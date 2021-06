Pohjois-Irlannin kriisi vie ison osan huomiosta, kun presidentti Biden ja pääministeri Johnson tapaavat

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aloittaa tänään Euroopan-matkansa ensimmäiset varsinaiset neuvottelut, kun hän tapaa Britannian pääministerin Boris Johnsonin.

Johtajat tapaavat Plymouthissa Lounais-Englannissa ennen huomenna alkavaa johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokousta

Britannia ja Yhdysvallat ovat perinteisesti läheisiä liittolaisia, mutta nyt suhteita hiertää parikin ongelmaa, joista suurimmaksi näyttää nousevan Pohjois-Irlanti.

Bidenin odotetaan painostavan pääministeri Johnsonia löytämään ratkaisu Pohjois-Irlannin asemasta EU:n kanssa syntyneeseen kiistaan.

Brittiläisessä mediassa (siirryt toiseen palveluun)on kerrottu, että Yhdysvallat on välittänyt diplomaattikanavia pitkin huolensa siitä, että Britannian suhtautuminen Pohjois-Irlannin rajaongelmaan uhkaa horjuttaa alueen vakautta.

EU ja Britannia törmäyskurssilla

Britannian EU-eron yhteydessä sovittiin, että Pohjois-Irlanti pysyy osana EU:n sisämarkkinoita. Tavoitteena oli estää se, että Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin välille tulee raja.

Brexitin seurauksena Britannian ja Pohjois-Irlannin välille syntyi tulliraja. EU ja Britannia käyvät kovaa kiistaa siitä, miten Britanniasta Pohjois-Irlantiin tuotavia totteita tulisi tarkistaa. Kiistan on pelätty horjuttuavan Pohjois-Irlannin haurasta rauhaa. Harri Vähäkangas / Yle

Sitä vastoin tulliraja päätettiin siirtää Pohjois-Irlannin ja Britannian välille Irlanninmerelle. Nyt EU ja Britannia kiistelevät siitä, miten rajan yli tuotavia tuotteita pitäisi kohdella.

Boris Johnsonin mielestä EU:n vaatimukset rajatarkastuksista menevät liian pitkälle. Pohjois-Irlanti muodostaa Britannian kanssa yhden valtion, mutta samalla sinne vietävät tavarat pitäisi tullata, kun ne saapuvat Pohjois-Irlantiin eli EU:n sisämarkkinoille.

Yksi kiistoista koskee makkaroiden tuontia Pohjois-Irlantiin (siirryt toiseen palveluun). Britannia aikoo ilmeisesti jatkossakin sallia makkaran tuonnin ilman tarkastuksia, kun nykyinen poikkeusjärjestely umpeutuu heinäkuun alussa.

Britannia on yksipuolisesti päättänyt, että useita muitakaan tuotteita ei tarvitse tarkastaa rajalla. EU-komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič on kertonut, että EU on valmis vastatoimiin (siirryt toiseen palveluun), jos Britannia jatkaa yksipuolisia toimiaan.

Rajaongelma kuumentaa tunteita Pohjois-Irlannissa

Makkarakiistat kuulostavat vielä suhteellisen viattomilta, mutta Pohjois-Irlannissa rajaongelmalla voi olla vakavia seurauksia.

Pohjois-Irlannin liittoa Britannian kanssa tukevat unionistit vastustavat jyrkästi Irlanninmerelle asetettua rajaa. He pelkäävät, että raja uhkaa Pohjois-Irlannin asemaa ja voi viedä maakuntaa lähemmäs Irlannin tasavaltaa.

Alkuvuonna Belfastin ja Larnen satamissa tuontitarkastuksia tekeviä virkamiehiä uhkailtiin (siirryt toiseen palveluun) ja tarkastukset keskeytettiin.

Keväällä 2021 puhjenneissa levottomuuksissa tyytymättömyys brexitin seurauksiin oli myös yksi tekijä. Levottomuudet lähtivät liikkeelle unionistien asuttamilta alueilta.

Huhtikuussa muun muassa Belfastissa puhkesi yhteenottoja poliisin ja nuorten välillä. Mark Meadow / EPA

Jos Irlanninmeren tullirajaa ei olisi, jonkinlainen raja tavaraliikenteelle syntyisi väistämättä Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin välille. Se taas voisi suututtaa Irlannin yhtenäisyyttä toivovia tasavaltalaisia Pohjois-Irlannissa.

Yhdysvallat huolissaan rauhan järkkymisestä

Bidenin ja Yhdysvaltain huoli koskee nimenomaan sitä, että Pohjois-Irlannista puhjennut kiista saattaa horjuttaa alueen haurasta rauhaa. Riitelyn on jopa arvioitu voivan uhata pitkänperjantain sopimusta, jonka Britannia ja Irlanti solmivat vuonna 1998 Pohjois-Irlannin väkivaltaisuuksien lopettamiseksi..

Bidenin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan Jake Sullivanin mukaan presidentti Biden on täysin sitoutunut sopimukseen.

– Yhdysvallat vastustaa kaikkia toimia, jotka voivat uhata tai horjuttaa pitkänperjantain sopimusta, Sullivan sanoi puhuessaan toimittajille matkalla Britanniaan.

Henkilökohtaisen lisämausteen asiaan tuo se, että presidentti Joe Bidenillä on irlantilaiset sukujuuret, ja tästä presidentti on muistuttanut julkisesti (siirryt toiseen palveluun) useaan otteeseen.

Trumpin lupaamaa fantastista sopimusta ei tullut

Britannian ja Yhdysvaltain välillä on myös toinen iso avoin kysymys, eli maiden välinen kauppasopimus.

Joe Biden luonnehti toissa vuonna pääministeri Boris Johnsonia presidentti Trumpin klooniksi sekä fyysiseltä olemukseltaan että tunnetasolla. Trump ja Johnson näyttivät tulevan hyvin toimeen, kun he tapasivat G7-ryhmän huippukokouksessa Ranskassa elokuussa 2019. Stefan Rousseau / EPA / Pool

Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump kannusti Britanniaa eroamaan EU:sta ja lupaili, että brexitin jälkeen Yhdysvallat ja Britannia tekisivät "ison ja fantastisen kauppasopimuksen” (siirryt toiseen palveluun). Sopimusta ei kuitenkaan saatu aikaiseksi.

Ennen presidentiksi tuloaan Biden suhtautui puolestaan hyvin kielteisesti Britannian EU-eroon. Trumpin ja Johnsonin läheiset välit saattavat myös kummitella taustalla, kun Biden tapaa Johnsonin.

Biden on lisäksi tehnyt selväksi, että hän haluaa rakentaa Trumpin aikana rikkoutuneet EU-suhteet uudestaan. Britannialle tärkeä kauppasopimus kytkeytyy myös siihen, miten Pohjois-Irlantia koskeva kiista ratkaistaan.

Julkisia riitoja ei haluta

Johnsonin ja Bidenin tapaamista on etukäteen kuitenkin markkinoitu kohtaamisena, jolla vahvistetaan Britannian ja Yhdysvaltain läheisiä suhteita.

Kun Biden saapui Britanniaan keskiviikkoiltana hänen viestinsä oli, että demokratiat seisovat jälleen yhdessä. Euroopan-matkan tarkoituksena arvioidaan olevan muun muassa halu näyttää yhteistä rintamaa Venäjää vastaan ennen ensi viikon huipputapaamista presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Iso kiista Pohjois-Irlannista tärkeän liittolaisen kanssa heti kiertomatkan aluksi ei sovi tähän kuvaan.

Lähteet: AP, Reuters