Kymmenen kotimaista elokuvaa seisoo odottamassa ensi-iltaa, koska elokuviin pääsee pääkaupunkiseudulla vain kourallinen ihmisiä

Samuel Kujala ja Hannaleena Hauru Haurun elokuvassa Fucking with Nobody. Jan Niclas Jansson

Pääkaupunkiseudun suuret elokuvateatterit alkavat käynnistää toimintaansa yli puolen vuoden tauon jälkeen. Finnkino avaa salejaan perjantaina, ja silloin saa ensi-iltansa Hannaleena Haurun uusi elokuva Fucking with Nobody.

– Saamme puolen vuoden odotuksen jälkeen elokuvamme vihdoin valkokankaalle, tuottaja Emilia Haukka elokuvayhtiö Aamusta kertoo.

Haurun elokuvan ensi-illalla on symbolista merkitystä, sillä kotimaisten elokuvien ensi-iltoja on siirretty koronapandemian aiheuttamien yleisörajoitusten takia kaiken aikaa eteenpäin.

Kovin suuresta muutoksesta ei kuitenkaan ole kyse, sillä näytöksiin voi ottaa pääkaupunkiseudulla enintään 10 katsojaa. Suuret teatterit ovat olleet Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kiinni marraskuun lopusta lähtien.

Fucking with Nobody -elokuvan käsikirjoittaja, ohjaaja, näyttelijä ja leikkaaja Hannaleena Hauru riemuitsee siitä, että hän on vihdoin päässyt tekemisiin elävän yleisö kanssa. Hauru on kiertänyt elokuvan kanssa ennakkoensi-illoissa maakunnissa.

– On ollut ihanaa nähdä ihmisten reaktioita esityksen jälkeen. Äkkiseltään voisi ajatella, ettei elävä yleisö ole niin tärkeää elokuvantekijälle, mutta kun ovet ovat olleet säpissä niin kauan, huomasin, että olen kaivannut yleisöä, Hauru toteaa.

Yli vuoden kestänyt poikkeusaika on vaikuttanut voimakkaasti kotimaisten elokuvien jakeluun, ja sitä kautta koko suomalaisen elokuva-alan ravintoketjuun. Pääsylipputulot ovat merkittävä tulonlähde teatterien lisäksi myös elokuvien levittäjille, tuottajille ja tekijöille.

Pääkaupunkiseutu on Suomen merkittävin elokuvamarkkina, eikä kotimaisia elokuvia kannata tuoda ensi-iltaan niin kauan kuin saleihin saa ottaa vain kourallisen katsojia. Sama pätee tietysti myös ulkomaisiin elokuviin.

Elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö Filmikamari on yrittänyt pitää meteliä kohtuuttomana pitämistään yleisörajoituksista (siirryt toiseen palveluun), mutta järjestön vaatimukset ovat kaikuneet kuuroille korville.

Kymmenisen valmista kotimaista elokuvaa odottaa “hyllyllä” ensi-iltaa. Nyt näyttää siltä, että suurin osa kotimaisista ensi-illoista on buukattu loppukesään, joten siinä mielessä Haurun elokuvan kesäkuinen ensi-iltapäivä on poikkeuksellinen.

– Toivon, että ihmisillä on suuri himo ja halu päästä takaisin elokuvateattereihin katsomaan elokuvia yhdessä, Fucking with Nobody -elokuvan tuottaja Emilia Haukka sanoo.

Klaus Härön uusi elokuva Elämää kuoleman jälkeen jäi koronapandemian jalkoihin. Kuvassa Peik Stenberg ja Martin Paul. Laura Reunanen /Citizen Jane Productions

Korona jyräsi Klaus Härön elokuvan

Vaikka kotimaisia elokuvia on tullut ensi-iltaan korona-aikana, pandemiasta johtuvat rajoitukset ovat katkaisseet monen elokuvan nousujohteisen kiidon kesken kaiken. Tällaisia elokuvia ovat muun muassa Teräsleidit, Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen sekä Lost Boys -dokumenttielokuva.

Niiden levittäjän, SF Studiosin levitystoimen johtajan Timo Räisäsen mukaan kyseiset elokuvat olisivat vetäneet teattereihin todennäköisesti kymmeniä tuhansia katsojia enemmän, jos salit olisivat olleet auki.

Joillekin elokuville on käynyt todella huonosti. Ne ovat jääneet lähes kokonaan koronarajoitusten jalkoihin. Näin kävi esimerkiksi Klaus Härön uudelle elokuvalle Elämää kuoleman jälkeen.

Se sai ensi-iltansa noin viikko ennen kuin koronapandemia sulki teatterit maaliskuussa 2020. Uusintaensi-ilta oli viime marraskuussa, mutta koronapandemian toinen aalto sulki jälleen teatterit pian uusintaensi-illan jälkeen. Nyt elokuvan voi katsoa Elisa Viihteen suoratoistopalvelusta tai hankkia fyysisenä tallenteena.

Härön elokuvan kaltainen kohtalo koitui myös virolais-suomalaiselle elokuvalle Viimeiset. Se tuli ensi-iltaan viime marraskuussa vain muutama viikko ennen kuin koronapandemia sulki elokuvateatterit yli puoleksi vuodeksi.

Tilanne näyttää hankalalta myös jääkiekkoilija Jere Karalahdesta tehdylle dokumenttielokuvalle, vaikka suuret elokuvateatterit aukaisevat pian oviaan pääkaupunkiseudulla. Karalahdesta tehdyn elokuvan ensi-ilta piti olla tammikuussa, mutta sitä on siirretty useaan otteeseen eteenpäin.

Elokuvan levittäjä Nordisk Film toivoo, että elokuva saadaan ensi-iltaan vielä kesäkuussa. Siihen vaikuttaa suoraan aluehallintoviraston tuleva päätös koronarajoituksista. Kesäkuu voi olla viimeinen hetki Karalahti-elokuvan teatterilevitykselle, sillä muut elokuvat painavat päälle kesän edetessä.

Vaikka pääkaupunkiseudun elokuvateatterit ovat olleet yli puoli vuotta kiinni, Suomen johtava kotimaisten elokuvien levittäjä Nordisk Film on järjestänyt kotimaisten elokuvien ennakkoensi-iltoja eri puolilla Suomea.

– Tukeaksemme maakuntateattereita, elokuvalevityksen johtaja Katarina Nyman Nordisk Filmiltä sanoo.

Nordisk Film on tuonut korona-aikana ensi-iltaan kaiken kaikkiaan 10 kotimaista elokuvaa. Sen levityksessä ovat myös Härön Elämää kuoleman jälkeen sekä Karalahti-elokuva.

– Nordisk Film teki päätöksen tuoda mahdollisuuksien mukaan kaikki kotimaiset elokuvat kankaalle, vaikka koronarajoitukset ovat vieneet kaikkien elokuvien kohdalla tuloista noin puolet, Nyman kertoo.

Hän uskoo, että toiminnalla on ollut suuri merkitys elokuvateattereille.

– Ilman näitä kotimaisia elokuvia meillä ei olisi ehkä koronan jälkeen enää elokuvateattereita.

Tulevat koronarajoitukset vaikuttavat siihen, tuleeko dokumenttielokuva Jere Karalahdesta ensi-iltaan kesäkuussa. Elokuvan on ohjannut Juuso Syrjä. Solar Films

