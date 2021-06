Ohjaaja JP Siili on odottanut vuosikausia, että pääsee kuvaamaan Turun saaristoon: "En voi kuvitella parempaa elokuvan taustakangasta"

Turussa kuvataan parhaillaan kolmea tuotantoa ja koko kesän saldo on kuusi. Tavallisesti kesän aikana tuotantoja on kaksi. Parhaillaan kuvattavassa Sieniretki-elokuvassa näkyy erityisesti saaristo.

Kamera. Toiminta nyt!

Käskystä näyttelijät Martti Suosalo ja Ville Myllyrinne lähtevät kävelemään kamera edellään. Valmiissa elokuvassa näkyy vain kaksikko, vaikka taustalla häärää iso joukko.

Aurajokirannassa riittää uteliaita ohikulkijoita. Vaikka Turussa kuvataan paljon, tänäkin kesänä kuusi tuotantoa, kuvaukset kiinnostavat. Kuka esiintyy ja mitä kuvataan?

Suosalo ja Myllyrinne tähdittävät JP Siilin ohjaamaa Sieniretki-elokuvaa.

Edessä on vilkas kuvauskesä, sillä kuuden kesätuotannon lisäksi on muitakin projekteja. Vuodelle 2021 on jo sovittuna yhdeksän eri tuotantoa Turun seudulla kuvattavaksi.

Kuvauskohteena Turun ehdoton valttikortti on saaristo. Toisaalta kaupunki on muutettu myös muistuttamaan Pariisia Toven kuvauksia varten.

Kova palo päästä saaristoon kuvaamaan

Elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja JP Siili on odottanut pitkään, että saisi käyttää jälleen saaristoa kuvauspaikkana. Siili kuvasi saaristomaisemissa parikymmentä vuotta sitten, ja siitä jäi kytempään kipinä, joka ei ottanut sammuakseen.

Usean tarinan kohdalla Siili mietti, miten sen voisi viedä saaristoon. Nyt Sieniretki antaa mahdollisuuden, ja Siili on enemmän kuin innoissaan.

– Suomen saaristo on kaikkien suomalaisten yhteinen kansallisaarre. Sen ihanuuden tallentaminen ja jakaminen on arvokasta ja kiinnostavaa. En voi kuvitella parempaa elokuvan taustakangasta, Siili intoilee.

Vaikka elokuvan tekeminen ei ole lomailua vaan täyttä työtä, odottaa Siili innoissaan tulevia kuvausviikkoja.

– Kolme viikkoa saaristossa, voisiko olla parempaa kesäduunia!

Sieniretki-elokuvaa on kuvattu myös Aurajoen rannassa Turussa. Johanna Manu / Yle

Martti Suosalolle saaristoseikkailut ovat tuttuja

Turku kaupunkina on ollut jo useamman elokuvan ja sarjan kulissina. Ville Myllyrinne muistelee kuvanneensa seudulla viimeksi Onneli ja Anneli -elokuvaa muutama vuosi sitten. Hänelle kaupunki on aina näyttänyt vain parhaat puolensa.

– Olen ollut täällä ainoastaan helteellä, tullut kuin etelän-lomalle.

Martti Suosalo puolestaan asui Turussa nuoruutensa 1970-luvulla.

–Tämä on minulle hyvin rakas kaupunki. Olen viettäny Turussa elämäni ihanimpia vuosia.

Suosalo ei säästele sanojaan kehuessaan Turkua kauneimmaksi suomalaiseksi kaupungiksi. Myös saaristo on tullut tutuksi. Ystäviensä Vesa Vierikon ja Matti Ijäksen kanssa mies on seikkaillut saaristossa noin 35 vuoden ajan erilaisilla purjeveneillä. Niihin maisemiin sijoittuvalle kaverielokuvalle on siis tullut kunnon harjoittelua jo vuosikaudet.

Myllyrinne ei vielä ole päässyt tämän miesjoukon saaristomatkoille, mutta pian alkavat kuvaukset meren ympäröimänä. Sitten Turun seutu tarjonnee muutakin kuin hellettä.

Suosalo tietää, että säät voivat vaihdella nopeasti. Suomessa elokuvantekijöillä ei ole viikkoa aikaa odotella, että sää paranee, joten sään muuttuessa sovelletaan.

Oli sää mikä hyvänsä, on kaksikko innoissaan meneillään olevista kuvauksista.

– Se on hauskanpitoa, ihanaa työtä, Suosalo toteaa.

Elokuvassa nähdään myös Satu Silvo, Minttu Mustakallio, Jaana Saarinen, Anu Sinisalo, Vesa Vierikkoja Eero Ritala. Ensi-ilta osuu parhaaseen sieniretkiaikaan syksylle 2022.

Lue myös:

Kymmenen kotimaista elokuvaa seisoo odottamassa ensi-iltaa, koska elokuviin pääsee pääkaupunkiseudulla vain kourallinen ihmisiä

"Helsinki näyttää jo kuluneelta" – Tampereesta on tullut nopeasti suosittu elokuvien kuvauspaikka, eikä raha ole ainoa syy

Elokuvatuotannot ovat tuoneet Turun seudulle miljoonia euroja – myös imagollinen hyöty on korvaamatonta