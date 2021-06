Kuntavaalitaiston loppukiihdytys käynnistyy tänään Ylen suuressa vaalikeskustelussa – katso suora lähetys alkaen kello 21 TV1:ssä ja Areenassa

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien viimeisessä kohtaamisessa ennen sunnuntain vaalipäivää on odotettavissa kiihkeää keskustelua muun muassa sote-uudistuksen, koronarajoitusten, pormestarivalintojen ja kannatuskyselyn povaaman nokkimisjärjestyksen ryydittäminä.

Suuressa vaalikeskustelussa on luvassa kiihkeää vaalipuhetta. Yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajat kohtaavat tänään torstaina kello 21 Ylen vaalitentissä viimeisen kerran ennen varsinaista vaalipäivää.

Lähtöasetelma vaaliväittelylle on mielenkiintoinen, sillä tänään julkaistussa Ylen kuntavaalimittauksessa paalupaikan kannatuksessa on ottanut suurimpana kuntavaalipuolueena viime vaaleissakin ollut kokoomus. Perussuomalaiset on toisena, kolmantena sosiaalidemokraatit.

Mittaustulosta analysoinut Ylen politiikan toimittaja Pekka Kinnunen arvioikin, että oppositio jyrää kuntavaaleissa, ja hallituspuolueille voi olla luvassa kireitä aikoja.

Kyselyn perusteella keskeiset kysymykset ovat: Pystyykö kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitämään puolueensa johtoaseman, saako kuntajytkyä odottava perussuomalaisten Jussi Halla-aho väkensä liikkeelle ja torjuuko sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Sanna Marin pääministeripuolueen kannatuksen rapautumisen?

Hallituksen sote-uudistus näytti olevan jo menossa kohti maalia, mutta tänään peruttiin eduskunnan saliin mietintöä laativan valiokunnan kokous. Miten tämä näkyy tv-kameroiden edessä?

Oman värinsä keskusteluun tuonee eri kaupunkien pormestarikisa. Kiriikö vihreät kokoomuksen ohi Helsingissä?

Viime päivinä on myös keskusteltu hallituspuolueiden ristiriidoista koronarajoitusten purkamisessa. Vihreät ja keskusta ovat esittäneet kritiikkiä sosialidemokraatteja kohtaan.

Asia kävi selkeästi ilmi, kun sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoivat MTV:n vaaliväittelyssä (siirryt toiseen palveluun) tiistaina, että koronarajoitusten purkamista jarruttelee sosiaali- ja terveysministeriö eli Krista Kiuru (sd.).

Entä mikä on pienten puolueiden, eli vasemmistoliiton, RKP:n, kristillisdemokraattien ja nyt-liikkeen viimeinen sana? RKP:tä lukuunottamatta ne ovat parantaneet kannatuslukujaan.

Suuri vaalikeskustelu siis TV1:ssä ja Yle Areenassa kello 21.

Suoran lähetyksen juontavat Ylen toimittajat Jyrki Hara ja Sanna Savikko.

