Luulitko, että pörssin meemeily loppui jo? Gamestop hipoo ennätyskurssiaan ja AMC ylitti sen jo – yksi asia on nyt kuitenkin toisin

Ylen haastattelemat analyytikot arvioivat, että sijoittajat miettivät nyt kahteen kertaan ennen kuin ryhtyvät lyömään vetoa nettikansan suosikkiosakkeita vastaan. OP:n mukaan myös Nokian osake on saanut piensijoittajilta nostetta.

Tammikuussa Reddit-palvelun piensijoittajat sekoittivat osakemarkkinat. Talouslehdet hämmästelivät kapinoivia meemeilijöitä, jotka nostattivat pelikauppa Gamestopin ja elokuvateatteri AMC:n osakekursseja.

Nokia sai osansa huumasta – samoin sen vanha kilpailija Blackberry.

Sitten järki voitti ja kurssit laskivat. Viimeisten joukossa hypeen mukaan lähteneet hävisivät eniten.

Lue tästä tarkemmin, mitä hypen ensimmäisessä aallosta oikein tapahtui: Analyysi: Mitä Gamestop-huumasta jäi timanttikäsiin?

Se on jäänyt vähemmälle huomiolle, että koko kevään ajan hype on kuitenkin kuplinut säästöliekillä keskustelupalstoilla. Ja nyt meemiosakkeet ovat nousseet jälleen lentoon.

Mikä on "meemiosake"? Reddit-palvelun keskustelijat vaikuttavat joukkovoimalla osakekursseihin. He jakavat toisilleen sijoitusvinkkejä, joita ryyditetään kuvaa ja tekstiä yhdistelevillä kuvituksilla, meemeillä. Suosittuja meemiosakkeita ovat olleet esimerkiksi peliyhtiö Gamestop, elokuvateatteriketju AMC sekä teknologiayhtiöt Blackberry ja Nokia.

Pelikauppa Gamestopin kurssi on ylittänyt jälleen 300 dollarin rajan ja lähestyy tammikuun huippukurssiaan.

Elokuvateatteriketju AMC Entertainment Holdingsin kurssi on moninkertainen kevään aiempaan huippukurssiin verrattuna.

Suomalaisen Nokiankin kurssi on noussut huhtikuun lopun kolmesta ja puolesta eurosta yli neljään ja puoleen euroon. Edellä kuvattuihin osakkeisiin verrattuna Nokian kurssinousu on vaatimaton – mutta silti silmiinpistävä. Esimerkiksi Osuuspankissa uskotaan, että Nokian viimeaikainen nousu on meemihypen seurausta.

– Kyse näyttää olevan samasta ilmiöstä. Nokian nousu alkoi samaan aikaan, kun yhtiön nimi alkoi esiintyä keskustelupalstoilla – ja käänne on ajoittunut samoin kuin esimerkiksi Gamestopin tapauksessa, OP:n pääanalyytikko Antti Saari sanoo.

– Toki kurssinousun mittakaava on ollut täysin eri.

Alkukesän meemeily näyttää olevan toisinto alkuvuodesta. Yksi seikka on kuitenkin muuttunut.

Tällä kertaa vähemmän "turbulenssia"

Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppaisen mukaan kurssinousuilla on pitkälti sama polttoaine kuin talvellakin.

– Taustalla ovat sosiaalisen median ja keskustelupalstojen puheet – ja niiden lisäksi äärimmäisen elvyttävä rahapolitiikka ja finanssipolitiikka, Kemppainen sanoo.

– Yhdysvalloissa on keväällä jaettu taas uudet kierrokset käteistä kansalaisille.

Erona kuitenkin on Kemppaisen mukaan se, ettei osakekurssien nostatus ole ainakaan vielä synnyttänyt näkyviä ruumiita.

Toisin oli viime talvena. Suuret rahastot olivat lyöneet vetoa Gamestopin osakkeen laskun puolesta, ja vedon häviäminen maksoi esimerkiksi hedge-rahasto Melvin Capitalille miljardeja.

– Koko markkina säikähti, kun rahastot joutuivat myymään sijoituksiaan muualla voidakseen kattaa tappionsa. Se aiheutti ylimääräistä turbulenssia, Kemppainen arvioi.

– Tällä kertaa kyse näyttäisi olevan vain noista muutamista meemiosakkeista.

Meemeilijöiden motiivi on nyt toinen

OP:n Saaren mukaan piensijoittajajoukon motiivi saattaa olla muuttunut.

– Talvella piensijoittajat halusivat näpäyttää ja tehdä kiusaa lyhyeksi myyjille ja hedge-rahastoille. Nyt esimerkiksi Gamestopin osakkeilla ei ole tehty samassa määrin lyhyeksimyyntejä.

Sijoittajat miettivät nyt kahteen kertaan ennen kuin ryhtyvät lyömään vetoa nettikansan suosikkiosakkeita vastaan. Tästä syystä ei myöskään ole päässyt muodostumaan riskiä, joka leviäisi meemiosakkeista laajempaan markkinaan.

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilénin mukaan tämä on myös ongelma.

– Se on selvää, että osakemarkkinan perustehtävä ei toteudu näiden yhtiöiden kohdalla. Pörssin pitäisi suunnata pääomia tehokkaasti, jotta fiksut ideat saavat rahoitusta ja huonoilta sitä suuntatuu pois.

Vilenin mukaan esimerkiksi elokuvateatteri AMC on kerännyt juuri sijoittajilta pääomia arvostustasolla, jolle ei löydy minkäänlaista rationaalista perustetta.

Jos yhtiön osake osoittautuu pettymykseksi sijoittajille, AMC lupaa sijoittajilleen sentään erikoisnäytöksiä ja ilmaiset popcornit (siirryt toiseen palveluun).

Analyytikot arvioivat, että meemiyhtiöt ovat yksinään niin pieniä, etteivät niiden hinnanvaihtelut aiheuta merkittäviä riskejä markkinoilla.

Bitcoin alas ja meemiosakkeet ylös – pelkkää sattumaa?

OP:n Antti Saari kiinnittää huomion myös kryptovaluutta bitcoinin viimeaikaiseen kehitykseen. Bitcoinin hinnan romahdus ajoittui kutakuinkin samaan hetkeen kuin meemiosakkeiden uusi nousu.

Kuplarahaa ei riitä yhtä aikaa kaikkiin kohteisiin.

Lue myös:

Finanssivalvonta paheksuu ilmiöksi paisuneita meemiosakkeita: "Koskaan ei pitäisi ostaa tai myydä pelkän somessa kuullun perusteella"

Sijoittajakonkari varoittaa untuvikkoja sudenkuopista: "Markkina on yksi iso seireeni" – Vältä nämä 5 aloittelevan osakesijoittajan virhettä

Meemiosakkeet saivat myös suomalaiset hullaantumaan – "Piensijoittajalle jää siinä luu käteen", sanoo espoolainen sijoittaja