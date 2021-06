Tampereen sateenkaarinuorisotyöntekijät saavat yhteydenottoja ympäri Suomen: "Nämä eivät ole vain marginaalin asioita"

Emmi Erkkilä ja Mari-Katri Lempinen aloittivat loppuvuodesta sateenkaarinuorisotyöntekijöinä. Vastaanotto on ollut innostunutta.

Tampereen kaupungin nuorisopalveluihin saatiin vuoden 2020 lopulla kaksi sateenkaarinuorisotyöntekijää. Mari-Katri Lempinen ja Emmi Erkkilä tekevät työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja kaikkien asiasta kiinnostuneita nuorten parissa.

Jo puolessa vuodessa ohjaajat ovat saaneet verkossa tuhansia yhteydenottoja eri puolilta Suomea. Sateenkaari etuliite kertoo, että nuoriso-ohjaajalle voi puhua seksuaalisuudesta ja sukupuoli-identiteetistä.

– Yhteydenottojen runsaus kertoo, että nämä ovat edelleen haastavia asioita, joista ei aina uskalleta puhua ihan läheisimmillekään aikuisille. Mahdollisuus syrjintään on kuitenkin olemassa. Me olemme turvallisia aikuisia ja helposti saatavilla.

Toiminta on Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden järjestämää, mutta se on suunnattu koko Pirkanmaan alueelle. Verkossa yhteydenottoja ei rajata muiltakaan. Projekti on saanut aluehallintovirastolta rahoituksen tämän vuoden loppuun. Parhaillaan sille haetaan jatkoa.

Aikuinen, kerro suvaitsevaisuudestasi!

Vaikka seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolten moninaisuudesta puhutaan avoimesti ja aivan eri lailla kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten, sateenkaarinuorisotyölle näyttää olevan tarvetta.

Mari-Katri Lempisen ja Emmi Erkkilän mukaan sensitiivisyys on helppoa ihan normiarjessa, koska suomi on sukupuolineutraali kieli. Matias Väänänen / Yle

Esimerkiksi vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan mielialaan liittyvät huolet ovat sateenkaarinuorilla lähes kaksi kertaa yleisempiä kuin muilla nuorilla. Ahdistuneisuus ja masennusoireilu olivat sateenkaarinuorilla lähes kolme kertaa muita nuoria yleisempiä. Noin joka viides sateenkaarinuori koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi.

– Tasa-arvo ei edelleenkään toteudu. On rakenteellista syrjintää ja syrjintää koetaan myös vertaisilta, vanhemmilta ja aikuisilta ylipäätään, Erkkilä sanoo.

Nuoret eivät välttämättä uskalla kertoa läheisille aikuisille esimerkiksi kiusaamisesta. Itseään suvaitsevaisena pitävälle vanhemmalle, opettajalle tai muulle ammattilaiselle tämä voi tuntua kummalliselta. Lempisen mukaan nuori ei aina tiedä, mitä aikuinen asioista ajattelee.

– Kannattaa tuoda suvaitsevaisuuttaan esiin. Toimistossa voi olla esimerkiksi pieni sateenkaarilippu. Sekin on hyvä, että kertoo ja puhuu näistä asioista. Nämä eivät ole vain marginaalin asioita – sateenkaarevia nuoria ja lapsia on koko ajan enemmän.

Verkossa voi osallistua anonyymisti

Koronan hellittäessä Erkkilä ja Lempinen pääsevät kohtaamaan nuoria kasvokkain. Kumpikin odottaa sitä valtavasti.

– Mutta verkossa tapahtuvaa työtä tarvitaan jatkossakin. Kaikki eivät kuitenkaan koskaan pääse paikalle – eikä osa edes halua. He haluavat pysyä anonyymeinä ja netissä se onnistuu, Erkkilä sanoo.

Pride-viikon tapahtumat on järjestetty verkossa. Ne on suunnattu muillekin kuin tamperelaisille. Matias Väänänen / Yle

Verkko mahdollistaa myös valtakunnallisen toiminnan. Esimerkiksi Tampereen nuorisopalveluiden runsas tarjonta pride-viikolla on ollut kaikkien katsottavissa.

– On ollut ihanaa, että olemme voineet tehdä tällaista koko maan pridea. Ja kaikki keskustelut ja muu ohjelma on nähtävillä netissä vielä pari viikkoa, Erkkilä vinkkaa.

Manse Pride -viikko löytyy Tampereen nuorisopalveluiden verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).