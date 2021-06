Ryhmäkokoja pienemmiksi, läheisten määrää rajataan – näin konfirmaatioita pidetään Suomen suurissa kaupungeissa kesäkuussa

Selvitimme seurakuntien konfirmaatiotapoja suurimmissa kaupungeissa. Osa kaupungeista luottaa sektorimalliin vieraiden rajaamisessa, kun toisaalla väkeä otetaan tilan koosta riippuen niin paljon kuin turvallisesti on mahdollista.

Alba päälle ja kohti kirkon etuosaa.

Tällä viikolla suurimmassa osassa Suomea starttasi monen 15-vuotiaan kesän kohokohta, ripari. Vaikka rippikouluun ja -leireille pääseekin tuttuun tapaan, konfirmaatiot pidetään yhä poikkeusjärjestelyin.

Keski-Porin kirkossa kesän ensimmäinen rippikouluryhmä kävi jo harjoittelemassa sunnuntaina 13. kesäkuuta tapahtuvaa konfirmaatiota.

Päivärippikouluun osallistuva porilainen Mirella Kárpáti kertoo jännittäneensä lähestyvää juhlapäivää ja tavanomaisesta poikkeavia järjestelyitä pitkään. Hän on onnellinen, että konfirmaatiota harjoitellaan etukäteen kirkossa, jotta suurilta yllätyksiltä vältytään sunnuntaina.

– Konfirmaatio on minulle tärkeä asia. Kun kuulin, että tämä pidetään pandemia-aikana ja rajoitusten kanssa, epäröin ja pelkäsin siitä tulevan hirveää säätämistä. Nyt, kun ollaan päästy harjoittelemaan, uskon tämän onnistuvan myös sunnuntaina.

Mirella Kárpátia on pelottanut konfirmaation järjestelyiden sekoittuminen, kuten ryhmien liikkuminen alttarille oikeaan aikaan. Kasper Heimolehto / Yle

Käytännöt ja vierasmäärät vaihtelevat

Uusia linjauksia henkilömäärän rajoituksiin on tullut maakuntiin paljon viimeisen viikon aikana. Monissa kaupungeissa kesäkuun menettelystä oli jo linjattu ennen uusia päätöksiä. Siksi kesäkuun rajoitukset konfirmaatioissa ovat vielä tiukempia kuin mitä ne mahdollisesti tulevat heinäkuussa olemaan.

Lähes kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa ensimmäiset konfirmaatiotilaisuudet ovat sunnuntaina 13. kesäkuuta.

Seurakunnat ovat ilmoittaneet tiedot Ylelle tämänhetkisten rajoitusten pohjalta, ja esimerkiksi omaisten määrää koskevat linjaukset voivat muuttua kesän mittaan. Myös konfirmaatiokirkon koko luonnollisesti vaikuttaa vierasmäärään.

Kaikkialla kirkoissa on käytössä maskisuositus yli 12-vuotiaille.

Kesän 2021 konfirmaatiot

Kaupunki Nuoria Vieraat/nuori Helsinki n. 2 500 1–5 Espoo n. 2 500 3 Vantaa n. 1 650 * Tampere n. 1 500 3–4/7** Turku n. 1 000 2–3*** Pori 815 6–10 Jyväskylä 1 126 yli 5 Lahti 925 1–2/3–4**** Kuopio n. 800 yli 3–4 Oulu n. 1 700 4-10

Lähde: Seurakunnat

* Ei vielä tiedossa

** Pienet kirkot/Aitolahden kirkko

*** Pienissä kirkoissa, isoissa ei tarvita suuria rajauksia

**** Pienessä kirkossa/isossa kirkossa

Nuoret jännittäneet loppumetreille asti

Vaikka konfirmaatioita järjestetään hyvin samankaltaisesti kuin vuosi sitten, säätämiseltä ei ole vältytty.

Moni seurakunta on joutunut perumaan erilaisia ennakkotapaamisia pitkin kevättä ja monenlaisiin skenaarioihin on valmistauduttu.

Keski-Porin seurakunnan kappalainen Henrika-Hyttinen Koponen kertoo, että epätietoisuus ryhmäkokojen suhteen ja rajoitusten muuttuminen ovat olleet haasteellinen rupeama seurakunnille rippikouluja järjestäessä.

– Ihmiset haluaisivat kovasti tietää, millaisia rippikäytäntöjä omalla tai oman lapsen kohdalla on. Olemme joutuneet odottamaan viime hetkiin asti viranomaismääräyksiä, jotka vaikuttavat järjestämistapaan. Vielä viikko sitten olimme varautuneet järjestämään kesäkuun konfirmaatiot jakamalla ryhmät osiin. Onneksi tilanne vapautui juuri otollisesti.

Henrika Hyttinen-Koposen mukaan nuorilla on ollut paljon jännitystä ja kysymyksiä oman konfirmaation toteutumisesta. Kasper Heimolehto / Yle

Nuoret ovat toiveikkaita sen suhteen, että kaikki menee hyvin. Muutoksia ollaan kuitenkin valmiita tekemään, mikäli säädökset muuttuvat tulevina viikkoina ennen heinäkuun konfirmaatioita.

Konfirmaatiokäytännöt kaupungeittain

HELSINKI

Helsingin seurakunnilla on noin 100 leiriä ja konfirmaatiota. Jokaisella leirillä on vähintään 25 nuorta. Ensimmäiset leirit alkoivat kuluneella viikolla.

Konfirmaatiossa kirkkotila jaetaan erillisiin sektoreihin, joista jokaiseen otetaan korkeintaan 10 henkilöä. Sektorin sisällä ihmisillä tulee olla mahdollisuus pitää yli 2 metrin turvaväli. Eri sektoreissa olevat henkilöt eivät kohtaa kirkkoon tullessa, poistuessa tai ehtoollisella käydessä. Kirkon henkilökunta opastaa liikkumisessa.

Kirkon koko rajaa sektoreiden määrää ja sitä, kuinka monta henkilöä kirkkoon voidaan ottaa. Tuomiokirkossa sektoreita on 12 ja kirkossa siis enintään 120 henkilöä samaan aikaan.

Ryhmiä ja vieraita jaetaan 2–3 ryhmään. Käytännössä nuorille kerrotaan, montako läheistä tilaisuuteen kukin voi tuoda. Konfirmaatioita striimataan, jotta useampi pääsee osallistumaan. Läheisten määrä vaihtelee kirkon koon mukaan 1–5 välillä.

Viime kesänä kirkkotilaan voitiin ottaa enimmillään 500 henkilöä, mikä oli huomattavasti tätä vuotta enemmän.

ESPOO

Espoossa on noin 100 rippikoulua ja 90 leiririppikoulua. Tuomiokirkkoseurakunnassa on kaikkein suurin rippikouluikäluokka ja suhteessa suurin määrä Suomessa, kaikkiaan 878 nuorta.

Konfirmaatioissa kirkoissa on 10 henkilöä lohkotuissa sektoreissa, joissa tulee toteutua 2 metrin turvaväli, jos ihmisiä on eri talouksista.

Espoon tuomiokirkkoon 10 henkilön sektoreita tulee 11–12. Tämän hetken rajauksilla se tarkoittaa kolmea läheistä per nuori. Viime kesänä saattoi jokaista nuorta kohti olla kuusi vierasta. Toiveena on, että sektoreiden sisällä olevaa henkilömäärää voitaisiin nostaa koronatilanteen parantumisen myötä ehkä jo juhannuksen jälkeen, mutta se riippuu Espoon ja Helsingin tuomiokapitulin kannasta.

Espoon konfirmaatioissa pyritään konfirmoimaan koko rippiryhmä samalla. Joissain seurakunnissa ryhmiä jaetaan kahtia, jolloin nuori voi ottaa enemmän läheisiä. Esimerkiksi Espoon tuomiokirkossa varaustilanne on niin tiukka, ettei ryhmiä ole mahdollista jakaa.

Osa keskittää tilaisuudet alkusyksylle.

VANTAA

Kirkkokohtaisesti on laskettu, miten toimia turvallisesti. Sektorimallissa henkilöitä on 10/sektori ja sektorien määrä riippuu kirkon koosta. Pyhän Laurin kirkko on isoin kirkko Vantaalla, sinne voidaan ottaa 60 henkilöä turvallisesti.

Konfirmaatioita on 66 seitsemässä seurakunnassa. Määrä kuitenkin vähintään tuplaantuu, kun ryhmiä jaetaan vähintään kahteen osaan, jotta läheisiä mahtuu paikalle henkilörajoitusten mukaisesti. Jakamista tehdään parhaillaan, ja vierasmääristä ilmoitetaan leirikohtaisesti.

Tilaisuuksia myös striimataan, jotta useampi omainen pääsee osallistumaan etänä.

Viime vuonna konfirmaatioissa ei ollut sektorimallia vaan ryhmiä jaettiin puoliksi. Näin saatiin hieman enemmän läheisiä mukaan. Tätä tapaa noudatetaan mahdollisesti myös tänä vuonna.

Ehtoollisella huomioidaan tarkemmin turvavälit ja muut hygieniakäytännöt. Turvaväli on 2 metriä perhekuntien välille.

TAMPERE

Konfirmaatiota on 50, jotka jaetaan 2–4 osaan kirkon koon mukaan. Konfirmaatioita pidetään perätysten useita.

Ihmisiä otetaan kirkkoihin noin 50, joihinkin mahtuu enemmän. Nuoret voivat ottaa konfirmaatioon keskimäärin 3–4 läheistä per henkilö.

Tampereella sektorimallia ei ole käytössä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on torjunut kirkkotilojen jakamisen seurakuntien kyselyistä huolimatta.

Kolmasosa konfirmoitavista on Messukylän seurakunnassa. Seurakunta pitää kaikki konfirmaatiot Aitolahden kirkossa. 25 riparilaisen ryhmät jaetaan 4 osaan. Läheiset sijoitetaan eri puolille kirkkoa ja enintään heitä toivotaan 7 per nuori. Ryhmien välillä on tilaa, ja sisäänkulku tapahtuu ohjatusti turvaväleistä huolehtien.

Kesäkuussa Messukylässä on 20 ripariryhmää, joista kahdeksan on 50 henkilön tuplaleirejä. Jos tuplaleiri joudutaan jakamaan kahdeksaan osaan, työllistää se paljon konfirmaatiopäivinä. Heinäkuussa leirit voidaan toivottavasti jakaa vain puoliksi ja tuplaleirit neljään osaan.

Konfirmaatiot myös striimataan.

TURKU

Ensimmäiset leirit ovat alkaneet kuluneella viikolla. Turun ja Kaarinan alueella on noin 50 rippikoulua.

Kymmenestä konfirmaatiokirkosta isoimpia ovat Mikaelinkirkko (350 henkeä) ja Tuomiokirkko (250 henkeä), joissa isoja rajoituksia ei jouduta tekemään. Pienemmissä joudutaan rajaamaan enemmän, nuoria ohjeistetaan käytännöistä.

Katariinankirkkoon ja Maariankirkkoon mahtuu 100 henkeä. Ryhmässä on yleensä reilut 20 konfirmoitavaa, joten läheisiä otetaan pieniin kirkkoihin yleensä 2–3 /nuori.

Turussa ei käytetä sektorimallia. Tiloihin otetaan kirkon koon mukaan ihmisiä turvakäytänteet huomioiden. Penkkirivejä ja penkkivälejä on tyhjinä aluehallintoviraston ohjeiden mukaan. Useimmissa kirkoissa joka toinen penkkirivi tyhjä.

Joissakin seurakunnissa ryhmiä voidaan jakaa, mutta kovin pieniin ryhmiin konfirmoitavia ei haluta jakaa rajallisen ajan takia.

Rajoitukset ovat melko samoja kuin vuosi sitten, eikä tiedossa ole isoja muutoksia konfirmaatiokäytänteissä. Monessa paikassa aiotaan pitää kummien siunaus.

Henkilömäärän rajaaminen riippuu paljon kirkkojen koosta ja mahdollisuuksista pitää turvavälejä. Kasper Heimolehto / Yle

PORI

Porissa ei ole lähdetty sektorimalliin. Kesän aikana on 33 konfirmaatiota.

Keski-Porin kirkkoon otetaan reilu 250 henkilöä. Normaaliolojen 400 hengen kapasiteetista tämä on vajaa puolet.

Puolet penkeistä on pois käytöstä turvavälien takaamiseksi, ja jokaisen nuoren läheisille on käytössä yksi penkkirivi. Jokainen nuori voi kutsua 6–10 läheistä kirkkoon. Rippikouluissa on 20–25 nuorta.

Jos tilanne pysyy edelleen hyvänä, voidaan koko kesä mennä miltei samalla mallilla. Tarvittaessa on kuitenkin varauduttu jakamaan konfirmaatioryhmiä 2–3 osaan, jotta mahdollisimman moni pääsisi paikalle.

Normaaliajoista poiketen konfirmaation aluksi ei ole ristikulkuetta, vaan penkkeihin mennään suoraan istumaan turvavälien mukaisesti. Alttarille tullaan siunattavaksi korkeintaan kuuden hengen ryhmissä, sillä sen verran mahtuu alttarille turvaväliä pitäen. Yksi kummi voi olla siunaamassa nuorta. Ehtoollisleipä ja viini jaetaan valmiiksi kaiteelle ja ihmiset tulevat kuuden hengen ryhmissä ehtoolliselle.

JYVÄSKYLÄ

Sektorimalliin ei ole Jyväskylässä lähdetty, koska riittävän isoja kirkkoja ei ole montaa. Suurin osa konfirmaatioista pidetään Taulumäen kirkossa, johon voidaan ottaa 150 ihmistä. Konfirmaatioryhmiä on 44, kaikki jaetaan 2–3 osaan.

Saman perheen kesken ei tarvita turvaetäisyyksiä, mutta muihin tarvitaan. Joka toinen penkkirivi on pois käytöstä ja se rajoittaa henkilömäärän puoleen normaalista.

Konfirmaatiomessuja järjestetään samalle ryhmälle useampia. Ne ovat kestoltaan hieman normaalia lyhyempiä, mutta keskeinen sisältö säilyy. Näin voidaan taata riittävä väljyys. Kukin nuori voi myös tuoda paikalle useamman läheisen.

Tilanne on nyt parempi kuin viime vuonna. Silloin konfirmaatioon sai kutsua alle viisi läheistä. Nyt määrä vaihtelee rippikouluryhmien koon mukaan. Kirkkoihin voidaan ottaa vieraita noin kolmasosa normaalioloista.

LAHTI

Kesällä järjestetään 35 konfirmaatiotilaisuutta. Vierasmäärä vaihtelee voimakkaasti kirkon koosta riippuen. Osa kirkoista on jaettu 10 henkilön osastoihin. Ristinkirkkossa on 7–8 osastoa ja Nastolan kirkossa neljä, Launeen kirkossa vain kaksi.

Osastoinnin ansiosta Ristinkirkossa 140 ihmistä voi olla niin, että turvavälit säilyvät, Nastolan kirkossa voi olla vain 40 henkilöä.

Rippiryhmien koko on 25–35 henkilöä. Konfirmaatioiden vierasmäärää on rajattu ja mukaan pääsee pääsääntöisesti 1–2 läheistä per nuori. Pienessä Nastolan kirkossa jokainen voi ottaa mukaan vain yhden perheenjäsenen.

Tilaisuudet striimataan. Rippikouluryhmiä jaetaan myös kahtia, jotta kirkkoon voidaan ottaa enemmän läheisiä. Isossa kirkossa 25 konfirmoitavan ryhmästä jokainen voi kutsua 3–4 läheistä.

Tilanne on hankala, sillä vieraiden lukumäärä vaihtelee paljon kirkon koon mukaan. Rippikouluopettajat joutuvat käymään keskustelua perheiden kanssa ryhmien jakamisesta kahtia. Jos kaikki konfirmoidaan kerralla, näkyy se läheisten määrässä.

Konfirmaatiot pyritään pitämään mahdollisimman perinteisenä, mutta liikkumiskäytännöt poikkeavat. Alttarille tullaan entistä pienemmissä ryhmissä eivätkä kummit pääse siunaamaan.

KUOPIO

Kallaveden kirkossa järjestetään noin puolet Kuopion 35 konfirmaatiomessusta, kiireisimpinä viikonloppuina jopa kolme samassa paikassa. Puijon seurakunta pitää kaikki konfirmaatiot vasta elokuun lopulla totuttuun tapaan.

Keskimäärin rippileirillä on kerrallaan noin 25 nuorta. Aluehallintoviraston lievennettyä rajoituksia Kuopiossa, koko ryhmälle voidaan pitää yhteinen konfirmaatio. Läheisiä saa tuoda vähintään 3–4 per nuori, enemmänkin, jos kirkkotila on suurempi. Tilanne voi elää kesän aikana.

Kuopiossa oli aiemmin käytössä sektorimalli, mutta nykyohjeistuksen mukaan käytössä on pääasiassa joka toinen penkkirivi, ja turvavälejä kyetään noudattamaan perhekunnittain.

Kallaveden kirkkoon voidaan ottaa noin puolet normaalista väkimäärästä. Määrä on hieman suurempi kuin viime kesänä, sillä koronatilanteeseen on osattu valmistautua saatujen kokemusten pohjalta.

Kummien siunaus pyritään järjestämään, mutta se riippuu kirkosta ja siitä, onko liikkuminen mahdollista turvallisesti. Kummien määrä rajataan 1–2 henkeen.

OULU

Konfirmaatiotilaisuuksia on noin 150, kun 53 rippikouluryhmää jaetaan 2–4 osaan. Toimintaa mukautetaan tarvittaessa rajoitustilanteen mukaan.

Konfirmaatiot on viime kesän tapaan tarkoitus pitää niille suunniteltuina ajankohtina, jotka on jo ilmoitettu perheille. Konfirmoitavia jaetaan pienempiin ryhmiin, 2–4 osaan. Ryhmäkoot rippikouluissa vaihtelevat 20–50 välillä, joten käytännössä yhdessä konfirmaatiossa on noin 10–18 nuorta.

Kirkkojen koko vaihtelee suuresti, mutta tarkoitus on saada mahdollisimman paljon läheisiä mukaan. Jokaisen seurakunnan kirkkoherra jakaa oman kirkkotilansa, ja väkeä voidaan ottaa sen mukaan, kuinka paljon kirkkoon mahtuu ihmisiä turvavälit ja terveysvaatimukset huomioiden. Oulussa on varauduttu siihen, että kolmasosa täydestä kapasiteetista on mahdollinen.

Isoin kirkoista on Oulun tuomiokirkko, mutta myös Karjasillan kirkkoon voidaan ottaa 133 henkilöä nykyisillä säädöksillä turvavälejä noudattaen. Tilan osioimista sektoreihin ei enää vaadita. Perheille on tiedotettu, että 4–10 läheistä pääsee mukaan.

