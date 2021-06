Moitteet saanut kaupunginpuutarhuri palasi kuulemisesta töihin Kotkassa – tunnin kuluttua työsuhde purettiin: "Minut on heitetty sananmukaisesti pihalle"

Kotkan kaupunki on purkanut kaupunginpuutarhuri Marko Pesun työsuhteen torstaina. Kotkan kaupunki kertoo tiedotteessaan, että tilanne on kaikille osapuolille valitettava.

Työsuhteen päättymisen syynä on se, että työpanos ei vastaa työnantajan kaupunginpuutarhurin työlle asettamia vaatimuksia ja odotuksia. Kaupunginpuutarhurin työsuhde on ollut useita valtakunnallisa palkintoja napanneista puistoistaan tunnetun Kotkan kovin puheenaihe viime päivinä.

Päätös tehtiin kuulemistilaisuuden jälkeen

Kotkan kaupunki käsitteli torstaina päivällä kuulemistilaisuudessa kaupunginpuutarhuri Marko Pesun työsuhteen purkamista.

Kaupunki totesi kuulemistilaisuuden kutsussa, että kaupunginpuutarhurilta on puuttunut kokonaisnäkemys puistotoimen suunnittelusta ja suunnittelutiimin vetämisestä. Hän ei myöskään ole tarpeeksi osannut käyttää suunnittelussa tarvittavia tietokoneohjelmia.

Lisäksi kaupunki ei ole katsonut hyvällä sitä, että Pesu on perustanut Facebookiin tilin, jolla hän kertoo kaupunginpuutarhurin työstä. Kaupunki oli tyytymätön siihen, että Facebook-tilillä Pesu käytti omia yhteystietojaan eikä kaupungin yhteystietoja.

– Kuulemistilaisuuden aikana ei tehty päätöstä. He jäävät nyt miettimään tilanteen jatkoa, kertoi Pesu kuulemistilaisuuden päätyttyä.

Kuulemistilaisuuden jälkeen Pesu palasi konttorille jatkamaan työtehtäviään. Noin tuntia myöhemmin kaupunki ilmoitti julkisessa tiedotteessa purkavansa Pesun työsuhteen.

Kuntalaiset tsemppaavat paljon

Pesu on ilahtunut valtavasta tsemppaamisen määrästä, jonka hän on saanut kuntalaisilta.

– Näkyvyyskin on ollut nyt pikkuisen runsasta, mutta tsemppiä on tullut hurjan paljon. On pidetty siitä, että Facebookissa kuntalaisille kerrotaan omina kokemuksina eikä tiedottamisen muodossa. Se on tosi pirteä tapa olla yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa, sanoo Pesu.

Pesun mukaan Facebookissa kertominen ei ole hänen työnsä, vaan liittyy yksityiseen viitseliäisyyteen.

– Minusta on tullut kivalta keskustella näistä asioista ja tuoda sitä vihreää näkökulmaa esille.

Pesu aloitti kaupunginpuutarhurina tämän vuoden alussa. Hänellä on vielä meneillään työsopimuksen mukainen kuuden kuukauden koeaika, jolloin työsopimuksen voi purkaa ilman erityisen painavaa syytä ja ilman irtisanomisaikaa.