Turun Pernossa tapahtuneen kaksoissurman syytteen nostamispäivä siirtyi

Poliisin mukaan kyseessä on laaja ja vaativa tutkinta.

Turun Pernossa huhtikuussa tapahtuneiden henkirikosten esitutkinta jatkuu. Poliisi kertoo tiedotteessa, että syytteen nostamiseen on haettu pidennystä.

Poliisi mukaan tapauksen esitutkinta on edennyt hyvin, mutta tutkinta on laaja ja vaativa. Lisäksi rikosepäily on poikkeuksellisen vakava.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi keskiviikkona uudeksi syytteen nostamisen määräpäiväksi 3. marraskuuta 2021. Aiempi takaraja oli heinäkuun alussa. Lisäksi oikeus määräsi epäiltynä olevan vuonna 1993 syntyneen miehen mielentilatutkimukseen esitutkintavaiheessa.

Rikokset tapahtuivat huhtikuussa kerrostalohuoneistossa ja sen läheisyydessä. Teoissa kuoli kaksi henkilöä. Yksi loukkaantui vakavasti, ja myös kaksi muuta henkilöä oli vaarassa joutua henkirikoksen uhriksi.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi epäillyn miehen aiemmin todennäköisin syin epäiltynä kahdesta murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä. Epäilty on edelleen vangittuna.

