Afrikka sukelsi kolmanteen korona-aaltoon – rokotetoimitukset vitkastelevat

Afrikan noin miljardille asukkaalle on toistaiseksi jaettu 31 miljoonaa rokotetta. Ugandassa tapaukset ovat kääntyneet alkukesästä erittäin jyrkkään nousuun. Toiveikkuttakin on. Ruanda on suitsinut leviämistä tarkalla jäljityksellä.