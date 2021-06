Nuoret istuttavat 190 000 puuntaimea tänä kesänä – 18-vuotias kesätyökonkari: "Fyysinen homma on tosi mieluista"

Suomeen syntyy uutta hiilinielua, kun 150 nuorta ympäri maata istuttaa puuntaimia. Tulevaisuudessa istutusalueet toimivat metsäisinä oppimisympäristöinä. 4H-liiton luotsaama istutusurakka on menossa 12 kunnan alueella.

Alkukesän aurinko paistaa kuumasti Kiuruveden Härkäsuolla. Kymmenen nuorta aloitti tällä viikolla kesätöissä taimi-istutuksissa.

Aloituspäivänä urakka alkoi vasta kahdeksan maissa, mutta jatkossa työt käynnistyvät jo aamuviiden aikoihin.

4H-liiton Taimiteko-hankkeessa luodaan uutta hiilinielua sellaisille alueille, joilla ei ole ollut vuosikymmeniin aktiivista metsä- tai maataloutta.

Kiuruvedellä Härkäsuo on Vapon entinen turvetuotantoalue ja se on nyt 4H-liiton omistuksessa. 11 hehtaarin alueelle istutetaan yli 22 000 kuusen taimea. Kiuruvetiselle Mikko Partaselle istutustyö on jo ennalta tuttua.

– Eihän se mitään nannaa ole olla itikoiden syötävänä. Hellettä on myös, mutta fyysinen homma on tosi mieluista.

Mikko Partanen pitää fyysisestä kesätyöstään. Toni Pitkänen / Yle

Taimi laitetaan maahan niin sanotulla pottiputkella.

– Tämä on melko yksinkertainen laite. Laitetaan taimi putkesta sisään ja polkaistaan maahan ja sitten taimi on äkkiä maassa, kertoo Partanen.

17-vuotias Aki Räty on ensimmäistä kertaa kesätöissä taimi-istutuksissa. Räty on suojautunut paahtavassa auringonpaisteessa hyttyshatulla. Työ on muutaman tunnin kokemuksella mukavaa.

Aki Räty luonnehti istutustyötä mukavaksi ensimmäisenä työpäivänään. Toni Pitkänen / Yle

– Mielenkiintoista puuhaa. Tämä on aika rankkaa kun on hellettä, hiki ainakin tulee. Neljä litraa on juomista mukana ja toivottavasti se riittää.

Härkäsuolla urakoi myös 18-vuotias Nea Rajakangas. Kuumasta kelistä huolimatta tunnelma on korkealla urakan aloituspäivänä.

– Vähän itikat pörräävät, mutta sitä se nyt välillä on. Tämä on Ihan huippu homma. Ensinnäkin kesätyötä nuorille ja sitten se on plussaa myös metsänomistajille, sanoo Rajakangas.

Nea Rajakangasta ei hyttysten ininä haittaa. Toni Pitkänen / Yle

Nuoria ahertaa istutustöissä ympäri Suomea

Taimiteko-hankkeessa on kesätöissä koko Suomessa noin 150 nuorta. Istutuskohteita on 12 ympäri maata.

Taimi-istutuksia tehdään nyt muun muassa Kuortaneella, Ähtärissä, Kemijärvellä, Utajärvellä, Tohmajärvellä, Yli-Iissä ja Simossa.

Tänä kesänä tavoitteena on istuttaa juhannukseen mennessä yhteensä 190 000 taimea ja uutta metsää tulee 95 hehtaaria.

Kiuruveden Härkäsuolle istutetaan yli 22 000 kuusen taimea. Toni Pitkänen / Yle

Istutettavat puut ovat eri organisaatioiden ja yritysten lahjoittamia. Yksi taimi maksaa 2,5 euroa ja kesätyöntekijä saa palkkaa 40 senttiä taimelta.

Taimiteossa on tavoitteena istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Tällöin uusia puita tulisi yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta.

Uutta metsää istutetaan 95 hehtaarin alalle. Toni Pitkänen / Yle

Kiuruvedellä työporukka täyttyi nopeasti

Kiuruveden Härkäsuon kohteelle löytyi työntekijät muutamassa päivässä. Osalla on istutuksista jo aiempaa kokemusta, joten työtahdissa on eroja. Nuorimmat urakoijat ovat yhdeksäsluokkalaisia.

Nyt istutettavasta alueesta tulee myös metsäinen oppimisympäristö lapsille ja nuorille. Kiuruveden 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Eila Villanen on tyytyväinen, että nuorille on jatkossakin kesätöitä tarjolla taimien kasvaessa vähitellen.

– Tämä istutusalue on kaikkiaan noin 14 hehtaaria ja se on erinomainen oppimisympäristö metsäasioihin.

"Pottiputki" on taimi-istuttajan työkalu. Toni Pitkänen / Yle

Ruokatauko tuo vaihtelua ensimmäiseen työpäivään Härkäsuolla. Nuorilla on omat eväät mukana.

Tankkauksen jälkeen istutusurakka jatkuu. Taimet uppovat taas maahan parin metrin välein ja työpäivä etenee kohti loppuaan.

Istutuksia tehdään kuusi tuntia kerrallaan ja puolilta päivin nuoret ehtivät jo muihin kesäpuuhiin.