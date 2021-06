Venäjällä tuomioistuin totesi Aleksei Navalnyin järjestöt äärijärjestöiksi – "Navalnyin tiimi ei tule lopettamaan toimintaansa", vannoo liittolainen

Venäjällä Moskovan tuomioistuin on julistanut oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin järjestöt äärijärjestöiksi, kertovat uutistoimistot.

Päätöksestä kertoivat Navalnyin lakimiehet sosiaalisessa mediassa. Tuomioistuimen päätös tulee voimaan välittömästi. Päätöksen myötä järjestöjen työ kielletään ja niiden jäsenille, lahjoittajille tai jopa järjestöjen materiaalia jakaneille voi olla tiedossa pitkiä vankeusrangaistuksia.

Päätös koskee muun muassa Navalnyin korruptiota vastustavaa FBK-järjestöä ja sen aluetoimistojen verkostoa. Aiemmin oikeus on jo määrännyt järjestöt toimintakieltoon.

Venäjän parlamentti päätti jo viime viikolla, että "äärijärjestöiltä" ja niiden tukijoilta evätään vaalikelpoisuus, joten Navalnyin järjestöjen jäsenet eivät voi asettua ehdolle tämän vuoden parlamenttivaaleissa, jotka tullaan järjestämään syyskuun 19. päivään mennessä.

2,5 vuoden vankeustuomiotaan istuva Navalnyi on kiistänyt äärijärjestösyytökset. Hänen mukaansa syytösten tarkoitus on pyyhkiä Venäjällä valtaa pitävän Yhtenäinen Venäjä -puolueen oppositio pois poliittiselta kartalta ennen vaaleja.

– Tämä tapaus linkittyy siihen lakiin, joka kieltää kaikkia korruption vastaisen järjestön toimijoita lähtemästä ehdolle vaaleissa, Navalnyin lakimies Jevgeni Smirnov sanoi kuulemisessa.

Navalnyin ulkomaille muuttanut yhteistyökumppani ja korruption vastaisen FBK-järjestön johtaja Ivan Zhdanov vannoi, että korruptionvastainen työ tulee jatkumaan.

– Navalnyin tiimi ei tule lopettamaan toimintaansa. Sitä heidän on turha toivoa, Zhdanov sanoi itsenäisen Dožd-televisiokanavan haastattelussa.

"On omaksuttu valkovenäläinen linja"

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi STT:lle, että Venäjällä on käynnissä ennennäkemätön opposition vaino. Samalla lainsäädännössä luodaan pohjaa, jolla pyritään estämään opposition toimintaa.

– Siinä on siirrytty ihan uuteen vaiheeseen. Jos aiemmin linjana on ollut se, että ei käytetä liian kovia otteita, ettei kansalaisia provosoida liikaa vastustamaan hallintoa, niin nyt linja on selkeästi muuttunut. On omaksuttu valkovenäläinen linja, eli repressio, jossa ei siedetä soraääniä, hän sanoo.

Venäjän hallinto on käynyt viime viikkoina entistä aggressiivisemmaksi oppositiota kohtaan. Venäjän nykyhallinnon vastustajien mukaan maassa on ollut syyskuulle suunniteltujen vaalien alla käynnissä pidätys- ja pelottelukampanja, joka kohdistuu presidentti Vladimir Putinin vastustajiin.

Esimerkiksi viime viikolla maassa otettiin kiinni kaksi merkittävää opposition edustajaa, Kremlin kriitikko Dmitri Gudkov ja oppositioaktivisti Andrei Pivovarov. Gudkov päästettiin vapaaksi ja hän on nyt lähtenyt Ukrainaan. Pivovarovia vastaan taas on nostettu syytteet, jotka liittyvät hänen demokratiaa ajavan järjestönsä toimintaan, kertoo Radio Free Europe/Radio Liberty.

Lähteet: Reuters, AFP, AP, STT