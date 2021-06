Laivaristeily voi päättyä 2 tunnin jonotukseen autossa – rajatarkastuksissa löytynyt myös salamatkustajia

Kesän saapuminen näkyy Helsingin satamissa kohonneina matkustajamäärinä. Viime viikolla Suomeen saapui niiden kautta 23 000 henkilöä, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin viikkoa aiemmin.

Lisäystä on erityisesti suomalaisissa ostosmatkailijoissa, joita on tällä hetkellä noin puolet maahantulijoista.

Toinen merkittävä ryhmä ovat ulkomaalaiset, jotka saapuvat tekemään huoltovarmuuden tai yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömiä töitä. Lisäksi Suomeen saapuu runsaasti logistiikkahenkilöstöä työtehtävissään.

Kaikille maahantulijoille tehdään tällä hetkellä valtioneuvoston sisärajavalvonnan palauttamista koskevaan päätökseen perustuen rajatarkastus, vaikka kyseessä on EU:n ja Shengen-alueen sisäraja.

Ensin tehdään terveystarkastus koronan varalta. Sen jälkeen rajavartijat tarkistavat, että matkaaja on suomalainen tai työn takia oikeutettu saapumaan maahan.

Kun Yle seurasi rajatarkastusten etenemistä keskiviikkona, noin 60 auton letka läpäisi neljän kaistan seulan noin puolessa tunnissa.

Enimmillään autoja on saapunut tunnin aikana kymmenkertainen määrä.

– Ruuhka-aikoina maanantaisin ja sunnuntaisin, sekä lauantai-iltaisin jonotusaika voi olla tunnista kahteen, sanoo rajatarkastusyksikön päällikkö, Joona Castrén Rajavartiolaitoksesta.

Rajatarkastuksia tehdään Helsingin Länsisatamassa teltoissa. Petteri Juuti / Yle

Länsisatamasta loppuu tila ja laivat pitäisi saada nopeasti tyhjiksi

Jos matkustajamäärät kasvavat ja määräykset rajatarkastuksista jatkuvat, edessä on ongelmia. Ensimmäiseksi Länsisatamasta loppuu tila.

– Tänne ei juuri sen enempää pysty autoja purkamaan. Jos autoja on merkittävästi enemmän, se tarkoittaa sitä, että jono voi ylettyä laivaan asti, sanoo Castrén.

Toisaalta laivat pitäisi saada tyhjiksi mahdollisimman nopeasti.

– Laivoilla on aikataulun mukaiset kääntöajat ja niillä on kiire jatkaa matkaa tuonne Tallinnan suuntaan, sanoo Castrén.

Jos matkustajamäärät laivoilla kasvavat, iskee satamiin nopeasti tilanpuute. Petteri Juuti / Yle

Autoista löytynyt muutamia salamatkustajia

Kun kaikki autot joka tapauksessa pysäytetään rajatarkastukseen, osasta tutkitaan myös esimerkiksi kuljettajan ajokunto ja se, mitä kaikkea auton mukana kulkee.

Laivojen sisärajatarkastuksia on suoritettu reilun vuoden ja sinä aikana on löytynyt muutamia henkilöitä, jotka on kätketty matkatavaroiden alle.

Viimeisimmät kaksi tapausta ovat paljastuneet kahden viime viikon aikana.

Rajavartiolaitoksen mukaan runsas puolet salamatkustajista yrittää kiertää koronan takia kiristyneet maahantulovaatimukset, lopuilla on maahantulokielto esimerkiksi rikoksen takia.

Ilman koronaa nämä rajatarkastusta välttämään pyrkineet ja maahantulokieltoa rikkoneet henkilöt olisivat varsin todennäköisesti päässeet Suomeen.

– Normaalisti, pandemiaa edeltäneenä aikana, teemme rajatarkastuksia pelkästään Schengen -alueen ulkorajalla, eli Virosta Suomeen saapuville henkilöille ei tehtäisi rajatarkastuksia, mikäli sisärajavalvontaa ei ole palautettu. Siinä mielessä kyllä, sanoo Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Simola.

Lisääntyneet rajatarkastukset näkyvät Simolan mukaan myös siinä, että etsintäkuulutettuja henkilöitä jää kiinni aiempaa enemmän.

– Kun kaikki tarkastetaan, niin niitä jää kiinni entistä enemmän, eli siinä mielessä on huomattava ero normaaliin, Simola sanoo.

Lue myös:

Kauan odotettua maahantulomallia muokataan yhä, työmatkaliikenteeseen odotetaan kevennyksiä ensi viikolla

Lentovarausten data paljastaa: Juuri kukaan ei halua matkustaa nyt Suomeen karanteenin pelossa – jopa Ruotsi on suositumpi matkakohde