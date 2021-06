Poliisi aloittaa esitutkinnan HUS-alueen laajasta hankintasotkusta – sairaanhoitopiirin toiminnasta löytynyt lisää laittomia hankintoja

Tarkastusraportissa on löydetty viime vuosina noin 300 pykälien vastaista hankintaa, vaikka sairaanhoitopiirin tarkoitus on ollut päästä niistä eroon. Poliisi on päättänyt aloittaa selvitysten jälkeen esitutkinnan mahdollisista virkavelvollisuusrikkeistä.