Yksi jäi jumiin ex-anoppinsa kanssa, toisella jäivät laskut maksamatta – viranomaisen hidas toiminta koettelee suomalaisten oikeudentajua: "Onko tämä edes laillista?"

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty kymmeniä kanteluja Digi- ja väestötietoviraston edunvalvonta-asioiden hitaasta käsittelystä. Oikeusasiamies on aloittanut asiasta selvityksen. Edunvalvonta-asioiden keskimääräinen käsittelyaika on neljästä kuuteen kuukautta.