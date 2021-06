Virasta pidätetyn pastori Kai Sadinmaan puolesta 853 allekirjoittajan tukiadressi: "erottaminen pappisvirasta vieraannuttaisi monia pysyvästi kirkosta"

Sadinmaan tilannetta on puitu evankelis-luterilaisen kirkon sisällä jo vuosien ajan. Helsingin tuomiokapituli pidätti Sadinmaan tammikuussa pappisvirastaan kuudeksi kuukaudeksi hänen kirkkoa kohtaan osoittamiensa näkemysten ja vaatimusten vuoksi.

Helsinkiläisen pastori Kai Sadinmaan virasta pidättämisen ja kurinpidollisia toimia vastustava adressi (siirryt toiseen palveluun)luovutetaan tulevana maanantaina Helsingin tuomiokapituliin.

Helsingin tuomiokapituli pidätti Sadinmaan tammikuussa pappisvirastaan kuudeksi kuukaudeksi hänen kirkkoa kohtaan osoittamiensa näkemysten ja vaatimusten vuoksi. Tuomiokapituli edellyttää Sadinmaan peruvan näkemyksensä tai muutoin hän saattaa menettää lopullisesti pappisvirkansa evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Adressin allekirjoittajat kokevat, että Sadinmaan erottaminen olisi kriittisten äänten ja teologisen keskustelun vaientamista.

Adressissa todetaan: "Jokainen aikakausi joutuu tulkitsemaan Jeesuksen opetuksen ja sanoman oman aikansa taustaa vastaan. Emme voi olettaa, että 1500-luvulla protestanttisessa uskonpuhdistuksessa luodut linjaukset ovat riittäviä, muuttumattomia ja lopullisia."

Adressissa arvioidaan myös, että Kai Sadinmaan erottaminen pappisvirasta vieraannuttaisi monia pysyvästi kirkosta. Adressin on allekirjoittanut 853 ihmistä.

Tuomiokapitulin kokousasiakirjojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Sadinmaa on julkisissa puheissaan, kirjoituksissaan ja saarnassaan kieltänyt kirkon opetuksen pappisvirasta, erillisen pappisvihkimyksen tarpeellisuuden, papiston tehtävän sakramenttien jakajana sekä kehottanut maallikkoehtoolliseen ja irrottautumaan piispojen kaitsennasta.

Sadinmaa itse vaati oikaisua tuomiokapitulin päätökseen pian tuomiokapitulin sen antamisen jälkeen tammikuussa.

Sadinmaan tilannetta puitu vuosia

Koronaan vedoten adressin luovuttajia ei ole luvattu ottaa henkilökohtaisesti vastaan Helsingin tuomiokapitulissa, vaan adressi on pyydetty toimittamaan postitse.

Allekirjoittaneita edustava delegaatio pitää asiaa merkittävänä ja aikoo toimittaa sen fyysisesti paikalle. Adressia ovat luovuttamassa Pirkko Saisio, Olli Valtonen, Tapio Aaltonen, Mika Nyman ja Mirjami Rautio.

Sadinmaan tilannetta on puitu evankelis-luterilaisen kirkon sisällä jo vuosien ajan.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli (siirryt toiseen palveluun) antoi syyskuussa 2018 Sadinmaalle vakavan moitteen pappislupauksen rikkomisesta, koska hän oli 2017 kevään ja kesän aikana vihkinyt kirkolliseen avioliittoon kolme samaa sukupuolta olevaa paria.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti ensimmäisenä Suomessa samaa sukupuolta olevia pareja vihkineen papin rankaisemisesta. Tuolloin muistutettiin, että avioliittolain muutos ei velvoita kirkkoa muuttamaan avioliittokäsitystään, vaan kirkko päättää asiasta perustuslain mukaisesti uskonnonvapauden ja kirkon itsehallinnon puitteissa.

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta samaa sukupuolta olevia pareja vihkineen papin valituksen tuomiokapitulin päätöksestä.

Tuomiokapituli on hiippakunnan yleistoimielin, joka johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa. Suomessa on yhdeksän luterilaista hiippakuntaa, joista Helsingin hiippakunta on yksi.

Lue myös:

Pappisvirasta pidätetty Kai Sadinmaa vaatii oikaisua Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta

Tuomiokapituli pidättää pastori Kai Sadinmaan pappisvirasta kuuden kuukauden ajaksi – uhkana pappisviran menetys

Piispat eivät löytäneet yksimielisyyttä, voiko homopareja vihkiä kirkossa – Arkkipiispa yhdistäisi nykyisen avioliittokäsityksen ja pappien omantunnonvapauden