoa vastaan.

Intian hallinto vaati Twitteriä poistamaan huomautuksen. Kun yhtiö ei tähän suostunut, Intian poliisi teki ratsian yhtiön toimistoon New Delhissä. Etätyösuosituksen vuoksi toimisto oli tyhjä, mutta ratsia lähetti viestin Twitterin johdolle.

Puuttuuko sisältö? Ylen artikkeleiden yhteydessä voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkistamalla evästeasetuksesi alta olevasta linkistä voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä Muokkaa evästeasetuksia

Ulkomaisten sovellusten kieltäminen synnyttää intialaisia vaihtoehtoja

Yli 1,3 miljardin asukkaan Intia on houkutteleva markkina-alue teknologiayhtiöille. Esimerkiksi Whatsappilla on Intiassa yli 400 miljoonaa käyttäjää, mikä on huomattava osuus sovelluksen kaikista käyttäjistä.

Teknologiayhtiöt ovat viime aikoina yrittäneet vahvistaa jalansijaa maassa. Vuosi sitten Facebook osti kymmenyksen intialaisesta Jio Platforms -teleoperaattoriyhtiöstä vajaalla 5 miljardilla eurolla (siirryt toiseen palveluun). Pari kuukautta myöhemmin hakukoneyhtiö Google hankki samasta teleoperaattorista 7,7 prosentin siivun (siirryt toiseen palveluun).

Amazon on puolestaan luvannut sijoittaa miljardi dollaria intialaisiin pienyrityksiin. Sijoitus maksaa itsensä nopeasti takaisin, sillä Amazonin osuus Intiassa tehdyistä verkkokauppaostoksista on kolmannes.

Intia on ottanut amerikkalaisyhtiöiden sijoitukset avosylin vastaan. Samalla se haluaa rakentaa oman digitaalisen toimintaympäristön, jossa amerikkalaisyhtiöillä ei ole valtaa.

Intian hallinto on väläyttänyt mahdollisuutta kieltää amerikkalaiset sovellukset kokonaan, jos ne eivät taivu uusiin sääntöihin.Tästä saatiin esimakua viime heinäkuussa, kun Intia kielsi kiinalaisen Tiktok-sovelluksen.

Kieltopäätös nähtiin geopoliittisena peliliikkeenä, mutta myös turvallisuuskysymyksenä ja yrityksenä vahvistaa omaa digitaalista taloutta.

Tiktokin tilalle syntyikin nopeasti useita intialaisia videopalveluita. Monen Tiktok-kloonin taustalta löytyy amerikkalaisrahaa. Google ja Microsoft ovat rahoittaneet Josh-nimistä sovellusta (siirryt toiseen palveluun). Twitter puolestaan on sijoittanut Moj-videosovellukseen.

Reilun vuoden vanha Koo-sovellus muistuttaa monilta osin Twitteriä. Keväällä moni BJP-puolueen edustaja kehotti seuraajiaan siirtymään Twitteristä Koo-sovellukseen. Seemanta Dutta / AOP

Nyt Tiktokin kohtalo uhkaa amerikkalaiyhtiöitä. Twitterille löytyy jo nyt useita kopioita. Suosituin niistä on Koo, jota voi verrata amerikkalaisoikeiston suosimaan Parler-palveluun. Koon rahoittajista löytyy Modin kannattajia ja sovellus on saanut myös Intian hallinnon hyväksynnän.

Lue myös:

Kashmir on ollut lähes puoli vuotta ilman internetiä – Valtiot turvautuvat yhä useammin netin pimentämiseen