Teoslainat kuljettavat taidemuseoiden aarteita näyttelystä toiseen

Rolf Hansonin Around the House -maalaus on tällä hetkellä lainassa Artipelag-museon näyttelyssä Ruotsissa. Kuva: Hämeenlinnan taidemuseo

Hämeenlinnan taidemuseon kokoelmat kiinnostavat myös kansainvälisesti. Amanuenssi Päivi Viherluodon mukaan museon kokoelmat ovat laajat ja monipuoliset, taidehistorian helmistä nykytaiteeseen, joten teoksia lainataan paljon merkittäviin museonäyttelyihin.

– Taiteilijoiden retrospektiivisiin museonäyttelyihin lainataan myös vuosittain. Niin sanotun kultakauden merkkiteokset ovat aina kysyttyjä taidehistoriallisiin näyttelyihin, Päivi Viherluoto kertoo.

Parhaillaan Hämeenlinnasta on lainassa Rolf Hanson (s. 1953) öljymaalaus Around the House, joka on esillä Ruotsissa Artipelag-museon näyttelyssä (siirryt toiseen palveluun). Hanson työ kuuluu taidemuseon Niemistö-kokoelmaan.

– Vuosittaista määrää on hankala vertailla. Jos joidenkin vuosien välein on isompia kokoelmalainoja, niin lainattujen teosten määrä pompahtaa silloin helposti toiselle sadalle.

Vuonna 2018 lainattiin laaja kokonaisuus teoksia Vexi Salmen kokoelmasta Kajaanin taidemuseoon. Kaikkiaan muualle lainattuja teoksia kertyi tuon vuoden aikana reilut 110.

Vuosittain Hämeenlinnasta lainataan tavallisesti 10–40 teosta. Lainat voivat olla yksittäisiä tai sitten kerralla lähtee teemakokonaisuuksiin useampia teoksia. Vuonna 2019 Hämeenlinnan taidemuseosta lainattiin 37 ja vuonna 2020 12 teosta.

– Alkuvuonna 2021 meiltä on lainattu 5 teosta Turun Niemistö-lainan lisäksi.

Niemistö-kokoelman nykytaidetta lainassa Turussa

Viime vuosien suurin teoslaina on Turun Arkeologian ja nykytaiteen museolle, minne Hämeenlinnan taidemuseo on lainannut nykytaidetta. Sydän auki taiteelle -näyttely esittelee Niemistö-kokoelmasta 74 teosta, joista suurin osa on 2000-luvulta. Näyttelyssä nähdään teoksia 30 taiteilijalta.

Näkymä näyttelystä Sydän auki taiteelle. Kuva: Aboa Vetus Ars Nova. Turku. Finland

– Olen nähnyt Turun näyttelyn ripustussuunnitelman ja se oli kiinnostava. Tutut teokset oli tuotu hyvin esille ja näyttelypaikkahan on ihan erilainen kuin meidän tilamme Hämeenlinnassa, kuvailee amanuenssi Päivi Viherluoto.

Niemistö-kokoelma on yksityinen ja edelleen karttuva nykytaiteen kokoelma, joka on talletettuna Hämeenlinnan taidemuseossa. Talletuskokoelmassa on tällä hetkellä lähes 600 taideteosta. Kokoelman painopiste on suomalaisessa kuvataiteessa ja sen erityispiirteenä on veistotaiteen vahva edustus.

Emma Ainala: Paha Mieli, 2014, öljy kankaalle. Teos kuuluu Niemistö-kokoelmaan ja on lainassa Turussa syyskuun lopulle saakka. Kuva: Hämeenlinnan taidemuseo

Sydän auki taiteelle -näyttely (siirryt toiseen palveluun)on esillä Turussa syyskuun loppupuolelle saakka.

