Maailman suurin Suomen lippu vaihtui jättimäiseen Ahvenanmaan lippuun – liehuu nyt 100-metrisessä tangossa Haminassa

Euroopan korkeimmassa lipputangossa Haminassa liehuu maailman suurin Ahvenanmaan lippu.

Lippu on suunnilleen koripallokentän kokoinen, tarkalleen 445,4 neliömetriä. Lippu nousi salkoon aamukahdeksan jälkeen ja pysyy siellä koko päivän iltakahdeksaan.

Liputus on osa Ahvenanmaan 100-vuotisjuhlallisuuksien alkamista. Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta tänään ja tasan vuoden päästä 100-vuotispäivänä myös mantereella, ja Hamina on yhteistyössä valtioneuvoston kanslian kanssa järjestänyt keskiviikkoisen liputuksen.

Ahvenanmaan lippu on kotimaisen Flagmoren valmistama, eikä lipusta ole koitunut Haminan kaupungille kustannuksia.

Pääosin suurlipputangossa liehuu Suomen lippu. Siniristilipun ja Ahvenanmaan lipun lisäksi salossa on käynyt myös sataman lippu. Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen kertoo, että sataman lippu vedettiin salkoon vappuna työväen juhlan ja Kotkan-Haminan sataman 10-vuotisjuhlan kunniaksi.

Mikä kaupunkeja yhdistää?

Itäinen Hamina voi kuulostaa kummalliselta valinnalta Ahvenanmaan liputukselle. Mikä yhdistää Haminaa ja Maarianhaminaa?

Kaupunginjohtaja Muhosen mukaan kaupunkeja yhdistää muun muassa historia rajakaupunkeina. Yhteistä on myös meren läheisyys ja merenkulkuun liittyvät elinkeinot. Pieniä, hiukan ristiin meneviä yksityiskohtiakin löytyy.

– Maarianhaminahan on saanut nimensä idästä Venäjän tsaarin puolisolta, ja Hamina, Fredrikshamn, taas Ruotsin kuninkaalta Fredrik ensimmäiseltä eli lännestä. Uskon, että jatkossa olemme entistä enemmän yhteistyössä, Muhonen sanoo.

Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen (vasemmalla) ja Lippumaailman toimintakoordinaattori Lassi Ikäheimo olivat aamulla ihailemassa Ahvenanmaan lipun nousua suurlipputankoon. Kiira Ikävalko / Yle

Ahvenanmaan lippu on vuonna 1954 hyväksytty itsehallintoalueen virallinen lippu. Haminan Lippumaailman toimintakoordinaattori Lassi Ikäheimo kertoo, että lipun ulkomuodolla on omat merkityksensä.

– Ahvenanmaan lipun pohjalla on Ruotsin lippu, mutta lipun sininen väri on määritelty Suomen lipun siniseksi. Lipun keskellä on punainen risti, joka muistuttaa siitä, että se on suomalainen lippu. Punakeltainen väriyhdistelmä tulee meidän vaakunastamme, Ikäheimo kertoo.

Seuraavan kerran Ahvenanmaan lippu nousee salkoon tasan vuoden päästä. Suunnitelmissa olisi, että lippua käytettäisiin joka vuosi kesäkuun yhdeksäntenä päivänä.

Juhlallisuudet eivät lopu Haminassa liputukseen

Ahvenanmaan juhlavuoden teemat ovat demokratia, rauha ja kestävä kehitys.

Hamina juhlistaa vuoden aikana Ahvenanmaan kanssa muutenkin erilaisin juhlallisuuksin. Heinäkuun 7. päivänä Haminan Bastionissa järjestetään kevyt kesäseminaari, jossa soitetaan musiikkia ja keskustellaan Ahvenanmaasta.

Samana päivänä avataan myös naapurikaupunki Kotkan puistoista tunnetun Heikki Laaksosen suunnittelema Oolanninpuisto Haminan Tervasaaressa.

