Norjassa huolestuttiin uudesta koronaviruksen muunnoksesta – "Suurin haaste on kyllästyminen pandemiaan, eivät variantit", sanoo norjalaisvirologi

Vain C36-nimellä toistaiseksi kulkevassa muunnoksessa on useita mutaatioita, minkä vuoksi sen mahdollista leviämistä seurataan erityisen tarkasti, sanoo Norjan kansanterveysviranomainen. C36:n alkuperää ei tarkasti tiedetä.

Norjassa on herättänyt huolta koronaviruksen uusi muunnos, jota on havaittu kevään aikana muutamilla alueilla.

Muunnos kulkee toistaiseksi vain nimellä C36.

Virusmuunnoksessa on monia piikkiproteiiniin liittyviä mutaatioita, minkä vuoksi sitä seurataan erityisen tarkasti, sanoo maan kansanterveysviranomaisen FHI:n johtaja Camilla Stoltenberg Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan. (siirryt toiseen palveluun) Mutaatioista osa on samoja kuin Alfa-muunnoksessa (aiempi brittimuunnos) ja Delta-muunnoksessa (aiempi intialaismuunnos).

FHI seuraa, miten tarttuva virusmuunnos on, aiheuttaako se vakavan taudin ja miten hyvin rokotteet suojaavat siltä.

C36:sta on sekä lievempi versio että toinen huolestuttavampi, jossa on enemmän mutaatioita. Lievempää versiota tavattiin maalis–huhtikuussa Møressa, Romsdalissa ja Trøndelagissa. Mutatoituneempaa versiota todettiin ensi kerran maalis–huhtikuussa Trondheimissa, mutta tartunnat saatiin tuolloin kuriin.

Toukokuussa muunnosta esiintyi jälleen Vikenissä, Vestfoldissa ja Telemarkissa. Tartunnan on saattanut saada kymmenkunta ihmistä.

Viruksen alkuperä epäselvä

C36-muunnosta tavattiin ensi kertaa Egyptissä, josta Trondheimin tartunnat olivat.

FHI ei kuitenkaan enää arvioi, mistä muunnos on peräisin, sillä asia on monimutkainen. Kyseistä muunnosta on tavattu Lähi-idässä.

Stoltenberg sanoo muunnosta huonoksi uutiseksi.

St. Olavin sairaalan ylilääkäri, virologi Andreas Christensen pitää huonosta uutisesta puhumista hieman liian pitkälle menevänä. Hän huomauttaa, että aiemmat C36:n pesäkkeet saatiin tukahdettua keväällä normaalein toimin eli testaamalla, eristämällä, jäljittämällä ja karanteenilla. Samoja keinoja käytettiin tukahdutettaessa Alfa-muunnosta.

– En sanoisi, että on aihetta huoleen, mutta on aihetta seurata tilannetta, hän sanoo NRK:lle.

Hänen mielestään suurin haaste on nykyisin ihmisten väsymys pandemiaan, eivät uudet virusmuunnokset.

Alfa hallitsee

Norjassa tavatuista tartunnoista 93 prosenttia on nykyisin Alfa-muunnosta. C36:ta tarkoin seuraamalla pyritään varmistamaan, ettei se saa enempää jalansijaa, Stoltenberg sanoo.

Virusmuunnokset saivat uudet nimet Maailman terveysjärjestö WHO on siirtynyt käyttämään koronavirusmuunnoksista uusia nimiä. Nimistä pudotettiin pois löytömaa ja tilalle otettiin kreikkalaiset aakkoset. Entinen Britannian muunnos on Alfa Entinen Etelä-Afrikan muunnos on Beeta Entinen Brasilian muunnos on Gamma Entinen Intian muunnos on Delta Uudet nimet ovat nekin vain käyttönimiä, virallisissa yhteyksissä variantit merkitään sukupuun ja mutaatiohaarat paljastastavilla koodeilla. Lista varianteista ja niiden merkintätavoista löytyy WHO:n sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

84 ihmisellä on tavattu Norjassa Delta-muunnos.

Stoltenbergin mukaan ei ole mitään syytä epäillä, ettei uutta muunnosta saataisi hallintaan. Se täytyy kuitenkin sekvensoida eli määrittää sen perimä, sekä selvittää, miten se leviää.

Hän ei osaa sanoa varmasti, vaikuttaako uusi muunnos suunnitelmiin höllentää koronarajoituksia. Muunnos toivotaan saatavan kuriin nykyisellä rokotustahdilla yhdistettynä torjuntatoimiin.

– Mutta varmoja emme ole, Stoltenber sanoo.

Lue lisää koronavirusmuunnoksista THL:n sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)