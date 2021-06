Kiina ja Venäjä ovat levittäneet koronarokotettaan suureen osaan maailmaa – katso, missä idän rokotteita käytetään

Kiina ja Venäjä pyrkivät lisäämään vaikutusvaltaansa maailmassa koronarokotteidensa avulla.

Valtaosa idän koronarokotteista on mennyt maihin, joissa länsivallat ovat kilpailleet asemista pitkään Kiinan ja Venäjän kanssa. Samalla kun lännen rokotteita ei ole riittänyt kaikille, on Kiina toimittanut rokotteita oman ilmoituksensa mukaan yli 80 maahan ja Venäjä lähes 70 maahan.

Kiina on toimittanut rokotteita paljon enemmän kuin Venäjä, jolla on ollut suuria vaikeuksia pysyä saamiensa tilausten tahdissa.

Kiina on myös lahjoittanut rokotteita

Erona Kiinan ja Venäjän rokotediplomatiassa on se, että Kiina on lahjoittanut kehittyviin maihin rokotteita, mitä Venäjä taas ei ole vastaavassa määrin tehnyt.

Kiina ilmoittaa lahjoittaneensa 22 miljoonaa annosta (siirryt toiseen palveluun) koronarokotteitaan.

Venäjälle oman rokotteen levittäminen on Kiinaa enemmän markkinaehtoista maineen kasvattamista, arvioi rokotediplomatiaa seurannut vanhempi tutkija Sinikukka Saari Ulkopoliittisesta instituutista.

– Kiinalla on ollut rokotteidensa kanssa selkeämmin poliittisia kytköksiä. Kiinan kerrotaan painostaneen Latinalaisen Amerikan maita muuttamaan Taiwan-politiikkaansa. Venäjä ei ole asettanut suoraan vastaavanlaisia ehtoja rokotetoimituksilleen.

– Venäjän rokotediplomatia perustuu markkinalogiikkaan. Kiinan rokotteet ovat myös huomattavasti Venäjän rokotteita edullisempia, Saari jatkaa.

Taiwanin mukaan Kiina (siirryt toiseen palveluun) on painostanut Väli-Amerikassa sijaitsevaa Hondurasia ja Etelä-Amerikan Paraguayta rokotteilla diplomaattisuhteisiin.

Honduras ja Paraguay kuuluvat niiden 15 maan joukkoon, joilla on diplomaattisuhteet Kiinan sijasta Taiwaniin. Taiwania kapinoivana maakuntanaan pitävä Kiina on houkutellut eri tavoin Taiwanin liittolaisia puolelleen.

Samalla kun länsimaat eivät ole pystyneet toimittamaan rokotteita kehittyviin maihin, on Kiina näin tehdessään voinut sanoa tekevänsä enemmän kehittyvien maiden hyväksi.

Saksassa toimivan Kiina-tutkimuskeskus MERICSin Jacob Mardell arvioi kirjoituksessaan, että koronarokotteet ovat Kiinalle hyödyllinen työkalu (siirryt toiseen palveluun) syventää suhteita niin sanottuun globaaliin etelään, jonka johtajana Kiina haluaa nähdä itsensä.

Venäjällä toimitusongelmia

Sputnik V -rokote on Venäjän mukaan rekisteröity (siirryt toiseen palveluun) 66 maassa. Rokotetta käytetään Pohjois-Amerikkaa ja Australiaa lukuun ottamatta ainakin Venäjän ilmoittamien sopimusten perusteella kaikissa muissa maanosissa.

Venäjä oli kuitenkin vienyt uutistoimisto Reutersin mukaan ulkomaille vain alle 15 miljoonaa rokotetta toukokuun puoliväliin mennessä. Seurannassa yhdeksi rokotteeksi laskettiin kaksi rokoteannosta.

– Venäjän ongelmana on ollut se, ettei se ole kyennyt toimittamaan rokotteita niin paljon kuin se on saanut tilauksia, toteaa Sinikukka Saari Ulkopoliittisesta instituutista.

Kesäkuun alussa Kiinan ulkoministeriö ilmoitti, että Kiina oli siihen mennessä toimittanut yli 350 miljoonaa rokoteannosta ulkomaille (siirryt toiseen palveluun). Kiinan mukaan se oli antanut ”rokoteapua” yli 80 maahan ja myynyt rokotteita yli 40 maahan.

Kiina on myös liittynyt köyhille maille rokotteita toimittavaan COVAX-ohjelmaan.

Sputnikin tavoin Kiinan rokotteet Sinovac ja Sinopharm ovat käytössä Pohjois-Amerikkaa ja Australiaa lukuun ottamatta muissa maanosissa.

Sairaanhoitaja valmisteli kiinalaisen Sinopharm-koronarokotteen annettavaksi potilalle Marokossa. Marokkoon on toimitettu 8,5 miljoonaa kiinalaista koronarokotetta, mikä on eniten Afrikassa. AOP

Eniten Kiinan rokotteita on mennyt Indonesiaan

Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa (siirryt toiseen palveluun) Kiinan rokotteilla on paljon enemmän jalansijaa kuin Venäjän rokotteilla.

Kiinalaisia rokotteita on käytössä lähes koko Etelä-Amerikassa. Eniten rokotteita on ostanut Brasilia, johon on toimitettu Kiinasta lähes 30 miljoonaa koronarokotetta.

Joihinkin Latinalaisen Amerikan maihin, kuten Boliviaan, Kiina on myös lahjoittanut rokotteita.

Afrikassa Kiina on joko myynyt tai lahjoittanut rokotteita 32 maahan. Rokotuksia on mennyt Afrikkaan enemmän lahjoituksina kuin myytyinä.

Maailman maista eniten Kiinan rokotteita on mennyt Indonesiaan, 85,5 miljoonaa annosta.

Venäjä vie Sputnikin tuotantoa maailmalle

Toimitusongelmien kanssa painiva Venäjä pyrkii siirtämään aktiivisesti Sputnik-rokotteen tuotantoa ulkomaille.

Sputnikia on määrä valmistaa muun muassa Etelä-Koreassa, Intiassa, Egyptissä ja Italiassa. Venäjä on tehnyt sopimuksia valmistuksen aloittamisesta monissa maissa, mutta on jossain määrin epäselvää, missä tuotanto on jo alkanut.

Esimerkiksi Intiassa kuusi lääkeyhtiötä on sopinut (siirryt toiseen palveluun) Venäjän kanssa tuottavansa vuosittain yhteensä noin miljardi annosta Sputnik-rokotetta.

– Venäjällä ei ole niin paljon kapasiteettia tuottaa itse rokotteita ja siksi tuotantoa on aloitettu tai ollaan aloittamassa eri puolilla maailmaa, tutkija Sinikukka Saari toteaa.

Kuvassa Sputnik V -rokotteita saapui Uzbekistanin pääkaupunkiin Tashkentiin huhtikuussa. AOP / Uzbekistan health ministry (Uzbekistanin terveysministeriö)

Tuoreimpia uusia valmistusmaita ovat Argentiina ja Serbia. Kesäkuun alussa järjestetyssä seremoniassa ilmoitettiin Sputnikin valmistuksen aloittamisesta molemmissa maissa.

Saari huomauttaa, että Venäjä rakentaa Sputnikin avulla yhteistyökuvioita ja tuotantokapasiteettia tulevia hankkeita varten.

– Venäjä yrittää saada vientituotteita esimerkiksi juuri biolääketieteen alalla. Venäjä pyrkii maailmanmarkkinoille ja tämä on mielestäni yksi ensimmäisistä onnistuneista operaatioista.

Maaliskuussa Venäjä ilmoitti sopineensa 700 miljoonan rokoteannoksen valmistamisesta ulkomailla.

Myös Kiina on tekemässä sopimuksia rokotteidensa valmistamisesta ulkomailla. Kiinan rokotteita on tarkoitus alkaa tuottaa muun muassa Egyptissä (siirryt toiseen palveluun) ja Indonesiassa.

Lue täältä uusimmat tiedot koronaviruksesta.

EMA aloitti kiinalaisen rokotteen arvioinnin

Maailman terveysjärjestö WHO antoi kesäkuun alussa hyväksyntänsä Kiinan Sinovac-rokotteelle (siirryt toiseen palveluun). Toinen Kiinan rokote, Sinopharm, sai saman hyväksynnän toukokuussa.

Sinovacin etuna on se, että rokotetta voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa eli 2–8 asteessa.

Euroopan lääkevirasto EMA ei ole antanut käyttölupaa Venäjän Sputnik V -rokotteelle tai Kiinan rokotteille. Sinovacin arvioinnin EMA aloitti (siirryt toiseen palveluun) toukokuun alussa.

EU-maista ainoastaan Unkari käyttää Kiinan Sinopharm-rokotetta. Unkariin rokotetta on toimitettu 4,5 miljoonaa annosta. Unkari suunnittelee myös Sinopharmin valmistamista unkarilaisessa tehtaassa.

Muualla Euroopassa Kiinan rokotteita jaetaan Serbiassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Pohjois-Makedoniassa, Albaniassa ja Montenegrossa.

Mies sai venäläisen Sputnik V -rokotteen Budapestissa Unkarissa sijaitsevassa sairaalassa huhtikuussa. Zoltan Balogh / EPA

Unkarissa on käytössä myös Venäjän Sputnik V -rokote. Slovakia on toinen EU-maa, jossa rokotetaan Sputnikilla.

Slovakiassa rokote otettiin käyttöön (siirryt toiseen palveluun) maanantaina pitkän ja dramaattisenkin väännön jälkeen.

Slovakian hallitus junaili maaliskuussa salaisella sopimuksella kahden miljoonan rokotteen ostamisen Venäjältä. Tämän paljastuttua silloinen pääministeri Igor Matovic joutui eroamaan tehtävästään.

Slovakialla on käytössään 200 000 Sputnikin rokotetta. Slovakialaiset voivat valita, minkä rokotteen ottavat ja maanantaihin mennessä vain 5 000 kansalaista oli ilmoittanut haluavansa venäläisen rokotteen.

Muualla Euroopassa Sputnik V on käytössä Serbiassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Pohjois-Makedoniassa ja Moldovassa.

