Vaeltava norsulauma kummastuttaa Kiinassa, katso kaksi videota lauman 500 kilometriä pitkältä taipaleelta

Kiinassa norsulauman kuukausia kestänyt ja satoja kilometrejä pitkä vaellus aiheuttaa kummastusta, sillä aasiannorsut ovat yleensä hyvin uskollisia kotiseudulleen.

Vaellus on myös nostanut lauman maailmanjulkkikseksi. Twitterissä ja Youtubessa on levinnyt kuvia ja videoita 15 norsun laumasta, kun se vaeltaa luonnossa ja kaduilla, ruokailee ja pötköttää makuulla. Kiinalaisessa yhteisöpalvelu Weibossa kuvat laumasta ovat trendanneet jo päivien ajan.

Norsut ovat etsineet maatiloilta ruokaa ja juomaa, käyneet autokaupassa ja piipahtaneet jopa vanhainkodilla, jossa ne työnsivät kärsiään huoneisiin.

Kukaan – ihminen tai eläin – ei ole loukkaantunut norsujen vaelluksen takia, mutta satovahinkoja norsujen arvioidaan aiheuttaneen noin miljoonan euron edestä.

Laumassa oli alun perin 16 norsua, mutta kaksi on palannut kotiin ja yksi norsu on syntynyt taipaleen aikana. Aikuisia norsuista on yhdeksän, kuusi naarasta ja kolme urosta.

Miljoonakaupunki suojautuu norsuilta

Norsut lähtivät joulukuussa vaellukselle suojelualueelta Yunnanin maakunnasta ja olivat päätyneet tiistaina maakunnan pääkaupungin, seitsemän miljoonan asukkaan Kunmingin liepeille. Norsut taivalsivat pitkään ihmisiltä piilossa, mutta tulivat ihmisten ilmoille jälleen huhtikuussa.

Kunmingissa norsujen takia on valmiudessa yli 400 poliisia ja pelastustyöntekijää ja lukuisia ajoneuvoja. Norsuja tarkkailee 14 droonia. Asukkaita on evakuoitu, liikennettä rajoitettu ja norsuille tuotu kaksi tonnia ruokaa.

Norsut yritetään myös ohjata ihmisen toivomalle reitille.

Vaelluksen syy yhä hämärän peitossa

Syytä norsujen vaellukselle ei tiedetä. Jotkut arvelevat, että norsut ovat mieltyneet helposti saatavilla oleviin satokasveihin ja hedelmiin. Toiset miettivät, onko norsujen laumanjohtaja kadonnut.

– Tällaista ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin. Siksi kaikki miettivät syitä, sanoo Xishuangbannan suojelualueen ekologian instituutin edustaja Shen Qingzhong uutistoimisto Reutersille.

Aasiannorsut ovat paikkauskollisia, mikäli niiden asuinalueella ei ole levottomuuksia, rakennustöitä tai pulaa ruoasta tai juomasta, kertoo Maailman luonnonsäätiön WWF:n edustaja Nilanga Jayasinghe uutistoimisto AP:lle. Hänen mukaansa norsujen kotiseudulla on otettu paljon metsää viljelykäyttöön.

Kiinan valtiollinen media kertoi keskiviikkona, että Yunnanissa olisi liikkeellä toinenkin, 10 eläimen norsulauma.

Aasiannorsuja on jäljellä luonnossa enää noin 50 000. Syynä kannan supistumiseen ovat elintilan kutistuminen, salametsästys ja muut ihmisten aiheuttamat uhat. Kiinassa norsut ovat tiukasti suojeltuja, mutta niiden elintila kutistuu ihmisten ottaessa alueita omaan käyttöönsä.

Yunnanin suojelualueilla on arviolta 300 norsua.

Lähteet: AP, Reuters