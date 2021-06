Oikeus hylkäsi Jyväskylän demarivaikuttajien syytteet törkeästä avustuspetoksesta – konsultti huijasi rakennushankkeissa

Jyväskyläläisiin demarivaikuttajiiin kytkeytyvän talousrikosvyyhden käsittely on saatu päätökseen Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Oikeus hylkäsi Jyväskylän kaupunginvaltuutettujen Jari Blomin ja Ahti Ruoppilan syytteet törkeästä avustuspetoksesta yksimielisellä tuomiolla.

– Helpottava, mutta odotettu päätös. Tiesimme, että emme ole mihinkään rikolliseen syyllistyneet, ja itse teimme myös tutkintapyynnön. Olimme tässä sivujuonne, Ruoppila sanoo.

Syytteen taustalla olivat demarivetoisten yhdistysten talonrakennuspuuhat. Ylen MOT kertoi vuonna 2019, että yhdistykset ovat rakentaneet Jyväskylään kymmeniä taloja liki täysin ilman omaa rahoitusta. Hankkeiden rahoituksessa oli laajoja epäselvyyksiä ja epäilyjä tukirahoituksen väärinkäytöksistä.

Hankkeiden konsulttina toiminut Säynätsalon entinen kunnanjohtaja Pentti Tossavainen tunnusti keväällä syyllistyneensä rakentamisten yhteydessä useisiin talousrikoksiin.

Blomin ja Ruoppilan lisäksi vastaajina olivat Jyväskylän hoivapalveluyhdistys, Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy ja Säynätsalon työväenyhdistys. Oikeus hylkäsi myös niihin kohdistuvat syytteet.

Blomin ja Ruoppilan puolustuksen mukaan he, yhdistykset ja yhtiö ovat rikoksen uhreja, eivät tekijöitä. Käräjäoikeus katsoi, että syytteen alla olleet rikokset olivat osa kokonaisuutta, josta vastuussa on jo tuomittu Tossavainen.

– Tämä on ollut raskas puolentoista vuoden prosessi, ja mediariepottelua on ollut paljon, ja tästä on ollut paljon haittaa itselleni, läheisilleni ja erilaisille taustayhteisöille. Varmaankin osa ihmisistä on ajatellut, että olemme tehneet jotain rikollista, Ruoppila sanoo.

Oikeus perustelee syytteiden hylkäämistä osittain myös sillä, että avustuspetos edellyttää tahallisuutta, eikä sellaisesta ole Blomin tai Ruoppilan kohdalla näyttöä.

Syytettyjen oikeudenkäyntikulut ovat liki 70 000 euroa, ja ne lankeavat valtion maksettaviksi.

– Valtio maksaa kulut, mutta henkinen taakka on ollut valtava. Taloudellista vahinkoa on tullut runsaasti, eikä sitä mikään korvaa. Syyttömän asema on Suomessa kohtuullisen huono, Ruoppila sanoo.