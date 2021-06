"Ainutlaatuista", totesi rovaniemeläinen tähtiharrastaja – sää suosi auringonpimennystä ihastelleita, osa näki ilmiön ensimmäistä kertaa

Osittaista auringonpimennystä seurattiin torstaina iltapäivällä eri puolilla Suomea pääosin hyvässä säässä. Esimerkiksi Rovaniemellä tiedekeskus Arktikumin puistoon oli kokoontunut noin 30 ilmiöstä kiinnostunutta. Heidän joukossaan oli Sari Pietikäinen, joka kuuluu tähtitieteellisen yhdistyksen Corona Borealiksen hallitukseen.

– Tämä on ollut ainutlaatuista. Ensimmäinen kerta, kun pääsen kokemaan tämän näin. Rovaniemellä on yleensä aika pilvistä, mutta nyt sää on suosinut, Pietikäinen sanoi.

Auringonpimennystä seurattaessa silmät, kamerat ja kaukoputket oli suojattava, ettei auringonvalo sokaise. Rovaniemellä tapahtumaa seurasi noin 30 ihmistä. Antti Mikkola / Yle

Rovaniemellä aurinko möllötti liki pilvettömällä taivaalla. Corona Borealiksen puheenjohtaja Lauri Turunen muisti, että tasan viisi vuotta sitten samaan aikaan satoi lunta.

Pimennys oli syvimmillään Utsjoella, jossa Kuu peitti Auringosta 61 prosenttia.

– Siellä oli pilvet taivaalla, Pietikäinen tiesi kertoa.

Arktikumin puistossa pimennystä seurasi parhaimmillaan noin 30 ihmistä. Suurin osa väestä poistui paikalta kello 14 jälkeen, kun syvin vaihe oli ohi. Noin kymmenkunta "hardcore-seuraajaa" jatkoi koko pimennyksen loppuun saakka.

Rovaniemeläinen Liia Lemmetty tuli seuraamaan osittaista auringonpimennystä mumminsa kanssa. – Aika ihmeellistä, miten tämmöstä voi tapahtua. Se näyttää mahtavalta, todella hienolta, hän kuvaili. Antti Mikkola / Yle

Jyväskylään kokoontui sata seuraajaa

Paikallinen tähtiharrastusyhdistys Jyväskylän Sirius ry järjesti paikallisille tapahtuman Jyväskylän Satamapuistossa.

Tapahtumassa pääsi tarkkailemaan muun muassa kaukoputkien avulla pimennystä turvallisesti. Yhdistyksen sihteeri Irma Aroluoma kertoo, että paikalla kävi noin satakunta ihmistä.

– Meitä oli neljä näyttäjää ja oltiin jatkuvasti kertomassa sekä selostamassa ihmisille.

Aurinko näkyi Jyväskyläänkin Aroluoman mukaan erinomaisesti.

– Paikalle tulleet olivat hämmästyksissään. Nähtiin esimerkiksi auringonpilkkuja jonkun verran. Auringonpimennys näkyi todella hyvin ja taivas oli kirkas. Ainoa haitta oli, että oli aivan jumalattoman kuuma!

Tapahtuma kiinnosti myös verkossa. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan oma verkkotapahtuma oli välillä täynnä, kun linjoille ei mahtunut livelähetystä seuraamaan kuin 500 nopeinta katsojaa.

Osittaista auringonpimennystä on ihailtu tänään eri puolilla Suomea. Tältä auringonpimennys näytti Mikkelissä pimennyksen alkuvaiheessa. Juho Liukkonen / Yle

Seuraava pimennystä pitää odottaa

Edellinen osittainen auringonpimennys koettiin Suomessa elokuussa 2018, ja seuraava on ensi vuoden lokakuussa.

Miksi auringonpimennystä ei tule joka kerta uudenkuun aikaan, kun Kuu ohittaa Auringon, Lauri Turunen?

– Periaatteessa näin pitäisi olla, jos Kuu, Aurinko ja Maa olisivat täysin samassa ratatatasossa, mutta Kuu on pari astetta vinossa Maan ja Auringon välissä, joten aina välillä Kuu sujahtaa ohi, eikä aiheuta varjoa Maan pinnalle.

Edellinen täydellinen auringonpimennys nähtiin Suomessa heinäkuussa 1990, ja seuraava on lokakuussa 2126. Seuraava suomalaisille otollinen täydellinen auringonpimennys on kuitenkin jo vuonna 2026. Silloin sitä voi ihailla Espanjassa ja Islannissa.

– Espanjaan lähtisin säiden puolesta, Turunen sanoo.

