Herätys: Kokoomus kannatuskärjessä juuri ennen vaaleja, Afrikka kolmanteen korona-aaltoon, kesäleirien suosio räjähti

Ylen kuntavaalimittaus: Kokoomus jatkaa johdossa, SDP luisuu

Edelliset kuntavaalit voittanut kokoomus on paalupaikalla 19,6 prosentin kannatuksella Ylen viimeisessä puoluekannatusmittauksessa ennen sunnuntain kuntavaaleja. Toisella sijalla Ylen kuntavaalimittauksessa on perussuomalaiset 18 prosentin kannatuksella ja kolmantena pääministeripuolue SDP, jonka kannatus on laskenut 17 prosenttiin.

Eniten kannatustaan on menettänyt SDP. Keskusta taas on kasvattanut kannatustaan puolueista eniten.

Afrikka sukelsi kolmanteen korona-aaltoon – rokotetoimitukset vitkastelevat

Ruandan terveysministeri Daniel Ngamije sai koronarokotteen Kigalissa 5. maaliskuuta. Chine Nouvelle / EPA

Afrikan noin miljardille asukkaalle on toistaiseksi jaettu 31 miljoonaa rokotetta. Ugandassa tapaukset ovat kääntyneet alkukesästä erittäin jyrkkään nousuun. Toiveikkuuttakin on: Ruanda on suitsinut leviämistä tarkalla jäljityksellä.

Lasten kesäleirien kysyntä räjähti, eivätkä kaikki mahdu mukaan

Tavanomaisten koronaturvallisuusohjeiden kuten aikuisten maskisuositusten, turvavälien ja tehostetun käsienpesun lisäksi leireillä on rajoitettu osallistujamääriä sekä pienennetty ryhmäkokoja. Antro Valo / Yle

Lasten kesäleirit pystytään järjestämään tänä kesänä lähes normaalisti. Leirit ovat täyttyneet vauhdilla, ja kesälomien alettua kymmenettuhannet lapset ja nuoret kokoontuvat leireille.

Yksistään 4H-liiton leireillä arvioidaan olevan vajaa 20 000 osallistujaa ympäri Suomen. Kysyntä on niin kovaa, etteivät kaikki mahdu mukaan.

Aurinko pimenee osittain koko maassa

Osittainen auringonpimennys kuvattuna Sao Paulossa, Brasiliassa, joulukuussa 2020. Sebastiao Moreira / EPA

Osittaisen auringonpimennyksen voi nähdä tänään koko maassa. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan pimennys näkyy syvimpänä pohjoisessa ja heikoiten maan eteläosassa.

Esimerkiksi Utsjoella auringon halkaisijasta peittyy parhaimmillaan 61 prosenttia ja Helsingissä puolestaan 39 prosenttia. Ursan mukaan pimennys alkaa koko maassa hieman ennen kello yhtä iltapäivällä.

Sää jatkuu lämpimänä, ukkoskuuroja lännessä

Joonas Koskela / Yle Sää

Aamu valkenee selkeänä. Lämpötila kohoaa jo aamulla 20 asteen vaiheille.

Aurinko paistaa laajoilla alueilla, ja helleraja rikkoutunee monin paikoin. Päivällä muodostuu ukkoskuuroja lähinnä länteen, mutta paikoin myös pohjoiseen.

