Nuoret lupaukset tähdittävät Ylen uutta jännityssarjaa – kameran edessä suutelu ja kuolleen näytteleminen vaativat heittäytymistä

Ylen uuden jännityssarjan kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä Pohjois-Karjalassa. Sarja kertoo kuvitteellisesta Loven pikkukaupungista ja siellä tapahtuneesta nuoren naisen murhasta. Iso osa sarjan näyttelijöistä on 17- ja 18-vuotiaita nuoria, joilla ei ole aiempaa kokemusta näyttelemisestä.

Joensuun vanhassa lyseorakennuksessa on hiirenhiljaista, vaikka paikalla on kymmeniä ihmisiä. Käynnissä on Ylen uuden jännityssarjan kuvaukset ja kun kamera käy, vain näyttelijät saavat puhua. Nyt hekin ovat hiljaa, sillä seuraavassa kohtauksessa ei puhuta vaan pussaillaan.

Samasta syystä suurin osa työryhmästä ja avustajista on patistettu kauemmas. Intiimikohtaus ei ole helppo ja näyttelijöille halutaan taata työrauha. Varsinkin kun kummallakaan näyttelijöistä ei ole aiempaa kokemusta tv-kameroista tai edes kesäteatterista.

Iso osa sarjan näyttelijöistä on samassa asemassa eli ensikertalaisia.

Sopiva tyyppi pääsee telkkariin

Markkinointitekstin mukaan Lovi on jännitystä ja yliluonnollista kauhua yhdistelevä murhamysteeri. Sarjan tapahtumat saavat alkunsa, kun 17-vuotias Sofia ryhtyy selvittämään 18-vuotiaan isosiskonsa Wilman kuolemaa.

Pääroolissa Sofiana on kemiläinen Veera Pyykkö, 17 ja Wilmaa esittää kontiolahtelainen Elli Arstila, 18. Nuoret valikoituivat rooleihinsa koekuvausten kautta. Aiempaa kokemusta ei edellytetty vaan tavoitteena oli löytää rooliin sopiva tyyppi.

– Muistutan paljon Sofiaa ja jos jättäisin nämä sormukset ja korut pois, niin voisin pukeutua näin, Pyykkö kertoo.

Arstila taas kuvailee roolihahmoaan Wilmaa ilkeäksi ja ämmämäiseksi, joten luonneroolista ei ole kyse.

– Mutta on hänessä ominaisuuksia, joihin pystyn samaistumaan, Arstila sanoo.

Olympiada Hartikainen (ylh.), Veera Pyykkö (alh. vas.) ja Elli Arstila näyttelevät Lovi-sarjassa keskeisissä rooleissa. Kenelläkään heistä ei ollut aiempaa kokemusta näyttelemisestä. Pauliina Tolvanen / Yle

Näytteleminen helpottuu, kun jännitys karisee

Täysin kylmiltään nuoria ei kameran eteen ole heitetty, vaan omaa roolia ja esiintymistä on hiottu etukäteen harjoituksissa Helsingissä.

– Jo harjoituksissa tuntui luontevalta, meillä on niin ihana porukka, joensuulainen Olympiada Hartikainen, 18 toteaa.

Hän näyttelee Taraa, joka on yksi sarjan keskeisistä hahmoista ja toinen alussa mainituista pussailijoista.

Oliko suutelukohtaus paha?

– Ei se ollut. Eläytyminen on kuitenkin aika helppoa. Tietysti alkuun jännittää ja se tekee näyttelemisestä kankeaa, Hartikainen sanoo.

Kuvausten aikana nuorten on saatava itsestään irti monenlaisia tunteita: herkkyyttä, kauhua ja vihaa. Toistot ja työryhmän tuki auttavat oikean tunnetilan saavuttamisessa.

Hartikaisen mukaan oman roolisuorituksensa näkeminen ruudulla tuntuu oudolta. Jopa omat kasvot tuntuvat vähän vierailta, kun itse ottaa selfien aina tietystä kulmasta ja nyt kuvataan kaikista suunnista.

Nuorten rinnalla nähdään kokeneita näyttelijöitä

Jos nuoret näyttelijät ovat vielä aloittelijoita, on muulla kaartilla kokemusta senkin edestä.

Aikuisten rooleissa nähdään muun muassa Ria Kataja, Eeva Litmanen, Jonna Järnefelt ja Janne Hyytiäinen.

Sarjan ohjaa pariskunta Miia Tervo ja Markus Lehmusruusu. Lehmusruusu on aiemmin ohjannut muun muassa Kakarat-draamasarjan, mutta Tervolle Lovi on ensimmäinen televisiotyö. Myös sarjan genre on uusi aluevaltaus. Tervon edellinen ohjaus Aurora-elokuva oli romanttinen komedia.

– Alun perin Lovi-sarjan piti olla puhtaasti kauhua, mutta ehkä jännitystarina tai mysteerikertomus on kuvaavampi termi, Tervo miettii.

Lovi-sarjan käsikirjoitus on Kirsti Riekkolan ja Aino Putaalan käsialaa. He voittivat tekstillään Yle Nuorten järjestämän kilpailun.

Kun avustajat lasketaan mukaan sarjassa on kymmeniä tavallisia nuoria. Pauliina Tolvanen / Yle

Näyttävä luonto toi kuvausryhmän Pohjois-Karjalaan

Sarjan tapahtumapaikka on kuvitteellinen Loven pikkukaupunki. Ulkokuvaukset tehdään pääosin Lieksassa. Joensuusta sarjaan on poimittu yksittäisiä kohteita, kuten vanha lyseon lukio. Muutamia kohtauksia kuvataan myös Kontiolahdella ja Outokummussa.

Sarjan tuottajat Riikka Takila Yleltä ja Jarkko Hentula Yellow Films -tuotantoyhtiöstä kertovat, että Pohjois-Karjala valikoitui kuvauspaikaksi, kun piti löytää näyttävää luontoa.

– Ja sitä täällä on. Metsät, järvet, vaarat ja suot ovat isossa roolissa, Hentula kertoo.

Kesäiset järvet ja metsät eivät ensimmäisenä herätä kauhun tunnetta, mutta tehosteiden, kuvauksen ja valaistuksen avulla niistäkin saa kaivettua esiin sen synkemmän puolen. Suomalaisessa mytologiassa lovi on yliluonnollinen paikka elämän ja kuoleman rajalla. Tarinoissa lovi sijaitsi usein juuri järven pohjassa.

– Sarja siis flirttailee kansantaruston kanssa, Takila huomauttaa.

Ensi-ilta joulukuussa Yle Areenassa

Lovi-sarjan ensi-ilta on aikataulutettu joulukuulle. Silloin sarja tulee kaikkien nähtäväksi Yle Areenaan.

Millainen suosio sarjasta mahdollisesti seuraa, sitä ei kuvauspaikalla vielä mietitä. Elli Arstila haki mukaan, koska elokuvan tekeminen tuntui kiinnostavalta.

– Ja koska ajattelin, että tämä on mahdollisuus, jota ei vaan voi missata, Arstila sanoo.

Tällä hetkellä Arstila odottaa eniten sitä, että saa näytellä ruumista. Vähän erilainen kesätyö.