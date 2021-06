Tampereen Trump, rautakansleri, nykyinen vai entinen: Kuka heistä on seuraava Tampereen pormestari?

Kannatusmittausten mukaan Tampereen kuntavaaleissa vahvoilla on neljä puoluetta, ja siten pormestaripaikassa on kiinni jopa kuusi ehdokasta. Vasemmalta ylhäältä alkaen: Lauri Lyly (sd.), Jaakko Stenhäll (vihr.), Anna-Kaisa Ikonen (kok.), Lassi Kaleva (ps.), Kalervo Kummola (kok.) ja Veikko Vallin (ps.).

Tampere on ensimmäinen suomalainen kunta, jonka johtoon on valittu pormestari. Sunnuntain vaalitulos näyttää, muuttuuko valta kaupungissa. Asetelma on poikkeuksellisen tiukka, sillä peräti neljä puoluetta kisaa suurimman puolueen paikasta.

Vanhastaan Tampereella valtaa ovat pitäneet SDP ja kokoomus, mutta tilanne on muuttumassa. Kahden kokoomuspormestarin jälkeen Lauri Lyly veti valtikan viime vaaleissa SDP:lle. Nyt myös vihreiden ja perussuomalaisten ehdokkaat janoavat piikkipaikalle.

Tilannetta mutkistaa vielä se, että sekä kokoomus että perussuomalaiset asettivat etukäteen kaksi pormestariehdokasta.

Tulevissa kuntavaaleissa muodostuva kaupunginvaltuusto valitsee tulevan pormestarin valtuutettujen joukosta. Yleensä ehdokkaaksi on valittu isoimman puolueen ennen vaaleja nimetty ehdokas, mutta nimi ratkeaa lopullisesti vasta puolueiden neuvotteluissa.

Lauri Lyly haluaisi jatkokauden pormestarina. Miikka Varila / Yle

Lauri Lyly (sd.): Ay-uralta pormestariksi

Lauri Lyly on ollut neljä vuotta pormestarina ja silmin nähden viihtynyt tehtävässä, vaikka ajanjaksoon liittyi koronan takia vaativia asioita.

Monet Tampereen suurista investoinneista ovat valmistuneet tai valmistumassa Lylyn kaudella. Tampereen punainen ratikka on koeliikenteessä, Tampereen areenan avajaisten päivä on asetettu ja kaupungissa on kuvattu Hollywood-elokuvaa.

Lyly haluaa jatkokautta, vaikka voisi jäädä jo eläkkeelle ja keskittyä lempiharrastukseensa golfiin.

Myös pääministeri Sanna Marin on Tampereella SDP:n kuntavaaliehdokkaana. Marin ja Lyly esiintyvät yhdessä vaalimainoksissa, ja paalupaikka suurimpana puolueena olisi tärkeä voitto molemmille.

Lyly aloitti uransa sähköasentajana ja nousi ydinvoimalan pääluottamusmieheksi. Myöhemmin hänelle aukesi vaikuttava ammattiyhdistysura, hän oli Sähköliiton puheenjohtaja ja SAK:n puheenjohtaja.

Tampereella on pitkä perinne puolueiden yhteistyöstä. Lylyn pormestariohjelman takana ovat lähes kaikki valtuustoryhmät. Siksi pormestariehdokkaat esiintyvät sopuisasti.

Lyly on välttynyt kaudellaan suurilta kohuilta, harmaita hiuksia on tullut valtuustoryhmän sisäisistä kähinöistä. Lyly ja Kalervo Kummola saivat kaupunginhallitukselta huomautuksen, kun rikoksesta epäilty kunnallispoliitikko valittiin luottamustehtävään.

Anna-Kaisa Ikonen on kansanedustaja. Miikka Varila / Yle

Anna-Kaisa Ikonen (kok.): Halu palata elämänsä pestiin

Kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen oli Tampereen edellinen pormestari ja pitää tehtävää urallaan kaikkein innostavimpana. Ikonen on ollut monissa vaaleissa puolueensa ääniharava, kuten Sanna Marin on ollut SDP:lle. Viime eduskuntavaaleissa kaksikko keräsi Pirkanmaalla eniten ääniä.

Naisten keskinäinen taistelu äänistä on näkynyt myös siinä, kumpi puolue on ollut suurempi. Marinin SDP oli viimeksi, onko nyt Ikosen kokoomuksen vuoro?

Anna-Kaisa Ikosen kaudella Tampere teki suuria investointeja, mistä hän sai sekä kehuja että haukkuja. Rohkeutta ihailtiin, mutta heikkohermoisempia kustannukset kauhistuttivat.

44-vuotias Ikonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori Tampereen yliopistosta. Hän on ottanut hoitaakseen monta tuulista tehtävää esimerkiksi Tampereen yliopiston yhdistymisen hankejohtajana, valtiosihteerinä ja Kevan hallituksen puheenjohtajana. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana hän on tottunut olemaan sovitteleva. Ikonen puhuu mielellään teatterin ja muun kulttuurin puolesta.

Kalervo Kummola on pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu. Anu Laitila/All Over Press

Kalevo Kummola (kok.): Rautakanslerissa on monta puolta

Pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu Kalervo Kummola on kokoomuksen toinen ehdokas pormestariksi.

Kummola on tunnettu suurelle yleisölle etenkin jääkiekkovaikuttajana ja entisenä kansanedustajana. Hänen lempinimensä on Rautakansleri, mutta vanhemmiten esiintyminen on pehmentynyt. Tarvittaessa Kummola osaa myös jyrähtää.

Nyt Kummola haluaa parannusta muun muassa vanhustenhuoltoon, huumehoitoon ja syrjäytyneiden nuorten tilanteeseen.

Kummola on johtanut Tampere-taloa, tuotantoyhtiötä, SM-Liigaa ja tuonut karaoken Suomeen. Kruunun uralleen hän saa, kun Tampereella pelataan jääkiekon MM-kisat ensi keväänä uudella areenalla.

Kummola ei tunne itseään 75-vuotiaana liian vanhaksi niin kauan kuin joka päivä tulee yksi uusi idea.

– Jos minua monta vuotta vanhempi Joe Biden pystyy vetämään sellaista yhtiötä kuin USA, ikä ei ole rasite.

Jaakko Stenhäll on apulaispormestari. Anne Savin / Yle

Jaakko Stenhäll (vihr.): Diplomi-insinööri ja apulaispormestari

Kokoomus ja SDP ovat olleet kauan Tampereella kaksi valtapuoluetta. Neljä vuotta sitten SDP sai 16 paikkaa ja kokoomus vain yhden valtuutetun vähemmän. Vihreät nousi 14 valtuutetulla jo hengittämään kaksikon niskaan.

Jos vihreät nousee suurimmaksi puolueeksi, heidän pormestariehdokkaansa on apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Stenhäll on 37-vuotias diplomi-insinööri. Hän puhuu usein pyöräilyn, ratikkareittien ja kaupungin tiivistämisen puolesta.

– En ole välttämättä sulavasanaisin tai räväkin politiikassa, mutta saan asioita aikaiseksi, Stenhäll kuvaa itseään.

Lassi Kaleva on tuttu puhuja Tampereen kaupunginvaltuustossa. Marjut Suomi / Yle

Lassi Kaleva (ps.): Ahkera puhuja

Perussuomalaiset on asettanut kaksi ehdokasta. Lassi Kaleva on perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja pitkäaikainen valtuutettu. Mies on totuttu näkemään valtuuston puhujatilaston kärjessä.

Kaleva on yrittäjä ja koulutukseltaan humanististen tieteiden kandidaatti. Lassi Kaleva on pitänyt vaalikeskustelussa muut puolueet varpailla esittämällä väitteitä, jotka liittyvät usein kaupungin rahojen käyttöön tai maahanmuuttajiin.

Esimerkiksi huhtikuussa Kaleva hämmensi väittämällä, että Tampereen vastaanottokeskuksessa ei noudateta koronakaranteenia. Yle selvitti, että väite perustui virheeseen kaupungin tiedotteessa ja oli perätön.

Monelle voi tulla yllätyksenä, että Kaleva harrastaa pianonsoittoa ja säveltämistä.

Veikko Vallin on nykyisin kansanedustaja. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Veikko Vallin (ps.): Tampereen Trump

Perussuomalaisten kansanedustaja Veikko Vallin on miljonääri, jolla on värikäs työtausta. 59-vuotiasta kansanedustaja on luonnehdittu Tampereen Trumpiksi, koska hän on kertonut ihailevansa Yhdysvaltain entistä presidenttiä. Yhteistä heille on myös se, että Vallinin Facebook-tili suljettiin eduskuntavaalien alla.

Vallin rikastui proteiinijauheita ja urheilujuomia valmistavalla yrityksellä. Sitä kautta hän tutustui Tony Halmeeseen ja ryhtyi tämän vaalipäälliköksi. Myöhemmin hän pääsi itse kansanedustajaksi.

Vallin teki itse rahaa siirtämällä Viroon yritystoimintaa, ja hän haluaisi Suomeen samankaltaisen verotuksen kuin naapurimaassa. Hän vastustaa turkistarhausta ja tuohtuu etenkin maahanmuuttajien seksuaalirikoksista.

Muut ehdokkaat

Yhteensä Tampereella on kymmenen pormestariehdokasta. Muita ehdokkaita ovat kansanedustaja, keskustan Jouni Ovaska, kansanedustaja, kristillisdemokraattien Sari Tanus ja valtuutettu, vasemmistoliiton Minna Minkkinen. Puolueiden ulkopuolelta ehdokkaana on lisäksi valtuutettu, professori Jari Heinonen VaihtoehtoTampereelta.

