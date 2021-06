Laulajalegenda Bob Dylanin taidenäyttely on ensimmäistä kertaa Suomessa – musiikkitoimittaja Pekka Laine: "Suomi on Dylan-maa" 

Helsingin Messukeskuksessa avautuu lauantaina harvinainen taidenäyttely. Art of Pop esittelee vähemmän tunnetun puolen lauluntekijä ja runoilija Bob Dylanista. Hänen kuvataidenäyttelynsä on ensimmäistä kertaa Suomessa.

Messukeskuksessa rakennetaan parhaillaan Art of Pop -taidenäyttelyä. Esille tulee Bob Dylanin maalauksia sekä pop-taiteen ikoni, Andy Warholin (1928-1987) julisteita.

Warholin taidenäyttelyjä Suomessa on järjestetty aikaisemminkin, mutta Dylanin ei.

Konservaattori Karoliina Hämäläinen ja Willem Heeffer ripustavat Bob Dylanin teosta Art of Pop -näyttelyssä. Sini Järnström/ YLE

Art of Pop -näyttelyssä on Bob Dylanin 92 taideteosta Original Drawn Blank Series -kokoelmasta. Niiden saaminen Suomeen on poikkeuksellista, sillä työt ovat vain harvoin esillä julkisesti. Edellinen kerta oli Saksassa vuonna 2007.

– Nykyisin teokset omistaa amerikkalainen yksityishenkilö. Hän on taidekeräilijä, joka on ostanut taulut suoraan Bob Dylanilta. Kokoelma on ollut neljän seinän sisällä piilossa tähän asti, kertoo näyttelyn vastaava tuottaja Jani Wilund.

Yksityiskohta Dylanin teoksesta Fisherman. Sini Järnström/ YLE

Näyttelyn hinnasta Jani Wilund toteaa, että "eihän se ilmainen ollut".

– Teokset ovat arvokkaita. Vakuutussumma on todella iso. Puhutaan 7-numeroisista summista.

Teokset ovat kuin salaperäisen Dylanin Instagram

Vesi- ja öljyväritöiden aiheet ovat syntyneet Dylanin musiikkikiertueiden aikana vuosina 1989-1992.

Tauluissa on henkilökuvia, katunäkymiä ja maisemia.

Bob Dylanin teos Woman with Scarf. Bob Dylan / Art of Pop

Teokset ovat kurkistus julkisuutta karttelevan amerikkalaistähden elämään.

– Dylan on salaperäinen hahmo, ehkä jopa mystinen. Kuvataide tuo hänestä esille uuden puolen, Jani Wilund sanoo.

Hänen mielestään teokset ovat kuin artistin Instagram.

– Taulut ovat sukellus hänen sielunmaisemaansa. Niistä näkee, miten Dylan tarkkailee maailmaa ja mistä hän ammentaa ideoita lauluihinsa.

Helsingin näyttelyssä on esillä lähes 100 taulua. Kuvassa maalaus Backyard. Bob Dylan / Art of Pop

Pekka Laine: Dylan kuuluu Top-vitoseen

Bob Dylan, oikealta nimeltään Robert Allen Zimmerman täytti toukokuussa 80 vuotta.

Laulaja, lauluntekijä ja runoilijan tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa The Times They Are a-Changin, Blowing in the Wind ja Mr. Tambourine Man.

Etenkin uransa alkuvaiheessa 1960-luvulla hän otti lauluissaan kantaa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin.

Dylan palkittiin arvostetulla kirjallisuuden Nobel-palkinnolla vuonna 2016.

Bob Dylania pidetään yhtenä kaikkien aikojen merkittävimmistä lauluntekijöistä. Kuva on vuodelta 1981. AP / Pressfoto

Ylen musiikkitoimittaja Pekka Laine laittaa Dylanin "Top-vitoseen".

– Hänen vaikutuksensa pop-musiikin kehitykseen on niin suuri, että hän kuuluu kaikista vaikutusvaltaisimpien muusikoiden joukkoon.

Pekka Laineesta Bob Dylan on monipuolisuudessaan kuin pesusieni. Hän on imenyt itseensä vaikutteita musiikin lisäksi myös muista taiteenaloista kuten kirjallisuudesta.

– Suomenkielisen rock-musiikin peruskivi valettiin vahvasti Dylanin hengessä.

Siten kappaleen taiteellinen arvo on sanoituksessa.

– Siinä mielessä Suomi on Dylanin maa: sanat ovat kaikista tärkeimmät. Laulaminen voi olla vähän sinne päin, musiikkitoimittaja Pekka Laine naurahtaa.

Näyttelyyn otetaan toistaiseksi 50 ihmistä kerrallaan puolen tunnin välein. Kuvassa Dylanin teos Portrait of Paul Kararian. Sini Järnström/ YLE

Art of Pop -näyttely Messukeskuksessa Helsingissä 12.6.-26.9.2021.

