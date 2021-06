Jopa 90 metriä pitkät erikoiskuljetukset edellyttivät muutoksia tieverkkoon – bongareille on luvassa huikeita näkyjä, kun tuulivoimalan osia kuljetetaan halki öisen kaupungin

Sopimus kattaa 240 kuljetusta tänä vuonna. Toiveissa on moninkertaistaa määrä, kun maakunnan omat, isot tuulivoimahankkeet alkavat nousta. Vanhaa erikoiskuljetusreittiä on tuunattu vastaamaan suurten kuljetusten tarpeita.

Tuulivoimaloiden osia alkaa kulkea Kokkolan kautta. Satama on tehnyt sopimuksen 240 kuljetuksesta tänä vuonna. Ne alkavat heinäkuussa.

Kyseessä on Kokkolan Sataman ensimmäinen sopimus voimalaosista. Aiemmin sataman kautta on tuotu vain lähialueelle pystytetyt voimalat.

Saksasta ja Espanjasta tulevat osat kuljetetaan Keski-Suomeen. Meneillään on myös sopimusneuvottelut ensi vuodesta, ja niiden onnistuminen jopa viisinkertaistaisi kuljetukset.

Satamasta liikkuu jatkossa tuulivoimaloiden siipiä, torneja ja konehuoneita. Kuljetukset ovat suurimmillaan 8 metriä korkeita, 90 metriä pitkiä ja myös erikoisleveitä. Vielä nyt siipikuljetusten mitta jää 80 metriin. Tulevaisuudessa niihin tulee 10 metriä lisää, ja siihen varaudutaan jo.

Painoa pyörillä on tänä vuonna maksimissaan 140 tonnia, mutta mahdollisuus on jopa 200 tonnin kuljetuksiin, sanoo Kokkolan Sataman kehityspäällikkö Jyrki Roukala.

Hän ei ihmettelisi, vaikka kuljetukset keräisivät myös kiinnostuneita katselijoita.

– Vaikka sellaisen näkisi maantiellä, niin kaupunkimiljöössä näky on aika huikea. Massiivisuus korostuu talojen keskellä.

Kokkolan satamassa varaudutaan kuljettamaan tuulivoimalan siipiä.

Vanha erikoiskuljetusreitti vaatii vielä säätämistä

Kuljetusten sujuminen vaati jo kauan sitten rakennetun erikoiskuljetusreitin saattamista ajan tasalle. Puolitoista vuotta valmisteltu hanke on loppusuoralla, testiajo tehtiin perjantain vastaisena yönä. Se osoitti, että muutoksia reitin varrella on tehtävä lisää kolmessa paikassa.

– Se oli odotettua. Arvelimme, että ne joudutaan tekemään, ja nyt tiedämme, että joudutaan, sanoo Roukala.

Lisäksi teollisuusalueella on ratkaistava haastavampi ongelma, ahdas mutka. Alueella muutostöitä hankaloittaa suojaustoimien tarve, mutta Roukala uskoo, että tilanne saadaan ratkaistua.

Tuulivoima määrittelee kuljetuksissa maksimin, mutta muutoksista hyötyy koko suurteollisuusalue ja satama.

– Kokkolan katuverkkoon on rakentunut esteitä, joiden vuoksi suuret erikoiskuljetukset eivät ole olleet mahdollisia. Koko suurteollisuusalueelle onkin ollut ongelma tuoda ylisuuria investointiosia, sanoo Jyrki Roukala.

Suuri pullonkaula poistui, kun Pohjois-Väylällä asevarikon ylikäytävälle saatiin ajolankojen nostolaite, joka avaa tuon reitin ja mahdollistaa investointeihin liittyvät isommat kuljetukset.

Testiajo kesti runsaat 5 tuntia. Muutamiin paikkoihin pitää vielä tehdä muutoksia.

Kaupunki urakoinut seitsemässä kohteessa

Kaupunki on tehnyt parin viikon aikana muutostöitä seitsemässä paikassa, kertoo työpäällikkö Mikko Takkula. Työt käsittävät esimerkiksi risteysalueiden leventämistä, liikennemerkkien siirtämistä ja liikennevalotolppien muutoksia.

Erikoiskuljetukset kulkevat käytännössä kiertoreittiä, sillä suorimman väylän eli Satamatien käyttäminen on mahdotonta Prisman lähellä olevan matalan alikulun takia.

Satamatien ja Pohjoisväylän ympyrässä on tehty levennystä, ja Lottelundin kiertoliittymää on sitäkin levennetty. Uuden Lidlin kohdalla Pohjoisväylän ja Ouluntien risteykseen on tehty oikaisu, jotta matka kohti Rautatienkatua saadaan sujumaan.

Korpintien ja Ouluntien kohdalla liikennemerkkejä on vaihdettu käsin irrotettaviksi ja jakajia madallettu. Rautatienkadulle tultaessa on lyhennetty jakajaa ja tehty levitystä.

Yhteiskoulun kohdalla liikennevalotolppia siirretään hieman eri kohtiin.

Koeajon jälkeen tehdään viimeiset muutostyöt, viilaukset ja viimeistelyt.

Muutokset eivät näy tavallisille liikkujille.

– Eivät levennykset ja muut tule yleiseen käyttöön. Aina kun kuljetukset ovat menneet, liikennemerkit muuttuvat taas ja entiset ajoväylät säilyvät normaalikulkijoille, sanoo Takkula.