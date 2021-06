Kovan onnen aallonmurtajaan löytyi tilke tietyömaalta – vastoinkäymisistä kärsinyt remontti edistyy viimein veneilijöiden suosimassa Kaunissaaressa

Vierasvenesataman työt keskeytetään loppukesäksi, kunhan satama on saatu vierailukuntoon. Se voi tapahtua jo tänä viikonloppuna. Kaunissaari on ollut pitkään veneilijöiden ja turistien suoiossa, ja siksi myös vierasvenesatama kaipaa päivitystä.

Itäisella Suomenlahdella Pyhtään edustalla sijaitsevan Kaunissaaren vierasvenesatama saatetaan saada vierailukuntoon jo viikonlopuksi.

Pyhtään kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen kertoo, että satamassa suoritetaan parhaillaan tankoharausta. Tankoharauksella varmistetaan, ettei vene osu pohjaan tai kivikkoon, kun se kulkee satama-alueella.

Kaunissaari on ollut pitkään veneilijöiden ja turistien suosiossa. Niin kutsuttuja veneyöpymisiä vieraspaikoilla on kertynyt vuosittain 1 200–1 300. Henkilöiden määrä on ollut vielä paljon suurempi.

Vierasvenesataman laajennustöiden tarina on kivikkoinen. Laituripaikkojen määrän kolminkertaistaneet työt ovat viivästyneet, kaivuri on uponnut mereen ja aallonmurtaja ei ole pitänyt tuulta ja aaltoja poissa satamasta.

Lue lisää: Suositun lomasaaren remontti meni jälleen mönkään: kunta otti oikeudet omiin käsiinsä – viranomaiset estivät toteutuksen viime hetkellä

Syys- ja kevätmyrskyt olivat keskeneräiselle aallonmurtajalle liian kovia, ja muun muassa molemmat laiturit tuhoutuivat. Nyt aallonmurtaja on valmis. Voutilaisen mukaan materiaali löytyi keväällä Kotkasta.

– Hyväntuulentien työmaalta saatiin louhetta niin läheltä ja halvalla, että saimme korjattua myrskyvaurioita nopealla kilpailutuksella, Voutilainen kertoo.

Kaunissaaren kalastajakylä on suojeltu kulttuuriympäristö. Arkistokuva. Katri Mannonen / Yle

Kaunissaaren vierasvenesatamassa on ollut vierailijoiden mukaan hankalaa yöpyä, koska aallot heiluttavat veneitä liikaa.

Satama-alueen eteläpuolelle on Voutilaisen mukaan tehty nyt pengertä, jonka olisi tarkoitus pitää aallokkoa paremmin. Jo sen olisi tarkoitus estää veneitä heilumasta.

Kesän lopulla satamaan ostetaan vielä aallonvaimenninlaituri, jonka olisi viimeistään tarkoitus saada veneiden keinunta kuriin. Syksyllä muotoillaan vielä penkkoja ja asennetaan virtausputkia, jotka myös helpottavat tilannetta.

Kaunissaaressa sijaitseva Kalastajakylä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, joka on suojeltu.